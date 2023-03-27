Казахстанская металлургия: последняя плавка? - Е.Косенко

13:51 28.03.2023 Способна ли металлургическая промышленность страны справиться с нарастающим кризисом?

Несмотря на то, что в январе нынешнего года Казахстан смог по сравнению с декабрем прошлого года немного увеличить производство нерафинированной стали и ферросплавов, тем не менее, согласно статистической информации, общее снижение показателей по производству стали в годовом выражении составило 11,3%, а объемы производства ферросплавов, опять-таки в годовом исчислении, сократились на 8,2%.



Таким образом, в черной металлургии страны сохранилась сложившаяся к концу 2022 года ситуация "отсутствия роста".



Собственно, об этом и говорил в середине осени работавший тогда министром индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, огласивший на заседании правительства данные, согласно которым, если в цветной металлургии индекс физического объема составил 108,1%, то в черной металлургии объемы продукции за январь-сентябрь 2022 года к аналогичному периоду 2021 года не выросли, и был достигнут показатель в 100% – то есть, оставшись на прежних позициях.



В принципе, с учетом обилия различных негативных факторов (общей мировой рецессии на рынке металлов, усилению конкуренции, снижению цен и прочим кризисным напастям) удержание позиций – это тоже было неплохо.



Но теперь интересно другое – является ли пресловутое "отсутствие роста" временным явлением перед очередным развитием или наоборот – это первый предвестник более серьезных кризисных процессов (ведь по наблюдениям исполнительного директора Республиканской ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий Николая Радостовца, спецификой отрасли является медленное вхождение в кризис и такой же медленный выход из него).



И здесь, наверное, стоит взглянуть на перспективы, а точнее на реальное исполнение некоторых поставленных ранее задач и планов.



Призрачные контуры заводов



К теме анализа текущего положения в казахстанской металлургии наш портал обращался в июне прошлого года в материале "Как металлурги переживают кризис", в котором, помимо подробных статистических раскладов, цитировались и масштабные планы по развитию отрасли.



Так, например, по данным руководства МИИР, в течение 2022–24 годов планировалось строительство нескольких ферросплавных и сталелитейных заводов (совокупная мощность последних должна составлять порядка 1,8 миллионов тонн продукции в год).



Соответственно, можно было предположить, что к нынешней весне какие-то производства уже запущены, а другие находится если не на финальной стадии технической подготовки, то по крайней мере на вполне обозримом этапе строительства.



Что касается заводов по производству ферросплавов, то здесь повышенный оптимизм чиновников был обусловлен позитивным примером открытия такого завода в Карагандинской области в ноябре 2021 года, когда ТОО "Qaz Carbon" (чуть позже сменившее свое название на ТОО "Asia FerroAlloys").



"Компания Qaz Carbon имеет большой опыт реализации крупных инвестиционных проектов. Реализация этого способствует исполнению прямых поручений главы государства по привлечению инвестиций, а также увеличению производительности труда в обрабатывающей промышленности. На новом заводе создано более 300 постоянных рабочих мест", – радовался аким Карагандинской области Женис Касымбек на церемонии открытия предприятия, добавив, что у компании еще много планов на открытие подобных производств в СЭЗ "Сарыарка".



Возможно, что на тот момент так и было. Но потом все резко стало меняться.



Дело в том, что все проекты ферросплавных заводов должны были реализовываться через семейство компаний, напрямую связанных между собой. Три из них располагались непосредственно в Караганде (ТОО "YDD Corporation", ТОО "Asia FerroAlloys", то есть бывшее "Qaz Carbon", и ТОО "QazFerroAlloys") и одна в Экибастузе – ТОО "EkibastuzFerroAlloys" (правда, основная юридическая регистрация у этого ТОО была в оффшорной зоне острова Гернси).



До некоторых пор дела у всех ферросплавных ТОО шли очень даже неплохо.



