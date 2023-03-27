Белый дом паникует от быстрой модернизация вооруженных сил Китая, - Вл.Овчинский

11:16 28.03.2023 Белый дом паникует от быстрой модернизация вооруженных сил Китая

и пытается ей помешать путем технологической войны



Владимир Овчинский



Решения ХХ съезда КПК об ускоренной модернизации вооруженных сил Китая и уже достигнутые успехи на этом направлении вызывают панические настроения у целого ряда американских политиков и военных. Они боятся, что это может спровоцировать войну с Соединенными Штатами.



Но аналитик RAND Тимоти Р. Хит полагает, что "такой страх может быть связан с преувеличенным мнением о важности подготовки к войне как движущей силы наращивания Народно-освободительной армии" (см. его статью на сайте RAND от 24.03. 2023 "Почему Китай укрепляет свою армию? Дело не только в войне").



На самом деле, считает Хит, в основе модернизации вооруженных сил лежит широкий спектр политических факторов и факторов безопасности, многие из которых не имеют ничего общего с ведением войны. "Интересы США могли бы выиграть от более точного понимания причин наращивания военной мощи Китая от точки зрения, которая уравновешивает внимание к вооруженным силам с большим вниманием к невоенным аспектам американо-китайского соперничества".



С 2000 по 2016 год военный бюджет Китая ежегодно увеличивался примерно на 10%, хотя впоследствии этот рост замедлился примерно до 5-7% в год. Согласно источникам в правительстве Китайской Народной Республики, оборонный бюджет Китая в 2022 году составил 230 миллиардов долларов, уступая только США. В бюджете занижен объем ресурсов, выделяемых на нужды вооруженных сил. Западные эксперты предполагают, что разница может составить 60 миллиардов долларов в год.



Растущие оборонные бюджеты привели к созданию все более смертоносной и боеспособной НОАК. Официальные лица США неустанно предупреждают об ослаблении военного преимущества перед лицом быстрых успехов НОАК. Генерал-майор ВВС США Кэмерон Холт заявил, что Китай приобретает оружие "в пять-шесть раз" быстрее, чем США.



Для некоторых наращивание само по себе дает причины опасаться конфликта. Наблюдатели указывают на стремительную модернизацию как на недвусмысленное свидетельство того, что Китай готовится к войне с США. В марте 2021 года адмирал Филип Дэвидсон, тогдашний глава Индо-Тихоокеанского командования США, предупредил , что Китай может начать военные действия против Тайваня к 2027 году.



Подготовка к войне, полагает Хит, одна из возможностей усиления НОАК, но не единственная. Цели модернизации вооруженных сил служат множеству политических и военных целей, ни одна из которых не подразумевает никакого намерения начать войну. Понимание множества ведущих причин, считает Хит, может помочь наблюдателям более точно оценить опасность, которую представляет собой модернизация НОАК.



Первая - основная причина, по которой китайские лидеры стремятся создать мощную армию, по мнению Хита, связана с элементарной безопасностью. Здесь большое значение имеет история: китайские лидеры остро осознают падение прошлых династий, когда слабая армия позволила противникам поставить империю на колени. Китайские лидеры регулярно ссылаются на прошлые унижения, такие как опиумные войны, чтобы напомнить населению об опасностях, которые может представлять слабость. Сохранение сильного сдерживания, в том числе с помощью большого ядерного арсенала, является фундаментальной причиной, по которой Китай стремится иметь мощную армию.



Вторая причина: растущему Китаю требуются более боеспособные вооруженные силы для решения растущего круга задач, включая возможность конфликта с Тайванем. Китай сталкивается со сложным географическим положением, на его периферии находится множество "враждебных и подозрительных держав". В официальных документах Министерства обороны подчеркивается множество угроз, в том числе опасность тайваньского сепаратизма, споры в Восточном и Южно-Китайском морях, пограничные споры и опасности соперничества великих держав с Соединенными Штатами.



