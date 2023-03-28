Потоки гастарбайтеров опять захлестывают Россию, - Е.Трифонова

06:08 29.03.2023 С Концепцией миграционной политики власти стали разбираться перед докладом президенту

Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"

28.03.23



гастарбайтеры, миграционная политика, концепция, модернизация, мвд, путин На коллегии МВД РФ было решено привести сферу миграции в надлежащий вид.

До 1 июля правительство должно обобщить предложения по модернизации Концепции миграционной политики и доложить о результатах президенту. Это поручение Владимира Путина, оглашенное на коллегии МВД, вызвало активизацию профильных госорганов и депутатов Госдумы. Например, в нижней палате подготовлены рекомендации по адаптации и интеграции мигрантов. Калужская область представила законопроект об упрощенном изъятии паспортов РФ у тех иностранных граждан (ИГ), которые получили их незаконно. Эксперты опять указали на необходимость переходить от контроля над количеством приезжих к регулированию качества трудовых ресурсов. Похоже, власти поняли, что потоки гастарбайтеров уже опасно захлестывают страну.



Президент потребовал в обновленной Концепции миграционной политики равноценно учесть как экономические аспекты, так и правоохранительную составляющую. Напомним, что в выступлении Путина на коллегии МВД 20 марта прозвучало такое указание: "С учетом долгосрочных интересов и задач развития страны важно комплексно посмотреть на проблему миграции, оценить, какие специалисты, в каких регионах и отраслях особенно востребованы, какими компетенциями они должны обладать, каковы требования к уровню их образования и общей культуры". Таким образом, в очередной раз подтверждено, что сфера миграции зажата между бизнесом и силовиками. Но теперь, похоже, решено, что оба интереса надо как-то то ли совмещать, то ли урезать до компромиссного состояния.



Собственно говоря, любые предложения по корректировке миграционной политики как раз и делятся на два вида – либо ужесточить контроль и максимально сузить приток приезжих, либо либерализовать правила и снять излишнее давление на этот трудовой ресурс. Этот водораздел продолжается и сейчас. Скажем, от Заксобрания Калужской области в Госдуму только что поступил законопроект об упрощении процедуры лишения гражданства РФ тех ИГ, которые обрели паспорт незаконно на основании подложных документов или ложных сведений. Для судов будет достаточно установления, к примеру, фактов фиктивного брака или приобретения фальшивого сертификата о знании русского языка, истории и основ законодательства РФ. Практически автоматом предлагается лишать приобретенного гражданства и тех, кто обвинен или хотя бы заподозрен в ряде преступлений экстремистской и террористической направленности.



Между тем в той же нижней палате по инициативе комитета ГД по делам национальностей на днях прошел круглый стол "Социальная и культурная адаптация и интеграция иностранных граждан в РФ". В нем приняли участие чиновники из 16 профильных министерств и ведомств (МВД, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН), Минкультуры, Рособрнадзор, Россотрудничество и т.д.) и более сотни представителей общественных организаций, вузов, различных национальных диаспор. Были приняты рекомендации в адрес правительства РФ и властей разного уровня. Например, кабинету министров предложено все-таки подготовить законопроект "О социальной и культурной адаптации и интеграции", совершенствовать борьбу с нелегальной миграцией. От МВД ждут дополнительных мер по совершенствованию приема в гражданство, скажем, упрощения для тех, кто с отличием отучился по российским стандартам и планирует работать в России.



Но пока что, говорится в документе круглого стола, основной поток ИГ состоит из низкоквалифицированных кадров в основном из Центральной Азии. Вопрос об их доступе в трудовую сферу предлагается ставить с учетом не количественных, а качественных показателей, причем не только квалификации, но и ориентированности на уважение языка, культуры и традиций народов РФ. Поэтому, заметил, к примеру, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Владимир Волох, необходима система подготовки мигрантов в их родных государствах, в процессе которой "должна обеспечиваться возможность проверки профессионального уровня соискателя". В ходе дискуссии также было отмечено, что нынешняя Концепция миграции, которая рассчитана до 2025 года, устарела уже сейчас, действующее законодательство ориентировано лишь на привлечение дешевой рабсилы, не предусматривая мер по адаптации и интеграции приезжих. Поэтому-то многие из тех, кто уже живет в РФ, не владеют языком даже на минимальном уровне.



