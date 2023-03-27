Распад НАТО начнется с Черногории, - Дм.Бавырин

22:29 28.03.2023 Победа старого врага Джукановича для России лучше, чем победа тихого врага – Милатовича



28 марта 2023, Дмитрий Бавырин



В воскресенье в Черногории пройдут выборы, за которыми могут последовать исторические перемены. Решается вопрос о том, удержит ли власть главный враг России на Балканах. Противостояние проходит в условиях ненависти черногорского народа к НАТО, что превращает республику в самое слабое звено Североатлантического альянса. Именно с нее должен начаться его распад.



Согласно исследованию, проведенному по заказу RT Balkan, негативного мнения о НАТО придерживаются почти 61% жителей Черногории, причем более 50% – "очень негативного". Столь же критично большинство граждан самого маленького славянского государства настроено в отношении США ("очень негативно" – 41,2%). А вот суммарный антирейтинг России недотягивает до 30%, Сербии – даже до 10%.



Это означает то, что десятилетия атлантической, русофобской и антисербской пропаганды не сильно повлияли на самоощущение черногорцев. А особенно показательно отношение к Североатлантическому альянсу: подавляющее большинство было против НАТО в 2015 году, когда страну силком туда тащили, подавляющее большинство выступает против НАТО до сих пор.



Политический кризис, возникший тогда в республике, неоднократно менял форму, а в последние месяцы приобрел характер позиционной войны между парламентским большинством и президентом Мило Джукановичем. Власть сейчас чисто техническая, временная и в крупнейших муниципалитетах страны, включая столицу – Подгорицу, и на уровне правительства, где засел хитрый албанский вундеркинд Дритан Абазович, очень похожий на двойного агента.



Парламентским большинством его кабинет уже "приговорен", но президент с этим не согласен, а Конституционный суд, который должен выступить арбитром, вплоть до последнего времени был недееспособен – нет кворума. По той же причине безвластие и на муниципальном уровне: ставленники Джукановича отказываются уступать посты оппозиции, несмотря на проигранные выборы, а от суда нет ответа.



Этот кризис разрешится или, наоборот, усугубится в ближайшее воскресенье, когда пройдет второй тур президентских выборов. Джуканович, в разных статусах руководящий Черногорией уже более 30 лет, претендует на переизбрание. Разномастная оппозиция призывает голосовать за "новое лицо" – Якова Милатовича. Шансы есть у обоих.



Все эти политические интриги и юридические баталии достойны книги и чрезвычайно интересны – для профильных специалистов по Балканам. Всех остальных в России интересует другое: как эту сложную для Черногории ситуацию обратить в свою пользу? Или, если точнее, как должны развиваться события, чтоб был соблюден российский интерес?



Если отвечать честно, то они должны развиваться худшим для Черногории образом. И к практическим интересам черногорского народа (как дальше жить, как семью накормить) это не имеет отношения.

Казалось бы, ясно, за кого из России надо болеть. Мило Джукановича допустимо назвать злейшим врагом Москвы на Балканах. Его вообще по-разному можно назвать: "крестным отцом", хитрым деспотом, мастермайндом, мазепинцем-предателем и наемником Соединенных Штатов Америки. Все это так или иначе будет правдой, но опишет Джукановича не в полной мере. Это большой, сложный, страшный человек и настоящий хозяин Черногории, ставшей в какой-то момент его личным предприятием.



Именно он сломал страну через колено, чтобы затащить ее в НАТО. Методы были диктаторские – несколько видных фигур в оппозиции посадили по сфабрикованным (что установлено в суде) обвинениям в работе на русских, подготовке государственного переворота и попытки устранения черногорского "отца нации". Это стало для Москвы "последней каплей": Джуканович стал первым и единственным главой международно признанного государства, на которого в России наложены индивидуальные санкции с запретом на въезд и финансовые операции.