Соответственно, НОАК организовала пять театров командования, чтобы лучше согласовать ресурсы с поставленными задачами. На НОАК также возложен широкий спектр невоенных миссий, включая гуманитарную помощь, помощь при стихийных бедствиях, морское патрулирование и эвакуацию мирных жителей. Они небольшие по масштабу, но важные. Действительно, каждая китайская военная интервенция с 2000-х годов состояла из невоенных миссий.



Третьей, широко недооцененной причиной является национальный престиж. Китайские лидеры считают мощную армию признаком национального статуса и способом поддержания патриотического энтузиазма. Это отчасти объясняет погоню правительства за высокопоставленными символами статуса, такими как авианосцы. Подчеркивая этот момент, Китай проводит множество щедрых военных парадов и учений, все из которых широко освещаются в китайских СМИ.



Четвертая причина - создание мощной армии также является важным источником политической власти для верховного лидера страны. Власть Си Цзиньпина частично зависит от его командования армией, что помогает объяснить, почему его часто фотографируют в военной форме или в обстановке. Тем не менее, как и его предшественники Цзян Цзэминь и Ху Цзиньтао, Си признает, что щедрые оборонные бюджеты - это цена, которую он должен заплатить, чтобы обеспечить лояльность военных.



Пятая причина заключается, по мнению Хита, в том, чтобы удерживать внимание вооруженных сил на своих обязанностях и сопротивляться тенденциям сползания в коррупцию и летаргию. Инструкции Си по-прежнему сосредоточены на воинских обязанностях в контексте более широких усилий по улучшению общей модернизации, компетентности и эффективности правительства, которое власти считают критически важным для реализации целей национального возрождения страны.



В заключение Хит пишет: "наращивание вооруженных сил Китая обусловлено целым рядом политических факторов и факторов безопасности. Наращивание само по себе не свидетельствует о стремлении к войне. Действительно, в настоящее время не осталось никаких доказательств того, что Китай планирует атаковать Тайвань в ближайшее время. Чтобы наилучшим образом защитить интересы США, лица, принимающие решения, могли бы придерживаться сбалансированного взгляда на наращивание военной мощи Китая и рассматривать технологические , экономические и дипломатические аспекты американо-китайской конкуренции как равнозначные или даже более важные по сравнению с военным аспектом".



***



Технологическая война Америки с Китаем идет полным ходом. Процесс введения санкций против китайского военно-промышленного комплекса активизировался несколько лет назад, когда Вашингтон начал вносить предприятия китайского ВПК в Список организаций, которым вводятся ограничения на исходящие потоки капитала в соответствии с Законом о национальной обороне (NDAA).



Отношения США и Китая достигли нового минимума в феврале 2023 года, когда Вашингтон добавил шесть китайских компаний в свой список юридических лиц в связи с инцидентом с воздушным шаром. В дополнение к введенному США в октябре 2022 года экспортному контролю в отношении китайской промышленности по производству чипов Вашингтон ведет переговоры с такими союзниками, как Япония и Нидерланды, о том, чтобы затянуть винтик в китайской программе синтеза гражданских и военных материалов.



Американские стратеги полагают, что этими и другими мерами они сдержат скорость модернизации НОАК Китая, но каждое действие Вашингтона порождает мощный импульс противодействия со стороны Пекина.



И скорость модернизации только увеличивается. Источник - завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1679991360





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 27 марта 2023 года №153

- Об установлении итогов выборов депутатов Мажилиса Парламента РК

- Сообщение об итогах внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан восьмого созыва

- В Казахстане построят 50 учебно-оздоровительных и 100 крупных досуговых детских центров

- Кто возглавит новый Кабмин в Казахстане? Мнение экспертов

- Пленум Национального совета Демпартии "Ак жол" распределил мандаты депутатов

- Кадровые перестановки

- Способна ли металлургическая промышленность страны справиться с нарастающим кризисом?

- Сколько стоят принципы

