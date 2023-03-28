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Новые граждане РФ (уроженцы Средней Азии) массово вооружаются, - "Завтра"
08:02 29.03.2023

Алексей Иванов

Мы знаем о наводнивших Россию бойцовских клубах (как подпольных, так и вполне легальных) для мигрантов, которые начали открываться еще в 2011-12 годах, и в которых воспитывается целая армия обученных бойцов из Кыргызстана и Таджикистана. В одной Москве подобных клубов - более полусотни. Специалисты давно выражают тревогу по этому поводу. На базе клубов, подчеркивают эксперты, формируются полноценные исламистские русофобские группировки с огнестрельным оружием и четко расписанными ролями. В час X нью-бармалеи могут скоординированно выйти на улицы в различных районах нашей страны, мало не покажется.

Что касается огнестрела. Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Национального антикоррупционного комитета, экс-сотрудник ФСБ Кирилл Кабанов:

"Вчера, проходя медкомиссию для продления разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия, обратил внимание на нескольких выходцев из Средней Азии, которые на не очень хорошем русском языке объясняли, что им надо "на медицину за справка на оружие". От всех проходящих эту процедуру их было треть. Естественно, этот аспект меня крайне заинтересовал. Я обратился за разъяснениями к компетентным сотрудникам Росгвардии со следующим вопросом: "Когда "новые" граждане РФ могут получать разрешение на приобретение оружия и есть если ли какие-либо ограничения?" Ответ: Сразу по получении российского гражданства можно получить разрешение на оружие без всяких ограничений. Складывается весьма любопытная картина: большинство новых граждан, выходцев из Средней Азии и Закавказья, не спешат/не собираются становиться на российский воинский учет, но зато сразу зачем-то бегут "на оружие". Только приехали в страну, а им уже для чего-то понадобилось огнестрельное оружие. Очень сомневаюсь, что для охоты. В кратчайшие сроки подготовлю обращение к руководству Росгвардии, чтобы понять, каков истинный масштаб бедствия. И, возможно, стоит попытаться ввести хоть какие-то ограничения. Думаю, надо запретить этой категории граждан выдачу/перерегистрацию разрешений на оружие без постановки на воинский учет или ввести временной ограничительные ценз. В случае с подтверждением постановки на воинский учет граждан с миграционной историей тут конституционных проблем нет, а с временным цензом - надо подумать. А вообще, крайне важно разобраться: кто и зачем у нас вооружается? Оставлять эту историю просто так точно нельзя".

Чуть ранее Кабанов отмечал: "Одной из структур государства были проведены опросы среди мигрантов - граждан Средней Азии. Один из вопросов звучал так: "Готовы ли вы с оружием в руках отстаивать свои национальные, культурные и религиозные ценности на территории Российской Федерации?" Прямой вопрос. 40% ответили "Да". И самое страшное, мы все прекрасно это понимаем, кто погружен в эту проблему - что в ближайшее время вся вот эта масса про которую мы говорим, она будет управляться с целью изменения всей системы власти. Конкретно. К приходу власти других людей. Именно для этой скрытой задачи и цели, их сюда и завозят, под прикрытием экономических интересов". ТГ-канал "Многонационал": "40% - это очень большой процент в ответе на такой вопрос. Многие мигранты могли побояться давать положительный ответ, т.е. в реальности доля гастарбайтеров, готовых устраивать вооруженные погромы и восстания, может быть гораздо больше. Что еще важно понимать. Первое поколение мигрантов обычно не сильно подверженно протестным настроениям, они здесь на птичьих правах, любое приобретенное гражданство всегда можно оспорить и депортировать, поэтому приходится себя вести тише, чем им хотелось бы. Настоящие проблемы начинаются именно со вторым поколений мигрантов, которые уже имеют гражданские права, но в большинстве своем не имеют социальных лифтов, они нисколько не хотят ассимилироваться и ненавидят государство, которое по их мнению будет всегда им должно. Со временем мигранты и их потомки будут обрастать формальными и неформальными структурами, будут просачивается в городские администрации, парламенты и силовые ведомства. Самое главное - у них появятся влиятельные лидеры. […] Все эти процессы только в зародыше, но если те тенденции, которые есть сейчас, продолжатся, то в будущем мы можем потерять страну. Никто из коренных народов не может нарушить этнический баланс в России, но мигранты могут и насоздавать внутри государства много так называемых "косовских прецедентов"".

28.03.23

Источник - Завтра
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