Определенная логика была и в бизнес-планах. Основной упор новые предприятия должны были делать на ферросилиций, производство которого в стране откровенно отставало. Так, например, в 2020 году доля ферросилиция в общем объеме выпущенных ферросплавов составляла лишь 3%, в то время как феррохрома – 85%.



Однако, уже в середине 2022 года руководство ТОО "QazFerroAlloys" объявило о своем полном выходе из СЭЗ "Сарыарка" и отказа от проекта строительства нового завода стоимостью 54,6 млрд. тенге, на котором планировалось трудоустроить более 800 человек. Заодно ТОО отказалось и от другого сопутствующего проекта – строительства ТЭЦ, на которую, кстати, возлагало большие надежды руководство области.



Наблюдатели тогда связали изменение производственных планов с определенными проблемами, возникшими у ключевых акционеров этих компаний.



Забегая чуть вперед можно отметить, что из всех стратегических планов семейства компаний "FerroAlloys" в настоящее время активно реализуется только экибастузский проект, и то, судя по всему, потому что его строительство, осуществляемое подрядчиком "Имсталькон-Темиртау" достигло уже той технологической стадии, когда проще достроить. Прочие масштабные планы по расширению остались только на бумаге…



Определенные подвижки с организацией (точнее, возрождением) производства, произошли в Алматинской области, где неподалеку от Уштобе ровно год тому назад был запущен модернизированный комбинат по производству высокомарочного кремния ТОО "KazSilicon".



– Сегодня мы стали свидетелями восстановления металлургического комбината "KazSilicon", простаивавшего более семи лет. Новые инвесторы вдохнули в предприятие вторую жизнь. В рекордно короткие сроки провели модернизацию. Благодаря им привлечено 4 млрд. тенге инвестиций, создано более двухсот рабочих мест. Завод будет производить 6 тысяч тонн металлургического кремния в год.



В свою очередь, генеральный директор ТОО "Металлургический комбинат "KazSilicon" Марат Сарсенов заверил, что продукция завода будет полностью ориентирована на экспорт и соответствовать всем мировым требованиям качества.



Из более отдаленных проектов стоит упомянуть возможное строительство горно-обогатительного комбината ТОО "Коксай Музбел" (согласно проектной документации, мощность переработки составит 25 млн. тонн медной руды, а объем требуемых инвестиций достигает 650 млрд. тенге), и совместный казахстанско-сингапурский проект по строительству ГОК, специализирующегося на переработке и обогащению вольфрама. Сроки реализации этих проектов пока находятся в стадии уточнения.



Что же касается организации остальных ферросплавных производств (находящихся в ведении других инвесторов), то здесь относительно действующим проектом можно назвать завод, который намерено строить возле Экибастузской ГРЭС-1 южнокорейское ТОО "Mineral Product International" (дочерняя структура южнокорейской компании "Mineral Product").



Старт началу строительства планировалось дать еще в первой половине 2022 года, но на деле капсулу заложили лишь в октябре. Кроме того, в настоящее время продолжается "утрясание" многих вопросов, в том числе и преодоление возражений экологов по поводу неизбежного грандиозного забора воды из канала Иртыш-Караганды и энергетиков, озадаченных будущим ростом энергопотребления в и без того энергодефицитном регионе.



Из более отдаленных планов (конкретный срок реализации которых не определен в принципе) можно еще упомянуть возможное строительство ферросплавного завода в индустриальном парке "Тараз".



Над этим проектом работают индийская фирма "Monnet Group" и казахстанская компания "Fincraft Resources" (ранее называвшаяся "Sat & Company" и входящая в холдинг "Fincraft Group" принадлежащий Кенесу Ракишеву). Согласно первоначальной идее, совместное предприятие будет называться "TB Alloys Kazakh Ltd". Проектная мощность 50–100 тысяч тонн ферросплавов в год, общая сумма требуемых инвестиций составит 125 млн. долларов США.



Впрочем, говорить что-то более определенное здесь явно будет рано, так как, пока идет речь лишь о "предпроектной работе" …



Что же касается новых сталелитейных производств, то и там в обозримом будущем серьезных "прорывов" ждать пока не стоит.



