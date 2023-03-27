 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Таджикистанец Ислом Саидмуродов вступил в ЧВК "Вагнер" и пал на фронте борьбы с бандеровщиной
07:00 29.03.2023

В Таджикистане похоронили еще одного таджикистанца, погибшего в Украине

Он был заключенным российской тюрьмы

На войне в Украине погиб еще один таджикистанец, который попал на фронт из российской тюрьмы, сообщает Радио "Озоди".

Сообщается, что 48-летний Ислом Саидмуродов был похоронен 23 марта на малой родине – селе Туткавул сельского джамоата Пули Сангин города Нурек.

Ислом Саидмуродов был арестован в 2005 году по обвинению в незаконном обороте наркотиков и отбывал наказание в одной из российских тюрем.

Курбонали Саидмуродов, брат погибшего, сообщил "Озоди", что родные не знали об отправке Ислома на войну в Украину.

"В последний раз он выходил на связь в ноябре 2022 года, где он находится - не сказал", - добавил он.

Где, когда и при каких обстоятельствах был убит таджикистанец - не сообщается.

У погибшего Ислома Саидмуродова остались трое детей.

Точных сведений о гражданах Таджикистана, отбывавших срок в России и убитых на войне в Украине, нет.

Радио "Озоди" стало известно о гибели около двадцати таджикистанцев – заключенных российских колоний.

Источник - asiaplustj.info
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