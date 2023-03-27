Мало кому говорим о предках: прямой потомок Абая работает дворником в Алматы

01:28 29.03.2023

Айдос Акылбаев – прапраправнук великого поэта.



В одном из ресторанов Алматы вдали от людского внимания скромно работает дворником прямой потомок одного из величайших мыслителей Казахстана, передает Liter.kz.



