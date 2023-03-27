Безработные жетыбайцы (Запад Казахстана) перекрывают автотрассы к нефтепромыслам

01:30 29.03.2023

К бастующим сельчанам в Мангистау обратились нефтяники



Нефтяники обратились к бастующим сельчанам, перекрывшим дорогу в Мангистау



В АО "Мангистаумунайгаз" обратились к жителям, перекрывшим дорогу. По их словам, подобные незаконные действия могут создать помехи деятельности предприятия, которое обеспечивает работой около 4500 человек, сообщает Zakon.kz.







По информации lada.kz, на данный момент причинено неудобство передвижению около 450-ти автотранспортных средств (специальная техника, легковые автомашины и автобусы, перевозящие работников).



"Призываем собравшихся не создавать помехи работы нефтепромыслу, остановка которого может привести к негативным социально-экономическим последствиям для населения Мангистауской области в целом и Каракиянского района в частности, жители которого работают на вышеуказанном нефтепромысле", - говорится в сообщении.



27 марта стало известно, что безработные жители Жетыбая перекрыли дорогу. Они требовали рабочие места с достойной зарплатой в нефтяных компаниях, ведущих добычу в районе села.



"Несмотря на разъяснительную работу местных исполнительных органов о том, что трудоустройство в нефтегазовую отрасль ведется согласно имеющимся вакансиям в нефтяных компаниях, пришедшие все равно потребовали немедленного трудоустройства. Они перекрыли дорогу, ведущую к нефтепромыслу №6 села, организовав незаконную акцию протеста, тем самым нарушив общественный порядок и ограничив свободу передвижения транспорта и людей", - рассказали в акимате Каракиянского района.



Анастасия Стативкина