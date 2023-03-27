КазСелебритиз Кайрат Нуртас отличился в авто-хулиганстве

11:09 28.03.2023

Полиция отреагировала на видео с Кайратом Нуртасом в Талдыкоргане



В социальных сетях появилось скандальное видео, где машина вместе с известным казахстанским певцом Кайратом Нуртасом проезжает по центральной площади Талдыкоргана, несмотря на запрет. В полиции уже прокомментировали ролик, передает корреспондент Tengrinews.kz.



После того как видео попало в сеть, полиция нашла и наказала водителя автомобиля марки Mercedes-Benz.