Локацией двух будущих заводов определена Актюбинская область. Здесь можно вспомнить, как в 2009 году уже давался старт строительства огромного завода по производству чугуна и сталелитейной технологии третьего поколения, который должны была построить японские корпорации "KobeSteel" и "Iron Nagget Exchange" совместно с казахстанской компанией ТОО "SBS Steel". Проект утверждался "на самом верху", главы японских корпораций неоднократно встречались с президентом Назарбаевым, а правительство рапортовало о готовности мгновенно включиться в работу и поспособствовать получению льготного кредита от БРК.



Затем было объявлено, что строительство завода уже началось полным ходом, его проектная мощность выводит предприятие на первое место в Евразии и второе в мире и… внезапно все стихло. Причем, намертво и похоже навсегда.



Вторая попытка создать в области новые сталелитейные производства была предпринята лишь в прошлом году, но зато сразу по двум позициям.



Один сталеплавильный завод мощностью в 650 тысяч тонн и количеством сотрудников не менее 2.5 тысяч человек планируется построить в промышленной зоне Актобе. Его ориентировочная стоимость 600 миллионов долларов, из которых 480 миллионов долларов предстоит раздобыть путем займов у институтов развития. Инициатором проекта выступает ТОО "Актобе Генерация", к строительству планируют приступить в ноябре 2023 года, а закончить примерно в 2026 году. Собственно, это пока все, что известно.



Вторым планом на расширение сталеплавильного производства страны можно считать меморандум о взаимопонимании, подписанный в октябре прошлого года акимом Актюбинской области Ералы Тугжановым (назначенным на эту должность в августе этого же года) с компанией ТОО "QazSpetsSteel", вроде как намеренной вложить в проект 587 миллионов долларов и построить завод мощностью 800 тысяч тонн продукции в год.



"Уникальность завода в использовании железорудного сырья, ферросплавов и топлива казахстанского производства, что позволит полностью снять зависимость от иностранных поставщиков для производства заготовок и арматурного проката. Проект очень важный для региона и страны в целом. Мы готовы оказать всестороннюю поддержку в его реализации", – заверил потенциальных инвесторов глава региона.



На этом пока все и закончилось. Кстати, если взглянуть на реестры налогоплательщиков, то согласно опубликованной там информации, ТОО "QazSpetsSteel" было зарегистрировано незадолго до подписания меморандума, в августе 2022 года, с декларируемым видом деятельности "Производство чугуна стали и ферросплавов". Согласно списочной численности сотрудников компании (не выше 5 человек) отнесена к категории "малые предприятия". В 2022 году заплатило 154 тысячи тенге налоговых отчислений; в текущем – еще 41 тысячу. Оценочная годовая выручка ТОО "QazSpetsSteel" пока составляет 3 миллиона 314 тысяч тенге.



Впрочем, первый руководитель ТОО Роман Федоткин в металлургической промышленности человек не случайный и, наверное, знает, как привлечь 587 миллионов долларов, необходимых для организации будущего производства…



Есть планы строительства комбината по производству брикетированного железа и у ССГПО, с середины прошлого года испытывающего серьезные проблемы с экспортом своего железорудного сырья, основным импортером которого ранее традиционно был Магнитогорский металлургический комбинат (ММК).



"Из-за рисков вторичных санкций были прекращены ежегодные отгрузки на ММК порядка девяти миллионов тонн железорудного концентрата и окатышей. Мы не поставляем и не знаем, куда это поставлять…" – жаловался на сложное положение председатель совета директоров ERG Александр Машкевич.



В результате к осени прошлого года выручка ССГПО упала на 31% (по сравнению с 2021 годом), а к началу нынешнего года сокращение объемов уже достигло 44%.



В настоящее время один из флагманов казахстанской горно-металлургической промышленности пытается освоить китайский рынок (с переменным успехом), а его руководство вспомнило о проекте образца 2015 года по строительству собственного перерабатывающего комбината.



