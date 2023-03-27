Крах доллара грозит США потерей статуса сверхдержавы

01:32 29.03.2023

Fox News

США



Моника Кроули: мировую экономику настиг "идеальный шторм", который может привести к краху доллара

Fox News: в США признали уязвимость доллара



Многие годы Вашингтон проводил безрассудную денежную политику, которая привела к обесцениванию доллара, заявила в эфире Fox News экс-помощник министра финансов США Моника Кроули. Крах глобальной экономической системы, основанной на американской валюте, приведет Штаты к потере статуса сверхдержавы.







Ведущий: Что произойдет, если развивающиеся экономики перейдут от доллара к китайскому юаню?



Моника Кроули: Катастрофичность отказа от доллара как глобальной резервной валюты трудно переоценить. С момента окончания Второй мировой войны доллар был надежной валютой, а помогали ему в этом сразу несколько факторов.



Первоначально он обеспечивался золотом, но президент Ричард Никсон отвязал доллар от котировок золота, и в последние 50 лет твердыми активами он не поддерживается.



Но, помимо этого, его подкрепляла сила и экономическая мощь Соединенных Штатов, а также тот факт, что нефть всегда торговалась в долларах. Если этого не будет, не станет и доллара.



Сейчас мы наблюдает стечение тяжелых обстоятельств. Статус мировой резервной валюты был реальной привилегией, но мы ей злоупотребляли, на протяжении многих лет проводя совершенно безрассудную денежную и налоговую политику. Особенно в последние пару лет, и это привело к обесцениванию доллара.



К тому же происходит наложение друг на друга целого ряда обстоятельств: слабость Байдена, объявленная им война против собственного производства энергоносителей в США, конфликт на Украине и, как вы правильно заметили, из-за этого враги Америки во главе с Китаем формируют новый экономический блок.



Все, что нам нужно в этот поворотный момент, это заявление от Саудовской Аравии, что она открыта для использования других валют при торговле нефтью.



В таком случае произойдет схлопывание глобальной экономической системы, в первую очередь, разумеется, американской. Если подобное произойдет, страна столкнется с невероятно высокой инфляцией, беспощадной инфляцией времен Веймарской республики.



Если думаете, что она и без того высокая, подождите немного. Что еще важнее, мы потеряем как экономическое превосходство, так и статус сверхдержавы.