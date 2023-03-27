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|Мало кому говорим о предках: прямой потомок Абая работает дворником в Алматы
01:28 29.03.2023
Айдос Акылбаев – прапраправнук великого поэта.
В одном из ресторанов Алматы вдали от людского внимания скромно работает дворником прямой потомок одного из величайших мыслителей Казахстана, передает Liter.kz.
Рассказать миру о том, в каких условиях живет потомок Абая, решил бывший депутат Мажилиса Жанарбек Ашимжан. По его словам, Айдос зарабатывает около 150 тысяч тенге ежемесячно.
Работа у Айдоса Акылбаева заканчивается в 16:00. Мы решили подвезти его до дома, он не возражал. Они с женой живут в однокомнатной квартире старого пятиэтажного дома, – пишет бывший мажилисмен.
Айдос Акылбаев происходит от первенца Абая ― Акылбая. По родословной: Абай – Акылбай – Алимкул – Багфур – Эрнест – Айдос. Кроме того, у него есть младший брат по имени Данияр, 1971 года рождения. А его единственная дочь, Александра, в настоящее время проживает в городе Саратове.
Я мало кому говорю, что я потомок Абая, и в ресторане люди тоже не знают. В 2020 году ездил в Семей на 175-летие деда, когда открыли памятник "Абай с сыновьями". Памятник моему предку с дедом Акылбаем и Турагулом по обеим сторонам получился изумительным, – говорит сам прапраправнук.
Жанарбек Ашимжан выразил свое негодование по поводу того факта, что потомки заслуженных деятелей страны вынуждены жить в таких условиях в данный момент.
Александр Очаковский