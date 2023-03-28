Американцы: мы сами разрушаем свою страну изнутри, - Wall Street Journal

11:37 29.03.2023 The Wall Street Journal

США



Америка отказывается от когда-то определявших ее ценностей, показал опрос WSJ-NORC

Читатели WSJ: демократы лишили американцев их ценностей и губят страну



Патриотизм, религия, семья - ценности, которые определяли национальный характер, - теряют значение для американцев, пишет WSJ, ссылаясь на результаты опроса. И опрос, и мнения читателей показали резкие расхождения граждан по социальным вопросам.



Аарон Цитнер



Патриотизм, религия и трудолюбие имеют для американцев все меньшее значение.



Патриотизм, религиозная вера, наличие детей и другие приоритеты, которые определяли американский национальный характер на протяжении поколений, теряют свое значение для сегодняшних американцев, показал новый опрос Wall Street Journal-NORC.



Опрос, проведенный неполитической исследовательской организацией NORC Чикагского университета, также показал, что страна резко разделена по ориентации на разные политические партии в отношении таких социальных тенденций, как стремление к расовому разнообразию в бизнесе и использование гендерно-нейтральных местоимений.



Около 38% респондентов заявили, что для них "очень важен" патриотизм, а 39% - религия. Это значительно меньше, чем когда журнал впервые задал эти вопросы в 1998 году, когда 70% считали патриотизм "очень важным", а 62% сказали так о религии.



Сократилась и доля американцев, которые говорят, что рождение детей, участие в жизни местных общин и напряженная работа являются очень важными ценностями. Толерантность к другим, которую еще четыре года назад считали очень важной 80% американцев, с тех пор упала в своей важности до 58%.



Билл Макинтурф, социолог, работавший над предыдущим опросом WSJ, который измерял эти настроения американцев вместе с NBC News, сказал, что "эти различия настолько драматичны, что рисуют новый и совершенно удивительный портрет меняющейся Америки". Он предположил, что "возможно, наши политические разногласия, пандемия COVID-19 и самая низкая за последние десятилетия уверенность в своем экономическом будущем оказывают поразительное влияние на наши основные ценности".



С тех пор, когда WSJ впервые задал американцам вопросы об объединяющих нас ценностях, произошел целый ряд событий, которые потрясли и в некотором роде расколол нацию. Среди них 11 сентября 2001 года, террористические акты, финансовый кризис 2008 года и последующий экономический спад, а также приход к власти бывшего президента Дональда Трампа.



Единственным приоритетом, важность которого, по данным опросов WSJ за последнюю четверть века возросла, являются деньги, которые в последнем опросе "очень важными" назвали 43% респондентов по сравнению с 31% в 1998 году.



Помимо денег, все возрастные группы, в том числе и пожилые люди, придавали вышеперечисленным приоритетам и ценностям гораздо меньшее значение, чем когда о них спрашивали социологи в 1998 и 2019 годах. Особенно обращает на себя внимание то, что малую важность придают эти ценностям молодые американцы, тогда как для их родителей они были главными.



Только 23% взрослых в возрасте до 30 лет сказали в новом опросе, что патриотизм очень важен для них лично. И это по сравнению с 59% пожилых людей в возрасте 65 лет и старше. Лишь около 31% молодых респондентов заявили, что религия очень важна для них, по сравнению с 55% среди пожилых людей.



Только 23% взрослых в возрасте до 30 лет сказали, что иметь детей – это очень важно.



Для Кевина Уильямса, занимающегося покраской коммерческого и жилого фонда в Бенде, штат Орегон, многие из этих ценностей связаны. Господин Уильямс, 33 года, сказал, что, по его мнению, патриотизм как гражданская ценность теряет свою важность в тандеме с растущим индивидуализмом, падением ощущения вовлеченности в жизнь общества и участия в ней. Это, по его мнению, возможно, происходит из-за того, что люди сосредотачиваются на своей собственной расовой или культурной принадлежности, а не на том, что объединяет всех американцев.



