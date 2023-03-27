|15:21 Умер один из отцов-основателей казахстанского рока Николай Миклошич
13:51 Казахстанская металлургия: последняя плавка? - Е.Косенко
13:06 Кыргызстанский ("салымбековский") банк "Бай-Тушум" возглавил Улан Базаркулов
11:29 Индия боится укрепления Российско-китайского альянса, - Сатендра Дев Прадхан
11:25 Саудия ставит рекорды: Проект "Черепаха" - самый большой плавучий город в мире
11:16 Белый дом паникует от быстрой модернизация вооруженных сил Китая, - Вл.Овчинский
11:12 Зачем России "Ельцин-центр"? - Вардан Багдасарян
11:09 КазСелебритиз Кайрат Нуртас отличился в авто-хулиганстве
11:07 Гибель генерала Гришина-Алмазова. Каспий, май 1919 (история), - Максим Ивлев
11:06 Фарси-такси: в России начнутся продажи автомобилей Saipa
10:56 В КазПарламент избрана Динара Наумова - девушка безграничных возможностей
10:47 В кыргызском Караколе (экс-Пржевальске) отреставрировали Дом русского уездного начальника и здание гимназии
10:35 Соперниками Эрдогана на выборах будут: Кылычдароглу, Индже и Оган
09:43 У драчуна и хулигана Абирова отобрали мандат депутата КырПарламента
09:19 Кто возглавит новый Кабмин в Казахстане? Мнение экспертов
08:37 Евгений Сатановский: протесты в Израиле могут привести к развалу государственности
08:18 Маршал Шойгу поменял командующего Угледарским направлением: Кузьменко вместо Мурадова
08:11 В Германии устроили "мегазабастовку"
08:01 "Псевдокоммунисты" провели в новый КазПарламент 5 членов
00:53 Иран не против помериться силами с Пентагоном в Сирии, - И.Субботин
00:31 Москва и Пекин все-таки не нашли общего языка, - Владимир Скосырев
00:25 На президентских выборах в США в 2024 года победит... Китай, - Мира Адамс
00:19 Классовая война во Франции, - Юджель Оздемир
00:17 Смог в Бишкеке: экологическая ситуация в Киргизии уже не критическая, а катастрофическая
00:11 Путин наградил директора театра "Астана Опера" Галыма Ахмедьярова медалью Пушкина
|22:42 Очередная американская трансгендерша расстреляла в Нэшвилле учителей и школьников - 6 "груз 200"
22:38 На Украину приползли германские "Леопарды" и другие "зверюшки"
21:12 Казахстанские боксерши завоевали шесть медалей на Чемпионате мира в Индии
20:46 Псевдо-оппозиционная KZдемпартия "Ак жол" назвала своих депутатов в новый Мажилис
20:42 Нургул Тау и К. Названы депутаты КазМажилиса от партии "Республика"
20:22 "Московские переговоры были для Си Цзиньпина важнее, чем для Путина", - Ю.Тавровский
20:07 Сможет ли Россия примирить Сирию и Саудовскую Аравию, - К.Семенов
19:53 Америка теряет африканскую нефть, - Юрий Зайнашев
19:21 Мутное дело. КазЖурналиста Михаила Козачкова приговорили к лишению свободы на 3,5 года условно
19:18 Скончался Народный артист Кыргызстана театральный актер Асанкул Осмонов
11:38 Израильтяне восстали против судебной реформы премьера Нетаньяху. Президент Герцог в панике (видео)
11:35 ТОП самых красивых актрис Центральной Азии
11:28 Саида Мирзиеева возвращает Американский "Корпус мира" пакостить на свою родину
08:51 Слабые институты, разделенное общество: сможет ли Киргизия выбраться из кризиса? - И.Кудряшова, А.Стюарт
08:49 Мегапроект талибов* может оставить всю Центральную Азию без воды, - Екатерина Каримова
08:10 В Узбе 3-й месяц не могут найти пропавшего главу Агентства по внешней трудовой миграции Ирматова. Мигрировал, арестован, прячется?
07:34 ТуркмНовости. В новопостроенном "умном"-городе Аркадаг образованы этрапы - Кяризек и Горджав
07:17 "Охота на лис": китайский опыт, крайне необходимый России, - СП
07:01 На смену "арабской весне" по-американски идет консолидация Ближнего Востока по-китайски, - Д.Минин
06:59 Россия и Китай не станут создавать антиНАТО, - Г.Петров
01:53 В Узбекистане начался суд над лидерами каракалпакских протестов, - МК
01:07 Байден никак не дозвонится Си Цзиньпину, - КП
01:05 Agoravox: Как и почему Запад проиграет Китаю и России
01:02 Newsweek: вот кто финансировал бунты BLM!
01:01 Ван Вэнь: Новая эра девестернизации
00:59 Рокировочка, дубль-2. Медведева опять посадят в кресло Путина?
|Саудия ставит рекорды: Проект "Черепаха" - самый большой плавучий город в мире
11:25 28.03.2023
В Саудовской Аравии хотят построить плавучий город в форме черепахи. Об этом сообщает ТГ-канал "Главновости Саудовской Аравии".
Суперяхта "Pangeos" (в честь древнего суперконтинента Пангея) рассчитана на 60 тысяч гостей.
Ее длина - почти 550 метров, а ширина - 610 метров. На "тераяхте" будут расположены апартаменты, виллы, отели, ТЦ и парки. На строительство нужно 8 лет и 5 миллиардов долларов.
В случае постройки, он станет самым большим "зеленым" плавучим городом и самым большим плавучим сооружением в мире.