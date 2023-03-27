|Кыргызстанский ("салымбековский") банк "Бай-Тушум" возглавил Улан Базаркулов
13:06 28.03.2023
Максатбек Ишенбаев освобожден от должности председателя банка "Бай-Тушум". Исполнять обязанности будет Улан Базаркулов
Ишенбаев Максатбек Бейшенбекович освобожден от должности председателя правления и генерального менеджера банка "Бай-Тушум".
Согласно решению совета директора, с завтрашнего дня исполнять обязанности председателя правления банка будет Улан Базаркулов. До этого он был временным администратором ОАО "Евразийский Сберегательный Банк".
Ранее, 23 марта 2023 года, владельцы банка "Бай-Тушум" провели сделку купли-продажи с Жумабеком Салымбековым (племянником Аскара Салымбекова). Он приобрел 50,75% акций 3 крупных акционеров банка, владеющих по 16,917% акций каждый.
После совершения сделки основными акционерами банка с долей более 5% являются:
- Салымбеков Жумабек Мамытбаевич - 50,751%;
- МКА Финансовый фонд "БТ Инновэйшнс" - 41,882%;
- Липович Александр Борисович (КР) - 5,315%.
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