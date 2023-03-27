40 нукеров Токаева. Правящая партия Казноменклатуры "Аманат" назвала своих списочных депутатов

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04:25 29.03.2023
Партия "AMANAT" распределила депутатские мандаты в Мажилис
Решением Бюро Политического Совета партии "AMANAT" утвержден список из 40 кандидатов и направлен в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве депутатов Мажилиса Парламента РК VIII-го Созыва.
Новый состав Фракции партии "AMANAT" в Мажилисе на 32% состоит из женщин, молодежи до 35 лет и лиц с особыми потребностями.
Напомним, по итогам внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента по партийным спискам, у "AMANAT" - 53,9% голосов избирателей, что соответствует 40 депутатским мандатам.
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Авершин Константин Викторович
Адамбеков Тилектес Серикбайұлы
Аймагамбетов Асхат Канатович
Ашимбетов Нуржан Кемерович
Ашимжанов Жанарбек Садыканулы
Әлтай Аманжол Дүйсенбайұлы
Башимов Марат Советович
Бейсенбаев Елнур Сабыржанович
Бейсенгалиев Берик Турсынбекович
Дементьева Наталья Григорьевна
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Заитов Ринат Рифхатович
Имашева Снежанна Валерьевна
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Казанцев Павел Олегович
Керімбек Болат Бақбергенұлы
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Кошанов Ерлан Жаканович
Құспан Айгүл Сайфоллақызы
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Мусабаев Самат Базарбаевич
Нұртаза Самат Русланұлы
Пономарев Сергей Михайлович
Рау Альберт Павлович
Рожин Максим Николаевич
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Саиров Ерлан Бияхметович
Сарым Айдос Әміроллаұлы
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Смагулов Бауыржан Амиржанович
Смышляева Екатерина Васильевна
Сулейменова Жулдыз Досбергеновна
Такиев Мади Токешович
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