Саудия ставит рекорды: Проект "Черепаха" - самый большой плавучий город в мире

11:25 28.03.2023

В Саудовской Аравии хотят построить плавучий город в форме черепахи. Об этом сообщает ТГ-канал "Главновости Саудовской Аравии".



