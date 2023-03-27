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Индия боится укрепления Российско-китайского альянса, - Сатендра Дев Прадхан
11:29 28.03.2023

Times of India
Индия

Последствия саммита Путина и Си для Индии
Times of India: укрепление отношений между Россией и Китаем обеспокоило Индию

Визит Си Цзиньпина в Москву обеспокоил Индию, у которой тесные отношения с Россией и враждебные - с Китаем. Автор Times of India задается вопросами, станет ли Пекин вести себя агрессивнее с соседями, и изменит ли Москва подход к Нью-Дели.

Сатендра Дев Прадхан

Недавний визит Си Цзиньпина в Москву вызвал обеспокоенность военных стратегов по поводу последствий укрепления российско-китайских связей, особенно для Индии, у которой с Россией очень глубокие отношения, а с Китаем - враждебные. Большинство экспертов пришли к выводу, что оно может нанести ущерб связям с Индией. В расширяющихся отношениях Китая и России есть два аспекта, которые необходимо тщательно проанализировать. Во-первых, станет ли Китай агрессивнее по отношению к соседям, если будет уверен в поддержке России? Во-вторых, станет ли Россия ориентироваться на Китай, чтобы изменить подход к Индии и другим странам, с которыми она в настоящее время имеет тесные отношения?

Несомненно, в последние годы российско-китайские отношения значительно укрепились. Стороны заявляли об их "безграничном" характере еще до начала российско-украинского конфликта. В ходе нынешнего визита эта концепция получила дальнейшее развитие. Согласно веб-сайту консульства Китая в Йоханнесбурге, Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали два документа: "Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху" и "Совместное заявление Президента Российской Федерации и Председателя Китайской Народной Республики о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года". Акцент делается на "планах и договоренностях по развитию двусторонних отношений и широкомасштабному сотрудничеству между двумя странами в будущем". Документы тесно переплелись с заявлениями о "дружбе без границ" благодаря тезису о том, что отношения двух стран достигли высочайшего в истории уровня. Кроме того, лидеры подписали и несколько торговых соглашений.

Во время саммита царила атмосфера солидарности. Заступивший на третий срок управления Китаем Си Цзиньпин отметил, что между Москвой и Пекином укрепляется стратегическое взаимное доверие и растет количество общих интересов. Основное внимание стороны уделили двусторонним отношениям и жесткой критике возглавляемого США альянса за создание напряженности. Китай и Россия хоть и осудили США с союзниками в подписанном 21 марта совместном заявлении, но подчеркнули, что их партнерство не носит "конфронтационного характера и не направлено против третьих стран". Также они призвали к "ускорению процесса установления многополярного мирового порядка". В совместных заявлениях подобное вполне в порядке вещей. Акцент на многополярном мире делался для демонстрации стремления двух стран к порядку, основанному на равенстве, который пришел бы на смену тому, в котором доминируют США.

Расширение отношений между двумя странами, безусловно, укрепляет позиции Китая в контактах с другими государствами. Вопрос в том, не станет ли он в итоге воинственнее к соседям. На ХХ Национальном съезде КПК Си Цзиньпин заявил, что применение силы значится среди вариантов, и призвал НОАК готовиться к локальным конфликтам. Недавно китайский лидер сократил сроки модернизации вооруженных сил, а его акцент на "китайской мечте" и "оздоровлении" говорит о планах по приобретению территорий, которые страна считает своими.

Для Индии спорным остается пограничный вопрос, а Китай реального интереса к его разрешению не проявляет. Министр иностранных дел Индии несколько раз давал соседям понять, что без урегулирования ситуации на границе отношения между двумя странами не улучшатся. Можно предположить, что теперь Китай почувствует себя увереннее и продолжит агрессивный подход к Индии как вдоль сухопутной границы, так и в водах Индийского океана.

Соседи в Южно-Китайском море/Восточном море также будут по-прежнему подвергаться преследованиям, при этом особое внимание будет уделяться главным оппонентам территориальных требований КНР, известных как "Линия девяти пунктиров". Вьетнам, Индонезия и Филиппины с большей вероятностью столкнутся с участившимися вторжениями в свои исключительные экономические зоны.

Второй вопрос в том, может ли Китай как-то повлиять на Россию и заставить ее изменить политику в отношении Индии. Западные СМИ и ряд экспертов отмечают, что Россия приняла роль младшего компаньона из-за потребности в поддержке Китая с момента начала конфликта на Украине. На данный момент на это ничто не указывает. Россия придерживается независимого взгляда на международную ситуацию. Например, на встрече Россия-Индия-Китай в контексте противодействия терроризму пакистанские группировки не упоминались, в отличие от визита Путина в Индию. Примечательны слова представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби о том, что Китай "вторит российской пропаганде" о причинах конфликта. Это не отражает доминирования Пекина над Москвой.

Россия и Китай совместно пытаются найти замену влиянию США в Западной Азии. Именно Россия инициировала процесс укрепления отношений с Ираном с намерением помочь ему заключить соглашение с Саудовской Аравией. Эти две страны провели несколько встреч в Ираке и Омане. Поскольку Китай поддерживал отношения с Саудовской Аравией, а в декабре 2022 года подписал соглашение с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива, он был в лучшем положении для заключения сделки. Недавно президент Сирии Башар Асад после встречи с Путиным прибыл в ОАЭ, где ему оказали весьма радушный прием - явно с подачи России.

Важно отметить, что у России и Китая есть разногласия по ряду вопросов. Москве не нравится усиление влияния Пекина в Центральной Азии, поскольку последняя всегда входила в российскую зону влияния. Следует понаблюдать за тем, как Россия отреагирует на встречу Си Цзиньпина с лидерами Центральной Азии. Кремлю также не хотелось бы многочисленного китайского присутствия в Арктическом регионе, как и его доминирования в АСЕАН в долгосрочной перспективе.

Помимо прочего, Россия ценит независимую внешнюю политику Индии. Индия состоялась как крупная держава, имеющая влияние на геополитические тенденции, и работает над возвращением здравомыслия в международные отношения. По ее мнению, "сейчас не эпоха войны"; она воздерживается от антироссийских резолюций в ООН и не одобряет поставки западной военной техники и вооружений Украине. Похоже, у России нет причин менять курс даже под давлением Китая.

В заключение можно сказать, что в настоящее время хоть и нет признаков того, что Китай сможет надавить на Россию и вынудить ее изменить политику в отношении Индии, за развитием событий необходимо внимательно следить, поскольку международная ситуация меняется очень быстро.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1679992140


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