"Я думаю, что патриотизм включает в себя участие в жизни вашей общины и помощь другим американцам", - сказал Уильямс, сообщивший, что тренирует подростков и работает волонтером в группе, которая обеспечивает безопасность на протестах и митингах.



Уильямс сказал, что, будучи учеником средней школы во время терактов 11 сентября 2001 года, он знал, что пойдет служить в армию. "Я просто чувствовал, что хочу внести свой вклад в защиту своей страны", - сказал Уильямс, который поддерживал бывшего президента Дональда Трампа в двух его президентских кампаниях. Уильямс прослужил четыре года в морской пехоте.



Для Джанет Бойер, бывшей служительницы в церкви пятидесятников, которая живет в городке Камберленд в угольном регионе на юго-западе Пенсильвании, патриотизм приобрел политический оттенок и больше не имеет для нее большого значения. "В моем понимании патриотизм превратился в правый национализм", - сказала госпожа Бойер, поддержавшая президента Байдена в 2020 году.



Политические разногласия сильно тяготят ее. "Раньше у республиканцев и демократов было чувство уважения друг к другу, - говорит 52-летняя Бойер, сейчас самодеятельная писательница и дизайнер ювелирных украшений. - Они не вели себя так, как будто встретились, как драчуны на школьном дворе, пытаясь мстить и обижать друг друга".



На вопрос, какие ценности объединяют американскую нацию, 43-летняя Элана Райзер из Брукхейвена, штат Нью-Йорк, указала на экономические возможности. "Независимо от вашей отправной точки, вы всегда можете добиться здесь успеха", - сказала она.



Около 21% опрошенных заявили, что Америка стоит выше всех других стран мира, и некоторые называют это мнение "американской исключительностью". Половина из таких респондентов сказали, что Америка - одна из величайших стран мира, наряду с некоторыми другими. Доля тех, кто сказал, что другие страны лучше, чем США, выросла до 27% по сравнению с 19%, когда тот же вопрос был задан в 2016 году.



Райзер сказала, что, будучи учителем математики в университете, она знает, что другие страны занимают более высокие места в тестах на успеваемость по математике. Она отметила, что более длительные отпуска и отпуска по уходу за ребенком в некоторых европейских странах означают, что у них выше качество жизни. "В Америке вы должны работать всю свою жизнь, и у вас нет перерывов", - сказала она.



Дженнифер Бенц, вице-президент по связям с общественностью и исследованиям в области СМИ в NORC, сказала, что взгляды в опросе могли быть окрашены мрачными экономическими предчувствиями людей, которые были четко выявлены в ходе опроса. "Люди просто недовольны всем, что касается страны", - сказала она.



Опрос также выявил резкие различия между сторонниками разных политических партий по важным социальным вопросам.



В ходе опроса спрашивали, достаточными или чрезмерными являются меры американского правительства в том, что касается политики поощрения расового и этнического разнообразия. Чуть более 50% республиканцев заявили, что общество зашло в этих мерах "слишком далеко", по сравнению со всего 7% демократов. В то же время около 61% демократов заявили, что усилия по обеспечению разнообразия "не являются чрезмерными", по сравнению с 14% республиканцев.



75% республиканцев заявили, что "общество зашло слишком далеко" в принятии трансгендерности, а 56% демократов заявили, что общество в этом отношении продвинулось недостаточно.



В целом 63% опрошенных сказали, что бизнес не должен занимать публичную позицию по социальным и политическим вопросам, а 36% сказали, что частные компании должны занимать такую позицию. Среди республиканцев 80% выступили против того, чтобы компании делали это, а среди демократов поддержали эту идею только 56%.



50% участников опроса сказали, что им не нравится практика использования гендерно-нейтральных местоимений при обращении к другому человеку, по сравнению с 18%, которые отнеслись к этому положительно. Около 30% респондентов в возрасте до 35 лет положительно относятся к этой практике по сравнению с 9% пожилых людей.



