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Русский язык в Казахстане: развивается или исчезает? - Данияр Ашимбаев
06:39 29.03.2023

По мнению политолога Данияр Ашимбаева, популярность русского языка в Казахстане обусловлена и историческими, и культурными факторами

Николай Иващенко, exclusive.kz, 24 марта

Ровно 85 лет назад, в марте 1938 года, советская власть сделала русский язык обязательным предметом в школах по всей стране. С тех пор позиции русского языка менялись, сегодня он перестал быть государственным во многих постсоветских республиках, а сфера применения сократилась. Каково положение русского языка в Казахстане, каковы его перспективы?

По итогам исследования в 2012 году, среди стран Центральной Азии в Казахстане была наиболее высокая доля граждан, владеющих русским языком – 84%. В Кыргызстане, где русский язык также имеет официальный статус, этот показатель составил 49%. В Узбекистане русским языком владел 41% населения, в Таджикистане – 33%, в Туркменистане – 18%.
С тех пор во всех странах региона, кроме Казахстана, русское языковое пространство сильно сжалось. У нас, вопреки оттоку славянского населения, напротив, выросло число людей, говорящих на русском. Для сравнения, в 1989 году русским языком владели 62,8% казахов, сейчас – 70%.

Что Казахстану дает русский язык?
По мнению политолога Данияр Ашимбаева, популярность русского языка в Казахстане обусловлена и историческими, и культурными факторами.
– В советское время в Казахстане процесс русификации опережал другие республики. В госаппарате, в общественной и культурной жизни русский язык был на лидирующей позиции. С одной стороны, это была политика центра. С другой стороны, в соседних республиках такого тотального перехода на русский не было. Конечно, свою роль сыграл миграционный фактор, но есть еще один важный момент: казахская интеллигенция активно переходила на русский язык. Помимо карьерных преимуществ, это, например, давало доступ к образованию в лучших вузах Москвы, Ленинграда и так далее, а понятие престижа в казахском менталитете сложно переоценить.
При этом нельзя оголтело говорить, что казахский язык угнетался. Были казахоязычное образование, кино и театры, литература и искусство, но население продолжало переходить на русский язык, особенно в больших городах.
С обретением независимости казахский язык стал государственным, русский получил статус официального. Но даже после этого популярность русского языка среди казахстанцев сохраняется. Об этом свидетельствуют данные, например, о поисковых запросах в сети, выбор языка для государственных услуг и даже такой показатель, как язык, который люди предпочитают в меню банкоматов.
– Это обусловлено большим объемом контента на русском языке. Он дает доступ к научной, популярной и прочей литературе. Книги англоязычных или германоязычных авторов приходят в Казахстан переведенными на русский язык. Зарубежные фильмы, выходящие в прокат на казахском, собирают кассу меньше, чем те же самые, но на русском, – констатирует политолог.
Также Ашимбаев уверен, что значительный рост доли казахов в составе населения не приводит к перелому в языковой среде. Многие предпочитают двуязычие или же переходят на русский язык.
– Понятно, что сила казахского языка растет, но достаточно посетить любой книжный магазин, чтобы увидеть: нет ни научной, ни популярной литературы на государственном языке. Растет объем казахоязычного контента в соцсетях, однако там, в основном аудио и видео, а текстового наполнения почти нет. Плюс ко всему – качество учебников, которые постоянно критикуют, и отсутствие эффективных методик обучения казахскому языку, – считает Ашимбаев. В общем, по его мнению, в Казахстане сложилось уверенное двуязычие.
– Ситуация такая: есть прослойка казахоязычных, есть прослойка русскоязычных, и они дискутируют между собой о языке. Есть львиная доля билингвов, которых дискуссии вообще не интересуют, а язык они выбирают по принципу удобства. На мой взгляд, русскому языку в Казахстане ничего не угрожает, – заключил Данияр Ашимбаев.

Язык языку не помеха
Протоиерей православной церкви Казахстана Александр Суворов также отмечает, что русский язык в Казахстане находится в комфортных условиях, хотя на этом и пытаются спекулировать определенные силы.
– Русский язык активно распространялся на территории Казахстана не только при советской власти, но и до революции 1917 года. О важной роли русского языка говорили такие великие казахские классики, как Абай Кунанбаев и Ыбрай Алтынсарин, выдающийся ученый Шокан Уалиханов.
Сейчас, к сожалению, некоторые считают, что развитию государственного языка якобы мешает распространение русского языка. Мне кажется, что это совершенно не так: казахский язык активно развивается. При этом, судя по мировой практике, многоязычие не является помехой для развития страны – в Канаде, например, два языка, в Швейцарии – и вовсе четыре. Поэтому такие заявления я считают политическим популизмом, – отметил отец Александр.
При этом он подчеркнул, что уважительное отношение к казахскому языку – обязанность каждого гражданина. Церковь на этом пути тоже делает важные шаги.
– На казахский язык переведено Евангелие, ведутся дальнейшие работы в этой сфере. И если эта ниша будет востребована, то церковь будет ей заниматься с должным усердием, – заключил протоиерей Александр Суворов.

Источник - exclusive.kz
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