Ситуация не самым лучшим может сказаться на экономике Костанайской области, в которой доля горнодобывающей отрасли в общем объеме промышленного производства региона составляет порядка 34%. Поэтому не удивительно, что в середине января этого года, аким Костанайской области Кумар Аксакалов весьма настоятельно попросил руководство ССГПО в ближайшее время "представить видение и принять меры по выравниванию ситуации". В том числе – по поиску новых рынков сбыта и развитию собственных перерабатывающих мощностей.



"Понятно, что необходим комплекс мер со стороны правительства и руководства страны. Нужно нам всем оказать помощь.Мы десятилетием вывозим руду, а сами не перерабатываем. Железа не хватает в стране. Экономика страны будет развиваться..." – размышлял в ходе специального совещания глава региона…



Спад добычи неотвратим и логичен?



Кризис с рынками сбыта и нехватка собственных перерабатывающих мощностей логически потянули за собой снижение объемов добычи металлических руд.



Согласно данным Бюро национальной статистики, падение объемов добычи в 2022 году наблюдается сразу по ряду позиций: железным, марганцевым и хромовым рудам.



Сильнее всего, за год сократилась добыча марганцевых (-74%, всего 352 тысяч тонн) и железных руд (-17%, всего 53 млн. т). Коснулось сокращение объемов добычи и хромовых руд – на 8% (5,7 млн. т).



Что же касается вторичного сырья, то "с целью поддержки металлургических предприятий Казахстана в вопросе сырьевого обеспечения" в стране в очередной раз намерены продлить ограничения на вывоз металлургического сырья и в том числе лома и отходов черных и цветных металлов.



Подобные приказы МИИР выходили и в прошлом году – в апреле и октябре, вызвав резкое недовольство со стороны ОЮЛ заготовителей и переработчиков лома черных и цветных металлов, которые жаловались журналистам на "волюнтаристские действия" отраслевого министерства и пугали возможным закрытием бизнеса.



Причиной являлась разница экспортных цен и цен внутреннего рынка.



"Мы готовы поставлять сырье на наши заводы, но нужно соблюдать три условия: рыночная цена, адекватная приемка на заводах и своевременная оплата. При выполнении этих условий проблем с поставками сырья на наши заводы не будет и незаконное регулирование со стороны министерства не понадобится", – заявлял представителям республиканских СМИ член ОЮЛ Николай Клобу.



"На сегодня сложилась ситуация, когда мы, предприниматели, вынуждены закрыть свои предприятия в связи с этими ограничениями. Тогда государство столкнется с новой проблемой – безработицей. Кто возьмет на себя ответственность за наших сотрудников, когда мы закроем свои предприятия? Работают около 1000 живых компаний, которые платят налоги и содержат сотрудников. Из них весь западный Казахстан остановится, это порядка треть всех ломозаготовительных компаний…" – обрисовывал мрачные перспективы председатель наблюдательного совета организации Артемий Филиппов.



В свою очередь, руководитель управления Комитета индустриального развития МИИР Жанат Игисинов, отметив, что в настоящее время отечественные металлургические предприятия недозагружены сырьем в виде металлолома, предположил, что массового закрытия фирм-заготовителей не произойдет



"В целях обеспечения сырьем на площадке министерства было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве между МИИР, ассоциациями сырого лома заготавливающих предприятий и металлургическими компаниями, которое предусматривает заключение долгосрочных контрактов на поставку металлолома, стабильность их поставок, оплату за поставленные объемы лома, их условия, технические требования, мониторинг ломозаготавливающих предприятий и другие обязательства" – уточнил принятые меры чиновник.



И судя по тому, что никаких официальных уведомлений о прекращении работы подобных предприятий с тех пор не последовало, проблему сбыта бизнесмены действительно как-то решили…



В течение нынешнего года ожидаются некоторые изменения в деятельности крупнейшего сталелитейного производства Казахстана – АО "АрселорМиттал" (годовая выплавка стали которого, составляет порядка 3,3 миллиона тонн стали, а чугуна более 3,1 миллионов тонн).



