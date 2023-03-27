 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"За Семью!" В России создана новая патриотическая партия
07:52 29.03.2023

Алексей Иванов

Учредительный съезд Партии традиционалистов России "За семью!" состоялся 25 марта.

В работе съезда приняли участие около 300 делегатов из 57 регионов Российской Федерации.

Председателем партии избран основатель и координатолр движения "Сорок Сороков" Андрей Кормухин. 52-летний уроженец Горького/Нижнего Новгорода. выпускник Государственного музыкального училища имени Гнесиных и Московского педагогического государственного университета (по специальности "юриспруденция"). Композитор, режиссер, бизнесмен, юрист, отец девятерых детей, младший брат заслуженной артистки РФ Ольги Кормухиной. "Нам говорили: не получится. Получилось! Нам говорили: невозможно. Мы все вместе доказали, что для нас нет ничего невозможного! И мы сделали это!", - провозгласил он.

В политсовет партии вошли, в частности, генерал-лейтенант Леонид Решетников (член бюро президиума Всемирного русского народного собора, председатель координационного совета Союза историко-просветительских обществ "Наследие Империи", президент фонда "Наследие", заведующий кафедрой истории и исторического архивоведения Московского государственного института культуры, экс-директор Российского института стратегических исследований, бывший начальник информационно-аналитического управления Службы внешней разведки России), журналистка Анна Шафран (ведущая итоговой воскресной программой "Главное с Анной Шафран" на православном телеканале "СПАС", ведущая авторских проектов на радиостанции "Вести FM" и радио "КП"), заслуженный мастер спорта Владимир Крупенников (чемпион и трехкратный победителем первенства России по пауэрлифтингу среди инвалидов, двукратный чемпион мира по армрестлингу среди инвалидов, чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, шестикратный чемпион России, многократный призер первенств мира и Европы по армрестлингу среди здоровых людей, председатель правления общественной организации инвалидов "Стратегия", создатель мотоклуба "Три колеса", депутат Государственной Думы V, VI и VII созывов), военкор "Русской весны" Анастасия Михайловская (актриса, художник-постановщик, режиссер, военный волонтер, работает на Донбассе с 2014 года, награждена орденом ДНР "За заслуги перед Республикой"), майор Игорь Задорожный (Герой России, бывший командир штурмовой группы отряда специального назначения "Тайфун"), хирург Владислав Шафалинов (президент группы медицинских компаний "Ваш доктор"), политолог Владимир Самойлов (директор Института мировых трансформаций "Боровицкий Холм").

Сразу же (начиная с вечера того же дня, когда прошел съезд) стартовала топорно-клеветническая кампания в адрес традиционалистов. Реально топорная. Скажем, телеграм-рупор партии мира/предателей Brief объявил: "Движение "Сорок Сороков" известно своим участием в разных бизнес-криминальных разборках. Бывшее фанатье с харугвиями не гнушались выступать на стороне кто платил, в том числе на стороне рейдеров. Партия даст больше: деньги можно брать за вхождение "в семью" и за крышевание "семьей". Кто их поддерживает, только люди с мутной репутацией". Это стопроцентная ложь, разумеется. "Незыгарь" (ну, тот же Brief) стращает: "Организация начинала свой боевой путь с избиений ЛГБТ-активистов, антифашистов и других противников строительства православных храмов в скверах и парках. Потом ярко засветилась в период пандемии, пытаясь конвертировать в узнаваемость общественные страхи и панику путем организации борьбы с тайным мировым правительством "планирующим загнать бессмертные русские души в электронный концлагерь, посадив на цифровой ошейник"". Этот канал (детище одного из управлений АП) обвиняет организаторов партии традиционалистов в "безответственной антиваксерской повестке", "оскорблениях и хамстве в адрес мэра Москвы Собянина и питерского главы Беглова" и, наконец, использует замусоленный либеральный вздор о "парнях в футболках движения цветовой гаммой, напоминающих не то национал-большевиков, не то сторонников национал-социализма".

"Даже не сложно догадаться, кто заказчик. В таких случаях вспоминается вечное: "Значит, хорошие сапоги, надо брать"(с)", - заметила Анна Шафран.

Слово Анне: "Впервые в нашей стране создается действительно живая политическая сила, не симулякр под определенные задачи. Это инициатива снизу, подлинно народная партия. А второе, логично, следует из первого. Это настоящий прорыв. Наконец-то будет партия, которая будет заниматься защитой семьи, детства и традиционных ценностей не по разнарядке, не в фоновом режиме между распределением бюджетов, а на постоянной основе. По призванию, а не по принуждению. Очень важно, что у партии "За семью" нет ни административных, ни финансовых ресурсов. Главный наш ресурс - это народ России. Деньги на деятельность собираются всем миром. Но есть главное - идеи и принципы, объединяющие большинство граждан России - семья, дети, традиции. Поэтому я уверена, что партия "За семью!" победит на ближайших выборах, в которых будет участвовать, и в Государственной Думе наконец-то будет всегда слышен голос традиционалистов, и непродуманные законы вроде недавних попыток протащить ювенальную юстицию на западный манер будут в принципе невозможны. С нами Бог! За веру! За Отечество! За семью!"

Источник - zavtra.ru
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