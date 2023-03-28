 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Для России "Пояс и путь" прикрыты, - В.Скосырев
00:26 29.03.2023

Перспектива вторичных санкций отпугивает китайских инвесторов
Владимир Скосырев
28.03.23

Капиталовложения Китая в России на основе инициативы Пекина в первой половине 2022 года равнялись 0. Согласно докладу университета Фудань в Шанхае, ни одной сделки с РФ в этот период Китай не заключил. В документе говорится, что китайцев напугали санкции Запада, хотя Пекин не отвернулся от Москвы, и перспективы роста сотрудничества сохраняются, учитывая его потребности в нефти и газе.

Доклад Университета Фудань признала серьезным исследованием британская Financial Times. Из доклада следует, что действительно Китай не заключил ни одной сделки с компаниями РФ по программе "Пояса и пути" в первых двух кварталах 2022-го. Кристоф Ван, директор Центра Green Finance & Development в вышеназванном университете, сказал, что, замедляя инвестиции в России, Китай одновременно расширяет связи с Ближним Востоком.

Ван пояснил, что падение вложений в России может быть только временным, поскольку взаимодействие Китая и России прочное. После начала боевых действий в Украине закупки Китаем углеводородов в России только выросли. Что касается совокупных обязательств Китая по инициативе "Пояса и пути" со всеми государствами, то они составили с 2013 года, то есть со времени ее объявления председателем КНР Си Цзиньпином, 932 млрд долл. Из них 561 млрд пошел на строительные контракты, а 371 млрд – на инвестиции. Эти проекты охватывают такие секторы, как порты, железные дороги, шахты и создание центров по сбору данных.

Причем одним из главных бенефициаров инициативы стала Саудовская Аравия. Пекин в 2021 году совершил сделок на 5 млрд долл. с королевством. В то время заграничные инвестиции Китая в основном затормозились, и он сфокусировался на сделках, связанных с ресурсами. Как отмечает South China Morning Post, интересы самого большого в мире потребителя энергетических продуктов и самого большого в мире экспортера нефти совпали. Это нашло отражение в новой сделке между Пекином и Эр-Риядом на сумму в 10 млрд долл., обнародованной на днях. В соответствии с ней будет построен современный нефтеперерабатывающий завод в китайской провинции Ляонин.

Это, как пишет газета, произошло на фоне того, что влияние Китая на Ближнем Востоке укрепилось. А влияние США ослабло, когда они официально свернули свою военную миссию в Ираке и вывели войска из Афганистана.

И все же как велика роль "Пояса и пути" в экономических отношениях между РФ и КНР? В аналитической публикации МИД РФ от июля 2021 года говорится, что Россия напрямую в этой инициативе не участвует. Взаимодействие осуществляется на основе Совместного заявления Российской Федерации и Китайской Народной Республики о сотрудничестве по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути от 8 мая 2015 года. Российская сторона рассматривает этот трек как одно из важных направлений работы по реализации идеи формирования Большого Евразийского партнерства.

В беседе с "НГ" Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: "Первая половина 2022 года прошла в Китае под знаком локдаунов и жестких ограничений из-за вируса. Китайцы почти никуда не ездили. Думаю, именно эти ограничения стали причиной замедления китайских инвестиций в России, а вовсе не боязнь санкций. Но конкретно о перспективах российско-китайского инвестиционного сотрудничества сейчас судить трудно. Ясность наступит не раньше начала 2024 года, когда появится статистика о росте экономики КНР. Причем в этом плане будут нужны новые договоренности между Китаем и Евразийским экономическим союзом".

Относительно роли "Пояса и пути" в международной стратегии Пекина эксперт сказал: "На Западе шумели, что Китай высасывает соки из бедных стран. А оказалось, наоборот, он тратит огромные суммы на то, чтобы помочь своим должникам реструктурировать долги".

В связи с этим Wall Street Journal пишет: масштаб отчаяния заемщиков у Китая таков, что Пекину фактически пришлось создать новую систему их спасения, которая существует наряду с Международным валютным фондом и другими западными институтами.

Источник - НГ
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