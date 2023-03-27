Йеменские паломники не доехали до Мекки. В жуткой аварии на мосту сгорели 20 человек

23:18 28.03.2023

В Саудовской Аравии разбился автобус с паломниками, совершающими умру, и загорелся. За короткое время автобус превратился в огненный шар, пишут СМИ.



Автобус, направлявшийся в Мекку, въехал в мост в городе Асир. В результате аварии погибли 20 человек, 29 получили ранения.



На место ДТП было отправлено много машин скорой помощи и пожарных, раненые были доставлены в ближайшие больницы.



Некоторые СМИ, ссылаясь на источники, сообщили, что в разбившемся автобусе находились паломники из Йемена.



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https://centralasia.media/news:1889434?from=mportal&place=nowread