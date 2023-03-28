Власть народам: США организовали "Саммит за демократию"

11:36 29.03.2023

В списке приглашенных оказались десятки стран Азии, Африки и Латинской Америки, но Турции и Венгрии места не нашлось



Ксения Логинова



28–30 марта проходит второй "Саммит за демократию", организованный президентом США Джозефом Байденом. В этот раз планируется участие большего количества стран из Азии, Африки и Латинской Америки. Тем временем Пакистан отказался от приглашения, а Турцию и Венгрию в очередной раз на этот форум не позвали. Организаторы саммита планируют укрепить единство демократических стран на фоне усиления автократий, среди которых, как считают в Белом доме, особое беспокойство вызывают Москва и Пекин. Для чего задумывалась эта площадка и приведет ли она к укреплению демократических режимов - разбирались "Известия".



Пригласили не всех



"Соединенным Штатам не нужен еще один "Саммит за демократию", им нужен план противостояния авторитаризму. Ожидания от саммита, который созовет президент США Джозеф Байден, довольно скромные. Первый саммит был направлен на то, чтобы побудить страны работать над продвижением демократии в пределах собственных границ. Но США не создали специального механизма мониторинга, что мешает отслеживать прогресс в выполнении демократиями взятых на себя обязательств", - заранее раскритиковало мероприятие, организованное американским лидером, издание Foreign Affairs.



Как отмечает автор публикации, США не сделали защиту демократии за рубежом одним из главных внешнеполитических приоритетов, что вызывает недоумение, учитывая, что Байден ранее называл борьбу между демократией и автократией главным вызовом нашего времени.



Саммит проходит 28–30 марта по большей части в онлайн-формате. На встрече планируется обсуждать украинский конфликт, борьбу с коррупцией, положение женщин, сотрудничество по продвижению демократии, а также другие вопросы.



В прошлый раз такой форум созывали в конце 2021 года. На этот раз Байден старается сделать мероприятие более массовым - пригласил 121 лидера, это на восемь больше, чем в прошлый раз. К тому же Байден не станет единственным председателем, помогать ему будут представители от разных континентов: премьер-министр Нидерландов - от Европы, президент Замбии - от Африки, Коста-Рики - от Южной Америки, Южной Кореи - от Азии.



После первого саммита многие раскритиковали особую роль США, поэтому в этот раз Байден попытался исправиться. Однако, кто именно будет участвовать в этом мероприятии, а кому - там нет места, определяли по-прежнему в Белом доме.



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В своей публикации автор Foreign Affairs высказал мнение, что США закрывают глаза на неполное соответствие демократическим стандартам или сдвиг в сторону авторитаризма некоторых стран и режимов, если это отвечает интересам Вашингтона в данном государстве или регионе. В частности, упоминается сотрудничество Белого дома с Вьетнамом, Таиландом и Чадом.



На форум уже второй раз подряд не позвали президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Вместо этого в список приглашенных на саммит попала Индия. Тем временем власти Пакистана, также причисленного к демократиям, отказались от участия в саммите. Как сообщили в МИД республики, Исламабад не готов взять на себя "определенные национальные обязательства", подразумевающие указанный формат международного диалога.



В ряды демократий также затесались некоторые африканские страны, которые в прошлый раз не позвали: Гамбия, Кот-д'Ивуар, Мавритания, Мозамбик и Танзания, а также латиноамериканский Гондурас, известный проблемами с насилием внутри страны.



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Включить антироссийские формулировки



Российский МИД считает, что через "Саммит за демократию" Вашингтон пытается узаконить вмешательство в дела других государств. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, этот форум - явное проявление неоколониальных практик в американской внешней политике.



"Мы решительно выступаем против того, чтобы "демократия" в американском прочтении навязывалась в качестве непререкаемой, даже единственной "меры вещей". Двоичное мышление в духе "тут черное, а там белое" или "хорошие парни против плохих" не работает в реальной жизни. И уж точно не годится для выстраивания серьезных отношений с суверенными государствами", - заявила дипломат.



Захарова отметила, что нынешний форум помогает "оформить идеологическую платформу для борьбы с теми, на кого американская политическая элита пытается навесить ярлык автократий". "В первую очередь это Россия и Китай", - пояснила официальный представитель МИДа.



По словам посла России в США Анатолия Антонова, организаторы саммита "подталкивают участников включить антироссийские формулировки в итоговое заявление".



"Когда читаешь заготовки для предстоящих встреч, ощущение таково, что в этом году в Вашингтоне поставили задачу сформировать коалицию в области прав человека, направленную конкретно против РФ. Использовать в целом благородную идею о развитии демократии для затаскивания партнеров в антироссийские ловушки", - отметил представитель российской дипмиссии.



Антонов считает, что основная цель Вашингтона - "установить глобальный контроль над рынком инноваций", а также единолично распределять блага в соответствии со своими собственными интересами.



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Ложное ощущение контроля



Само мероприятие символическое, но есть то, на что все обращают внимание, - кого пригласили на саммит, указывает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский в беседе с "Известиями".



- То есть важно не столько содержание этого форума, сколько состав участников. Насчет демократии я давно скептик, в ней заложены механизмы самовырождения, что мы сейчас и наблюдаем, - говорит эксперт.



По его словам, Турцию и Венгрию уже "по привычке" не считают демократиями. Довольно часто в европейской прессе эти страны именуют полудемократиями или полуавтократиями. А премьер-министра Венгрии Виктора Орбана упрекают в симпатиях к президенту России Владимиру Путину.



- Помимо этого, венгерского и турецкого лидеров обвиняют в том, что они используют некие "методы и стиль Путина" в управлении. В общем, таким образом им дали понять, чтобы они одумались и заняли иную позицию по отношению к тем же антироссийским санкциям, - добавил Офицеров-Бельский.



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По мнению политолога, в действительности причина неучастия заключается в том, что эти страны стремятся отстаивать свои позиции, свой национальный суверенитет.



- Приглашение большого числа государств из Африки, Азии и Латинской Америки означает, что сегодня действительно мир находится в состоянии глобальных перемен, отсюда стремление прикрепить к своему лагерю те или иные государства, невзирая на их вес в мировой политике. Эта площадка несет исключительно символическое значение, причем именно для самих США и их союзников-вассалов. Помимо этого, она создает для США ложное ощущение контроля над миром, - подытожил специалист.