В опросе WSJ-NORC, который проводился в основном в режиме онлайн с 1 по 13 марта, приняли участие 1019 человек. Погрешность составила плюс-минус 4,1 процентных пункта.



Комментарии читателей



Daniel McKENZIE

Если эти результаты вас удивили, значит, вы просто не обращали внимания на то, что наша страна стремительно приближается к закату. И ее невозможно удержать от этого, особенно с такими некомпетентными правительствами, как наши.



robert nicholson

Этот опрос просто показывает успех левой воук-идеологии, которая разрушает Америку. Ценности, которые мы привыкли считать само собой разумеющимися, такие как напряженная работа, успех, основанный на заслугах, равенство для всех, терпимость и уважение ко всем, любовь к сообществу и даже наличие детей, теперь рассматриваются как примеры "белых привилегий и расизма".



Carlos Lumpuy

Сегодня Америка находится в состоянии цивилизационной войны не потому, что ее народ потерпел неудачу, а потому, что потерпели неудачу наши лидеры. Необходимо лидерство, которое представляет величие американского народа. Американского лидера, которого не уважают дома, не будет уважать за границей. Америке, которая не может поддерживать мир дома, не будит никакой веры в поддержании мира за границей. Америка, которая не может управлять своей экономикой, не может указывать другим, как управлять их экономическими системами.



Charles Houseworth Jr

Этот опрос подтверждает то, что большинство из нас уже знает. Прогрессивисты и демократы захватили большинство американских институтов, включая научные круги, правительство, средства массовой информации, индустрию развлечений и большую часть списка Fortune 500. Когда почти все институты куплены, игра окончена. Не случайно аналогичный опрос, обсуждавшийся в WSJ в прошлую пятницу, показал гораздо больший пессимизм в отношении будущего и рекордно низкий "уровень счастья" в США. Результаты двух опросов не случайны. Мы наблюдаем резкое ухудшение нашей цивилизации и, кажется, бессильны остановить это.



Allison Smith

Мне очень удивительно слышать жалобы демократов и Белого дома, что у нас в стране не хватает толерантности.

Да вы посмотрите на этих демократов. Это самые нетерпимые люди в Америке!



Craig Palubiak

Вот оно, свидетельство кончины еще одной великой страны!



David Collins

России и Китаю не нужно напрягаться, чтобы победить армию США. Мы сами разрушим страну изнутри. Цифры очень удручающие, и они должны стать тревожным звонком для решения проблемы нашего упадка. Хотелось бы совместить тенденции, описанные в статье, с тенденциями в области образования, ожирения, государственного долга, психического здоровья и расходов на пособия. Я понимаю, что корреляция не гарантирует причинно-следственной связи, но подозреваю, что никто из нас не удивится тому, что одно вытекает из другого.



LP Jackson

Тяжело любить свою страну, в которой тебя могут засудить за твои неправильные политические взгляды. Я все еще люблю свою Америку. Но глаза у меня раскрываются все шире.



Thomas Lafollette

С 1960 года США потеряли больше, чем выиграли, практически во всех сферах, определяющих успешную страну. Наше богатство медленно ускользает от нас. Наша национальная сплоченность постоянно ослабевает. Наша способность решать серьезные проблемы практически исчезла. Наша инфраструктура продолжает медленно разрушаться. Наша взаимная ненависть друг к другу достигает новых высот в каждый момент. Большинству из нас надоедают самодовольные "воук-активисты" и заблуждающиеся правые. Куда мы идем?



Bruce K

Грустно читать такие комментарии о том, как наша страна движется в никуда. Я бы сказал, что наши лучшие дни прошли. Те, кто отвечает за нынешнюю прогрессивистскую повестку дня, составляют в нашей Америке ничтожное меньшинство. Будем надеяться, что Америка проснется и даст им отпор до того, как мы превратимся в ядерный пепел, где, по иронии судьбы, выживают только тараканы.



Stephen Cooke

Статья и комментарии свидетельствуют о тех чудовищных успехах, которых достигли демократы в войне с американской цивилизацией! Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1680079020





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