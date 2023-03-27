Британского принца Уильяма застукали в гей-ресторане... в Польше. Дунул от Меган

00:11 29.03.2023

Interia

Польша

27 марта 2023

Принц Уильям отдыхал в польском ресторане для ЛГБТК+? Стали известны подробности его ужина!

Interia: в Польше удивились появлению принца Уильяма в ЛГБТ-ресторане



Во время официального визита в Польшу британский принц Уильям решил поужинать в ресторане для ЛГБТК+, пишет Interia. Как отмечает владелец заведения, выбор был "неожиданным". Но это к лучшему - наследник престола мог почувствовать такой "комфорт" только в квир-пространстве, считает автор статьи.

Принц Уильям совершил двухдневный дипломатический визит в Польшу. Сын короля Карла III сначала выполнил свои официальные обязанности, а затем, вечером 22-го марта, отправился на ужин в один из варшавских ресторанов. Наследник престола спокойно наслаждался заказанными блюдами, не беспокоясь о чрезмерном внимании со стороны гостей заведения. Он вел себя очень культурно. Владелец ресторана рассказал, что заказал британец!



Таинственный визит принца Уильяма в Польшу

23 марта принц Уильям прилетел в Жешув, чтобы встретиться с дислоцированными там военными. Новости о визите сына Карла III в Польшу появились в СМИ только в тот момент, когда самолет с принцем на борту уже приземлился на аэродроме. Британский аристократ поговорил с министром обороны РП Мариушем Блащаком, а затем отправился в Варшаву, где провел встречу с президентом столицы Рафалом Тшасковским. На следующий день принц возложил цветы к Могиле неизвестного солдата и встретился с главой страны Анджеем Дудой.



Несмотря на столь насыщенную программу, он нашел время побывать в пункте размещения украинских беженцев. Визит принц Уильяма вызвал широкий резонанс в средствах массовой информации, которые обратили особое внимание на то, что он прибыл один, без принцессы Уэльской. Отсутствие Кейт стало причиной для многих слухов.

В среду вечером, после официальной части программы, Уильям решил посетить один из варшавских ресторанов. В заведении до последнего момента не знали, что к ним пожалует сам британский принц! Как оказалось, наследник престола выбрал ресторан для ЛГБТК+.



Принц Уильям съел... бутерброд с халой!



В интернете уже появились фотографии ужинающего принца Уильяма. Владелец ресторана рассказал журналистам, что именно Уильям выбрал из меню. Оказывается, после долгих консультаций с официанткой наследник престола соблазнился бутербродом!



"Принц Уильям пришел к нам около восьми вечера, мы понятия не имели, что столь высокий гость станет нашим клиентом. Он был в окружении охраны, но сел в зале среди других посетителей. Насчет VIP-зала речи не было, да у нас его и нет", - сказал в интервью порталу Interia Kobieta владелец заведения Butero Павел Засима (Paweł Zasima).

Принц Уильям в ресторане для ЛГБТК+: посетителей это не удивило?

Гости, приходившие в ресторан, старались проявить к Уильяму уважение и не пытались нарушить его покой. Так что принц мог наслаждаться компанией тех, кто пришел вместе с ним на ужин, и не беспокоиться о чрезмерном внимании поклонников к своей особе.

Ресторан увековечил визит принца Уильяма



На следующий день после визита принца Уильяма заведение решило оставить память об этом знаменательном и неожиданном событии. Один из сотрудников прикрепил на стул, на котором восседал наследник британского престола, специальную карточку с надписью "Принц Уильям".



"Был, подтверждаем. Мы тоже удивлены, но, с другой стороны, где еще он мог бы почувствовать себя так же комфортно и безопасно, как не в нашем полном любви квир-пространстве? Мы сделали для него то, что у нас получается лучше всего, - накормили [...]" - написано в профиле ресторана Butero в соцсетях.

Однако сообщить подробности визита принца Уильяма сотрудники не решились, сославшись на то, что "остальное - уже история".

Автор: Толя Полянская (Tola Polańska)