Это происходит в том числе и потому, что многие субъекты РФ не занимаются адаптацией и интеграции, а только отчитываются перед федеральным Центром всевозможными национальными днями и текущим финансированием национально-культурных объединений. Еще хуже, когда за адаптационные мероприятия выдаются праздники типа "Огородных фантазий", концерты творческих коллективов и пр. Часть же регионов и вовсе ограничивается выпуском информационных брошюр. Механизмы проверки у мигрантов необходимых знаний тоже признаны неэффективными из-за излишнего формализма и коррупционности. По словам директора Института русского языка РУДН Анжелы Должниковой, согласно утвержденным в 2021 году требованиям, мигрантам больше не нужно уметь писать на русском языке, достаточно лишь понимать, как заполнять анкеты и прочие документы по образцу, существенно минимизированы и требования к разговорной речи. При этом тесты, которые приезжий должен проходить, размещены в открытом доступе, их можно просто заучить. Прозвучала и такая цифра, что, мол, около 60 тыс. детей-мигрантов школьного возраста практически не говорят по-русски, однако педагоги не получают надбавок за сложность работы с такими учениками – а иногда и их родителями, которые даже заявления по-русски написать не могут.



Между тем, уверен доцент кафедры политологии и политического управления РАНХиГС, член экспертного совета Всемирного русского народного собора по Москве Михаил Бурда, активизация дискуссии об адаптации и интеграции мигрантов является значимым и тревожным индикатором. Во-первых, пояснил он, это говорит о том, что количественные показатели уже гораздо выше оптимальных, тех, которое российское общество смогло бы переварить. Во-вторых, речь идет о высоком уровне конфликтного потенциала между местными и приезжими, который раньше предпочитали не замечать, а теперь пытаются нивелировать различными программами интеграции. "Хорошо, что на проблему обратили внимание власти предержащие. Значит, больше не получается замылить ее различными фестивалями и культурными праздниками с пловом, а потом отчитаться наверх, что проблем нет", – заявил "НГ" Бурда.



По его словам, экспертами, политиками, представителями власти озвучивается множество различных инициатив, однако они не решают важнейшей, то есть базовой, проблемы внешней миграции. А заключается она в реальном обосновании необходимого количества гастарбайтеров и их качества: "Кто именно нужен, куда, на какой срок, почему не местные? Пока тут мы видим лишь мантры строительного лобби и диаспор, что "русские – лентяи", "надо больше мигрантов". Но здесь больше точно не значит, что лучше". "Факторы различия в этничности, культуре и религии в последнее время пытаются активно замаскировать, не афишировать их, спрятать в контексте общего советского прошлого, но это серьезное заблуждение", – отметил Бурда. Хотя бы потому, что бессмысленно апеллировать к общему прошлому в отношении ИГ, родившихся, во-первых, в независимых странах, а во-вторых, в тех государствах, где сейчас в той или иной степени проводится политика дерусификации, а также идеологическое оформление пресловутого советского прошлого как системы колониализма и национального угнетения. Поэтому-то, сказал Бурда, представляются бесполезными те же рекомендации круглого стола в Госдуме: "Поручение разработать закон об адаптации и интеграции было оформлено еще в 2015 или 2016 году. Где же деятельность ФАДНа?"



Как сказал "НГ" член президентского Совета по правам человека Александр Брод, важно, что такой разговор о проблемах миграции хотя бы состоялся в стенах Госдумы: "Наверное, впервые за много лет прозвучали не только парадные отчеты, но и системные проблемы". По его словам, отдельные участники признались, что испытывают дежавю, ведь многие проблемы требовали своего решения уже давно, а между тем ряд поручений по наведению порядка до сих пор не исполнен. Концепция миграционной политики, заметил Брод, конечно, требует обновления: например, так и нет законодательного оформления путей по адаптации мигрантов, что порождает пассивность в регионах и некоторых ведомствах. Кстати, нет и должного межведомственного взаимодействия, а кроме того, четких данных о потребности регионов и отраслей экономики в мигрантах. Не первый год ставится и вопрос о создании центров адаптации мигрантов, но решения нет. Так что в рекомендациях, подчеркнул он, справедливо говорится о подключении НКО к реализации миграционной политики, но есть вопрос, кто выступит координатором. "Необходим и аудит общественных проектов в этой сфере. Грантов выдано много, а КПД минимален. Снова поднята тема относительно роли СМИ – нет системного и грамотного освещения миграционных проблем. Много было сказано о единых стандартах обучения мигрантов, о контроле за образовательными учреждениями, об уровне преподавания", – считает Брод. Источник - НГ

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