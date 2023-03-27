Кыргызстанский ("салымбековский") банк "Бай-Тушум" возглавил Улан Базаркулов

13:06 28.03.2023

Максатбек Ишенбаев освобожден от должности председателя банка "Бай-Тушум". Исполнять обязанности будет Улан Базаркулов



Ишенбаев Максатбек Бейшенбекович освобожден от должности председателя правления и генерального менеджера банка "Бай-Тушум".



Согласно решению совета директора, с завтрашнего дня исполнять обязанности председателя правления банка будет Улан Базаркулов. До этого он был временным администратором ОАО "Евразийский Сберегательный Банк".



Ранее, 23 марта 2023 года, владельцы банка "Бай-Тушум" провели сделку купли-продажи с Жумабеком Салымбековым (племянником Аскара Салымбекова). Он приобрел 50,75% акций 3 крупных акционеров банка, владеющих по 16,917% акций каждый.



После совершения сделки основными акционерами банка с долей более 5% являются:



- Салымбеков Жумабек Мамытбаевич - 50,751%;



- МКА Финансовый фонд "БТ Инновэйшнс" - 41,882%;



- Липович Александр Борисович (КР) - 5,315%.

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