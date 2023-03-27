В Узбекистане ужесточили наказание за эксплуатацию учителей и нападения на врачей

06:48 29.03.2023

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал 27 марта законы о внесении в Административный и Уголовный кодексы поправок, касающихся ответственности за принуждение педагогов к не входящим в их обязанности работам и воспрепятствование деятельности сотрудников сферы здравоохранения.



В частности, статья 51 Кодекса об административной ответственности (КоАО) Узбекистана дополняется второй частью, которая предусматривает наказание за административное принуждение к труду педагогов: штраф в размере 100-150 БРВ (базовая расчетная величина, сейчас 1 БРВ составляет 300 тысяч сумов – эквивалент $26), то есть от 30 млн до 45 млн сумов ($2630 - $3947).



При этом штраф за принуждение к труду работников других сфер составляет 50-100 БРВ, передает ИА"Фергана".



В Уголовный кодекс вводится норма, предусматривающая уголовную ответственность за совершение повторного административного принуждения к труду педагогов после применения административного взыскания за такое же деяние. К виновным будет применяться одна из следующих мер наказания:



- штраф в размере от 150 до 200 БРВ (от 45 млн до 60 млн сумов);



- лишение определенных прав на срок до 3 лет;



- исправительные работы до 3 лет.



Поправки внесены также в статью 197-5 КоАО ("Незаконное вмешательство в профессиональную деятельность педагогического работника образовательного учреждения или воспрепятствование выполнению его служебных обязанностей").



Размер штрафа увеличен до 7-10 (сейчас 5-7) БРВ для граждан и до 10-15 (сейчас 7-10) БРВ для должностных лиц.



При повторном совершении тех же правонарушений в течение одного года после применения административного взыскания граждан будут штрафовать на 10-15 БРВ (сейчас 7-10), а должностных лиц – на 15-20 БРВ (сейчас 10-15). Последним также грозит административный арест на срок до 15 суток (ранее это наказание не применялось).



Согласно закону об усилении ответственности за воспрепятствование деятельности медработников, в КоАО введена соответствующая статья 197-7, нарушение которой гражданами влечет штраф в размере 5-7 БРВ (1,5 млн – 2,1 млн сумов, эквивалент $133 - $186), должностными лицами – 7-10 БРВ или административный арест до пятнадцати суток.