Москве пора действовать: Казахстан присоединяется к кампании по изоляции России, - Айнур Курманов

06:20 29.03.2023

Айнур Курманов. 28.03.2023



Таможенная служба Казахстана с апреля запускает специальный онлайн-инструмент, дающий возможность контролировать передвижение масс реэкспортируемой продукции в режиме реального времени.



Эта система учета импорта и экспорта вводится Астаной как раз после установок, которые дал глава Госдепа Энтони Блинкен во время своего визита с целью присоединения РК и других центральноазиатских республик к санкционному режиму против России.



Таможенная служба Казахстана с апреля запускает специальный онлайн-инструмент, дающий возможность контролировать передвижение масс реэкспортируемой...



Это означает, что возможности для так называемого "серого" импорта будут резко сокращены, а Акорда (администрация президента РК) бодро отчитается перед своими партнерами о присоединении к кампании по изоляции Москвы. И похоже, что это не последнее новшество в деле осуществления приказов из Госдепа, которые мы увидим в ближайшей перспективе.



Ведь Запад сейчас предпринимает все усилия по вовлечению бывших советских среднеазиатских республик в свой общий фронт борьбы, таким образом отрывая их от России и ведя нешуточную борьбу за регион в противостоянии с усиливающимся влиянием Китаем. Об этом свидетельствует и стремление властей Европейского Союза максимально запугать правящие элиты Казахстана, Узбекистана и других стран ЦА.



Так, в минувшую субботу британское издание The Telegraph опубликовало статью, в котором говорится, что Брюссель может ввести санкции уже в отношении тех республик региона, которые помогают России обойти карательные меры. Речь идет о поставках технологий и оборудования, которые увеличились за последнее время и якобы помогают российскому ВПК.



В качестве воздействия в руководстве ЕС в случае нахождения доказательств планируется в отношении конкретных госслужащих, компаний и правительств ввести ограничения в доступе на европейский рынок и к банковскому сектору. При этом европейские чиновники договариваются сейчас о проведении переговоров с руководством республик региона, чтобы рассказать о последствиях подобных мер в случае продолжении прежней политики по наращиванию "серого" импорта в РФ.



В данном случае расчет строится на европеоцентричности прозападных элит и на их страх относительно ареста активов и счетов в странах ЕС и в офшорных зонах, контролируемых западными разведками. И скорее всего, данное предупреждение через британскую прессу было адресовано Бишкеку и Душанбе, так как та же Астана уже и без всяких угроз двигается активно в сторону присоединения к санкциям.



Да и очень маловероятно, что США и ЕС могут ввести сейчас какие-либо вторичные санкции, так как те же американские и европейские компании сейчас контролируют более 70% всей нефтедобычи того же Казахстана и активно проникают на рынок Узбекистана. По сути, данная публикация, а не официальное предупреждение или заявление Еврокомиссии, стала дополнительным поводом для оправдания геополитического разворота в сторону Запада для руководства РК.



На этом фоне уже в этом году Астана смогла организовать и отправить первую партию черного золота по Каспию в обход территории России.



Так, танкер отправился из месторождения "Кашаган", зоны экологического бедствия из-за дноуглубительных работ в результате деятельности американских и британских компаний, по маршруту "Актау-Баку".



На этом месторождении, расположенном в северной части Каспийского моря, запасы нефти оценили в 4,5 миллиардов тонн. Но от них из-за заключенного кабального соглашения о разделе продукции (СРП) с компанией North Caspian Operating Co (NCOC), контролируемой ведущими западными нефтегигантами, Казахстану достается всего 2 процента после добычи нефти.



Поэтому, когда казахстанские провластные эксперты и политологи пытаются интерпретировать эти кульбиты многовекторной политики Астаны, они сознательно уходят от объяснения причин и прикрывают действия своего руководства некими второстепенными мотивами и тревожными опасениями: дескать, соблюдение введенного Западом санкционного режима – вынужденная мера из-за риска вторичных санкций, что ударит и по экспорту, и по финансовой системе, и по логистике, а зависимость республики от внешнего мира слишком высока, чтобы позволить себе игнорировать эти санкции.



То есть не прослеживается даже малейшего желания изменить сырьевую вывозную модель экономики и освободиться от неоколониального положения. Наоборот, все делается Астаной для ее сохранения и укрепления несмотря на негативные последствия для государства и населения.



Объемы вывозимого сырья увеличиваются, денег в бюджет все меньше, несмотря на реляции, так как поступления в тенге обесцениваются инфляцией, а Национальный фонд не накапливает средства, а работает в минус. Это напрямую связано и с оттоком прямых инвестиций обратно на Запад.