В сентябре прошлого года с главой корпорации Лакшми Митталом состоялся серьезный разговор в Ак Орде, и как указывалось в коммюнике, "темой беседы стали вопросы, связанные с обеспечением условий безопасности на производстве, справедливой оплатой труда для местных граждан, выполнением социальных обязательств и модернизацией материально-технической базы".



Президент Касым-Жомарт Токаев указал Лакшми Митталу на "исключительную важность соблюдения компанией данных требований и обязательств" и "акцентировал внимание на вопросе удовлетворения потребности внутреннего рынка за счет поставок продукции "АрселорМиттал Темиртау".



В свою очередь, Миттал пообещал инвестировать в Казахстан 1 миллиард долларов, большая часть которых будет направлена на модернизацию производства (то есть, фактически пообещал сделать то, что от него почти безуспешно пытались добиться в течение нескольких предыдущих лет).



Кстати, вопрос "удовлетворения потребностей внутреннего рынка" интересен еще и другим аспектом – жалобами российских металлургов на демпинг, якобы осуществляемый при экспорте проката стали АО "АрселорМиттал Темиртау", что, в свою очередь, доставляет проблемы российским производителям, лишившихся основного экспортного рынка в Европе и вынужденных экспортировать сталь в Азию с огромными затратами на логистику...



В целом же, судя по тенденции и прогнозам, для черной металлургии страны нынешний год также окажется непростым и с большим риском дальнейшей рецессии (что, справедливости ради, вполне сопоставимо и с общемировой ситуацией в целом). И здесь, безусловно, был бы выход в переходе от экспорта прямого сырья на экспорт продукции глубокой переработки. Но насколько возможно осуществить подобный "технологический прорыв" в сжатые сроки – большой вопрос.



(Кстати, некоторые стимулирующие меры предприняла и исполнительная власть. Так, например, для повышения инвестиционной привлекательности горно-металлургического комплекса правительство приняло решение об освобождении проектов, начинающих действовать после 31 декабря 2022 года, от уплаты налога на добычу и переработку полезных ископаемых сроком на пять лет).



"Конечно, в черной металлургии есть снижение, но думаю, что до конца года надеемся наверстать упущенное и в дальнейшем будем выходить на плановые показатели…" – надеялся в конце прошлого года руководитель управления черной металлургии и угольной промышленности Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Жанат Игисинов. Но пока статистика нынешнего года радует не сильно.



Так, в феврале нынешнего года произведено 199,3 тысяч тонн чугуна. По сравнению с февралем 2022-го выпуск упал на четверть, а с более успешным январем 2023-го – на 19%.



Выпуск стали составил 264,4 тысяч тонн, достигнув минимального значения, зафиксированного в мае 2020-го. Плоский прокат не смог преодолеть объем в 197 тысяч тонн продукции, оставшись на позициях весны прошлого года.



Что же касается ферросплавов, то тенденция на снижение производства продолжилась и объем производства в 137 тонн, может соперничать лишь с провальными показателями августа 2015 года…



Очевидно, какие-то особо наболевшие вопросы представители металлургических компаний будут решать сообща, в ходе намеченного на июнь этого года конгресса "Astana Mining & Metallurgy". Причем, в отличие от аналогичных конгрессов предыдущих лет, больше смахивающих на парадные мероприятия с обязательным вручение призов конкурса "Золотой Гефест", на прошлогоднем мероприятии уже больше говорили о различных "вызовах" и способах их преодоления…



На фоне медленно, но верно вползающей в кризис черной металлургии положение у их коллег, специализирующихся на цветных металлах, на сегодняшний день выглядит несколько более стабильно и привлекательно. Но и там есть некоторые тревожные нюансы…



(Продолжение следует)



Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора



Автор:

Косенко Евгений

27.03.2023 Источник - turanpress.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1680000660





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