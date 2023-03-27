Садыр Жапаров преобразовал ФУГИ в Госагентство управления госимуществом

00:24 29.03.2023

Сегодня ФУГИ выступает акционером в 42 хозяйственных обществах различных секторов экономики.

БИШКЕК, 28 мар - Sputnik. Садыр Жапаров подписал Указ "О вопросах управления государственным имуществом", сообщила пресс-служба президента.

Согласно документу, Фонд управления государственным имуществом при Министерстве экономики и коммерции будет преобразован в Государственное агентство управления государственным имуществом при кабинете министров. Мера направлена на "оптимизацию деятельности" ФУГИ, отмечает пресс-служба.

Фонд был образован 21 января 1991 года. В течение 30 лет ведомство семь раз реформировалось. Сегодня ФУГИ от имени государства выступает акционером в 42 хозяйственных обществах различных секторов экономики. Работают 88 госпредприятий (ГП) по следующим направлениям: в сфере транспорта и связи - 11, в сфере связи, телевидения и инновационных услуг - 12, в сфере сельского хозяйства - 24, в системе госгеологии - 2, в сфере оказания различных услуг - 39.

"Необходимо пересмотреть систему управления компаниями с государственной долей участия и провести анализ экономической целесообразности функционирования каждого отдельного общества. Основные задачи в рамках улучшения их деятельности - повышение прозрачности, открытости системы отбора и выдвижения кадров в органы управления, усиление мотивации и ответственности членов органов управления обществом, внедрение на практике института независимых директоров", - говорится в сообщении.



Госагентству предстоит выявить пустующие площади в государственных зданиях и помещениях. В двухнедельный срок оно должно внести кабмину проект положения и схему управления агентством.