Так, по данным АО "Центр развития торговой политики "QazTrade", валовый отток прямых инвестиций за границу из РК в США, январь-сентябрь 2022 года, составил $36,1 млрд (+73,5%). При этом валовый приток прямых иностранных инвестиций из США в Казахстан за январь-сентябрь 2022 года составил только $5 млрд. И это в условиях, когда экспорт из Казахстана в США за 2022 год, по сравнению с 2021 годом, вырос на 32,1% и составил $1,2 млрд, а импорт – на 40,5%, до $1,9 млрд.



Эти цифры свидетельствуют о нещадном грабеже Казахстана: вывозе сырья с одновременным выводом капиталов. В некотором смысле повторяется судьба Европейского Союза, который также стал дойной коровой для поддержания потенциала США.



И на этом фоне в Алма-Ате западными НПО – Институтом по освещению войны и мира и Central Asian Bureau for Analytical Reporting (CABAR.asia) была недавно проведена региональная конференция по деколонизации от России.



Повестка была связана с необходимостью признания "голодомора", репрессий и геноцида местных народов со стороны Москвы, что показывает кто реально заказывает музыку правящим элитам ЦА в этом деле, но в этот раз речь шла уже и об экономическом отходе от РФ.



"Таджикская газета "СССР" поддерживает посмертную реабилитацию басмачей и опубликовала около двух тысяч материалов на эту тему, но в экономическом плане мы еще прочно связаны с Россией. Ключ к процессам национального возрождения, деколонизации – в диверсификации экономики, торговли и свободной прессе", – заявил участник конференции из Душанбе.



На предстоящих конференциях планируется активное обсуждение темы доминирования национальных языков, выдавливания русского и выработка прозападными национал-либеральными силами стратегии по отрыву Центральной Азии от Москвы как в культурной и информационной сферах, так и в экономике. То есть мы наблюдаем сейчас серьезный подход британских и американских организации консолидировать и идеологически вооружить антироссийские группы и СМИ.



Как видим, под этот отход от России сейчас закладывается солидная база. Но насколько долго Астане удастся еще морочить голову своей "многовекторной политикой" и уходить от прямых ответов? Ведь рано или поздно под окрики из Вашингтона правящей казахстанской элите придется делать окончательный выбор, перейдя уже официально в стан противников, сняв с себя статус "союзника".



На этот вопрос удачно ответил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов, который пришел к выводу, что такой момент может настать в результате образования настоящего союза между РФ и КНР.



"Пока Казахстан находится в стороне от стратегических интересов США, Астана сможет лавировать. Однако нельзя исключать, что в связи с российско-китайским сближением именно там будет нанесен удар, т.к. это будет болезненно и для Москвы, и для Пекина", – отмечает эксперт.



И первым таким уже антикитайским звонком стали усиленные переговоры между правительством РК и американскими компаниями по разработке редкоземельных элементов для совместной разведки и добычи. Таким образом планируется разрушить монополию КНР в этой сфере и захватить уже и эти казахстанские ресурсы.



Карта месторождений редкоземельных металлов, которые захватываются США.



Что в этой ситуации делать?



Главное необходимо не замалчивать, а открыто обсуждать возникшие проблемы в рамках уже существующих форматов и интеграционных объединений – ОДКБ, ЕАЭС и ШОС с привлечением в той или иной форме к оказанию соответствующего влияния на Астану Пекина, который оказывается под ударом в результате проводимой политики.



В том числе нужно ребром поставить вопрос осуществления военно-биологических программ Пентагона и наличия военных и полувоенных объектов НАТО на территории РК.



Нужно создать в Центральной Азии сеть эффективных партий, движений, НПО, блогеров и дружественных СМИ для реального влияния на умонастроение граждан и политического воздействия на проводимый курс через ретрансляцию пророссийской повестки. Соответственно поддержать тех политиков и деятелей, кто выступает против Запада и приветствует интеграцию в рамках ЕАЭС.



Уже сейчас есть возможность раскрыть глаза казахстанцам на то, каким образом и на каких кабальных условиях заключались контракты и соглашения о разделе продукции с американскими и британскими компаниями, как выводились активы из РК на Запад. Подробности и детали распределения национального дохода и грабежа богатств вызвало бы антиамериканские настроения в обществе.



Надо незамедлительно ответить и на массовую пропаганду о "голодоморе", репрессиях и "геноциде казахского народа" выпуском в сотнях тысячах экземпляров на двух языках разоблачительных материалов, публикацией архивов, трансляцией передач и документальных фильмов, с привлечением популярных блогеров и молодых исследователей.



То есть нужен реальный информационно-политический фронт для противостояния англосаксонскому влиянию в Казахстане и Центральной Азии, иначе можно проиграть борьбу за регион. Источник - politnavigator.net

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1680060000





