Таджикистанец Ислом Саидмуродов вступил в ЧВК "Вагнер" и пал на фронте борьбы с бандеровщиной

07:00 29.03.2023

В Таджикистане похоронили еще одного таджикистанца, погибшего в Украине



Он был заключенным российской тюрьмы



На войне в Украине погиб еще один таджикистанец, который попал на фронт из российской тюрьмы, сообщает Радио "Озоди".



Сообщается, что 48-летний Ислом Саидмуродов был похоронен 23 марта на малой родине – селе Туткавул сельского джамоата Пули Сангин города Нурек.



Ислом Саидмуродов был арестован в 2005 году по обвинению в незаконном обороте наркотиков и отбывал наказание в одной из российских тюрем.



Курбонали Саидмуродов, брат погибшего, сообщил "Озоди", что родные не знали об отправке Ислома на войну в Украину.



"В последний раз он выходил на связь в ноябре 2022 года, где он находится - не сказал", - добавил он.



Где, когда и при каких обстоятельствах был убит таджикистанец - не сообщается.



У погибшего Ислома Саидмуродова остались трое детей.



Точных сведений о гражданах Таджикистана, отбывавших срок в России и убитых на войне в Украине, нет.



Радио "Озоди" стало известно о гибели около двадцати таджикистанцев – заключенных российских колоний.