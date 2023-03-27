Кыргызстан: реформы с летальным исходом

01:29 29.03.2023 Государство прекращает строительство школ и детсадов, делегировав эту задачу бизнесу. С такой идеей, чудовищной даже на фоне творящегося три десятилетия хаоса, выступили власти Киргизии. Впрочем, это только часть изменений, которые ждут систему образования.



Когда президент Киргизии Садыр Жапаров, едва придя к власти, объявил о намерении избавить государство от обременяющих его "лишних" функций и имущества, нетрудно было догадаться, что приватизация коснется не только промышленных предприятий. Подтверждение этого не заставило себя ждать. О либеральных новшествах в сфере здравоохранения "Правда" уже сообщала (см. номер от 7-9 марта с.г.). Ареной еще более изощренных экспериментов становится образование.



Точкой отсчета очередных реформ стало назначение министром образования и науки Каныбека Иманалиева. Фигуры, более подходящей для тотальной перестройки с сомнительными результатами, найти в республике сложно. За время своей политической карьеры этот человек сменил множество "гаваней". В 1990-е Иманалиев трудился на посту главы пресс-службы тогдашнего президента Аскара Акаева, затем несколько раз избирался депутатом парламента, причем каждый раз от новой партии. В 2010 году это была партия "Ар-Намыс", в 2015-м - "Ата Мекен", в 2021-м - "Ынтымак". Помимо этого, Иманалиев успел побывать членом партий "Туран", "Киргизстан", "Союз демократических сил"… После избрания президентом Жапарова политик выступал с жесткой критикой власти, обвиняя ее в авторитаризме, но недавно сменил риторику, заявив, что вместе с главой государства готов защищать интересы страны.



Не менее любопытны другие подробности биографии новоиспеченного министра. В начале 2000-х он возглавлял старейшую типографию Киргизии "Эркин-Тоо", и именно тогда произошла ее приватизация. После этого здание 1931 года постройки, где во время войны формировалась знаменитая Панфиловская дивизия, было исключено из списка памятников истории и культуры. На сегодняшний день типография почти полностью снесена, на ее месте ожидается строительство коммерческого жилья.



Следует вспомнить и о законопроектах, автором которых в бытность депутатом был Иманалиев. В 2019-м он с рядом других парламентариев предложил реабилитировать всех, кто был осужден в 1918-1953 годах, в их числе - боровшихся с Советской властью с оружием в руках. Тогдашний состав принять проект не успел, и инициатива практически в неизменном виде перекочевала в нынешний созыв. Еще одним "детищем" политика стал акт "К новой экономической свободе и развитию", утвержденный парламентом в 2020 году. Ссылаясь на опыт Грузии и прибалтийских республик, авторы предложили сократить госрасходы, провести масштабную приватизацию, гарантировать полную свободу предпринимательской деятельности. Социальная помощь, согласно документу, должна быть исключительно адресной, пенсионная система - накопительной, экономические преступления подлежат декриминализации.



Понимали ли в руководстве страны, кого назначают на столь ответственную должность? Судя по всему, не только понимали, но и сознательно остановили выбор именно на Иманалиеве. Это стало понятно после встречи последнего с президентом. Садыр Жапаров сделал ряд заявлений, которые можно считать наказами новому министру. "В нынешнем году мы построим 12 детских садов и одну крупную школу. На этом строительство в Бишкеке завершится. Больше в столице не станем строить ни школ, ни детсадов. Если будет необходимость, передадим это бизнесменам. Дадим им землю бесплатно, проведем коммуникации, пусть дальше они сами строят эти школы или детсады. Регионам дадим такую же возможность… Не надо, чтобы только государство строило и финансировало школы. Надо дать права частному бизнесу", - сообщил глава государства.



Поручения нашли ретивого исполнителя. Едва вступив в должность, Иманалиев огласил первые предложения. Так, он призывает отказаться от лицензирования детских садов. Дошкольные учреждения смогут открывать все желающие. Профтехучилища будут наделены "хозяйственной свободой" и в перспективе переданы в сферу государственно-частного партнерства. В школах станет внедряться "ваучерная система" с подушевым финансированием учеников, что также предполагает постепенный отход от бюджетной поддержки образования.



При поистине наполеоновских планах новое руководство министерства (как, отметим, и страны в целом), похоже, не имеет представления, в чем заключаются главные проблемы системы образования и как их решать. Тот же Иманалиев, посетовав, что лишь малая часть выпускников вузов работают по специальности, предложил сосредоточиться на подготовке… нейропсихологов, дизайнеров виртуальной реальности и специалистов по кибербезопасности. То, что подобные вакансии не сильно, мягко говоря, востребованы в Киргизии, уточнять, наверное, не стоит.



Самой передовой моделью школьного образования новый министр считает британскую. Ее заимствование, утверждает он, принесло хорошие плоды в скандинавских странах, Эстонии и Казахстане. Также, заявил Иманалиев, начнется внедрение "национальных компонентов". Что подразумевается под этим, вскоре прояснилось. Вместо обычных звонков в школах будут звучать мелодии киргизских композиторов-комузистов. Наконец, министерство избавится от всех сотрудников аппарата, достигших пенсионного возраста.



Абсурдность этих инициатив подчеркивается тем, что проблем в системе образования - море, но ни одну из них при таком подходе решить невозможно. Так, в стране ощущается острый дефицит учителей, из-за чего в аттестатах выпускников часто можно увидеть прочерки по таким предметам, как химия, биология, география и т.д. Половина педагогических работников - предпенсионного и пенсионного возраста, в то время как выпуск вузами соответствующих специалистов стабильно снижается. За тридцать лет, с 1991 по 2021 год, численность учителей в общеобразовательных организациях увеличилась всего на 17 процентов - с 70 до 82 тысяч (даже с учетом частных школ), в то время как население Киргизии выросло почти на 60 процентов. Еще хуже ситуация в детских садах - там число воспитателей упало с 13 до 8,7 тысячи.



Зато растет число детей, не посещающих школы. Охват средним общим образованием снизился с 98,8 процента в 2017 году до 97,2 процента в 2021-м. Только в прошлом году, по официальным данным, было выявлено 116 детей, которые не ходят в школу по религиозным причинам. В действительности цифра может быть намного больше.



На все вопросы у властей есть заготовленный ответ - нехватка средств в бюджете. Именно поэтому, по словам чиновников, они не могут увеличить сумму, выделяемую на школьное питание, - 7 сомов (6 руб.) в день. Дошло до того, что эту задачу взяли на себя такие зарубежные организации, как американский "Корпус милосердия". По той же причине ввод в действие новых школ отстает от потребностей: за годы независимости их количество выросло с 1,8 до 2,2 тысячи, в то время как число принятых в школы - со 108 до 150 тысяч. Это приводит к переполненности классов. Многие учебные заведения, построенные полвека назад и раньше, находятся в аварийном состоянии.



Впрочем, на некоторые вещи денег хватает с лихвой. Недавно президент заложил капсулу под строительство в столице очередной мечети. Она сможет вместить 20 тысяч прихожан и одновременно будет выполнять функции медресе - мусульманского учебного заведения. Стоимость строительства, оплачиваемого некими зарубежными инвесторами, оценивается в 51 миллион долларов. На эти средства можно построить десятки школ, в то время как в Бишкеке уже действует больше двадцати мечетей. Но у руководства страны другие приоритеты. "Данный объект станет центром веры, воспитывающим патриотичных и заботящихся о своих соотечественниках людей", - заявил Жапаров.



Власти привычно лукавят. Подрыв системы образования и сопутствующие процессы нужны потому, что малограмотными гражданами проще управлять.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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