Черногорский дон так старался, потому что в аналитических центрах Вашингтона и Брюсселя решили, будто следующее (после Украины и Сирии) столкновение интересов Запада и России произойдет на Балканах, а потому русское влияние там нужно радикально зачистить. Увы, американцы преуспели с этим не только в Черногории, но и в Северной Македонии. Поэтому возможности Москвы влиять на политическую ситуацию в этих странах (хоть бы даже и применительно к новым выборам) сведены к нулю. Мы можем только наблюдать за процессом со стороны.



Сейчас все политические силы республики можно условно поделить на три группы: это гвардия Джукановича, просербско-пророссийская оппозиция и западники нового поколения, которые считают Джукановича мафиозо и динозавром. "Наши" во второй тур выборов не прошли – лидер движения "Демократический фронт" Андрия Мандич набрал менее 18%, что лично для него неплохо. Он действительно пророссийский и просербский политик, а не "и вашим, и нашим". По черногорским меркам это почти радикал.



Во втором туре этнический серб Мандич призвал голосовать за Якова Милатовича, пообещав ему всяческую поддержку. Название его партии говорит само за себя – "Европа сейчас". Он за ЕС и за НАТО, но у Милатовича есть и плюсы. Он хорошо образован, успешен в своем деле – стимулировании экономики, за полтора года на посту главы профильного министерства действительно добился кое-чего для простых людей. При этом выступает за хорошие отношения с Сербией и не похож на русофоба. По крайней мере, от нападок на РФ старается воздерживаться, а в 2021 году возглавлял черногорскую делегацию на Петербургском экономическом форуме.



А главное – он не Джуканович. Действующий президент победил в первом туре, но Милатович, набравший менее 30%, имеет значительные шансы одолеть его во втором: "крестный отец" Черногории надоел слишком многим.



Милатович для черногорцев – хороший вариант. Но для России плохой. И коли наши государства теперь официально являются недружественными, можно говорить открыто: стратегически лучше, чтоб победил наш злейший балканский враг – Джуканович.



Что будет при Милатовиче заранее понятно. Черногория продолжит свой атлантический и антироссийский курс, но лишится скандальной экзальтированности и может быть даже поправит дела в народном хозяйстве с помощью "новой метлы". В итоге акции НАТО и ЕС среди народа скорее вырастут, чем упадут. Это в лучшем случае.



В худшем – Милатович станет очередным образцом циничного западного бизнюка в восточноевропейской политике, каким был экс-премьер Болгарии Кирил Петков. Он тоже как бы технократ с образованием, экономическими приоритетами и свежими идеями, тоже предпочитал воздерживаться от публичной русофобии, благо руководил самой пророссийской страной Евросоюза. В итоге выяснилось, что Петков попросту обманул и народ, и союзников по коалиции: вопреки их позиции, тайно отправлял вооружения ВСУ по лично придуманной схеме.



Милатович многим на него похож, включая обстоятельства появления в политике, внешние ориентиры и публичную позицию. И тоже "вундеркинд", только еще моложе – 1986 года рождения.



Открытый враг лучше европейской крысы. Сближение Черногории с Сербией в нынешних условиях означает не сближение с Россией через Сербию, а удаление Сербии от России. Но самое главное, что под ненавистным атлантистом Джукановичем Черногория может дозреть до действительно серьезного рывка из американских объятий, а пока она до него не дозрела.



Сценарий, при котором ненависть к президенту переносится на НАТО в целом, это хороший сценарий революционного развития. Черногорцы должны дойти до ручки и в буквальном смысле Джукановича дубиной прогнать. Только в этом случае есть шанс на то, что заодно удастся прогнать и эмиссаров НАТО.



Джуканович – старая инфекция, от которой черногорский гнойник рискует прорваться, Милатович – его лечение европейскими препаратами во имя здоровья всего натовского организма. Поэтому выборы в самой маленькой славянской стране могут оказаться историческими и предопределить: действительно ли Черногория самое слабое звено в Североатлантическом альянсе, отделение которого откроет эпоху его распада, или же она попадет в руки более-менее успешного ремонтника, стараниями которого антинатовское большинство постепенно превратится в меньшинство. Источник - vz.ru

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