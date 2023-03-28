Кому война, а кому – мать родная: как СВО озолотила грузин, армян и киргизов, - Роман Рейнекин

11:41 29.03.2023 Кому война, а кому – мать родная: как СВО озолотила грузин, армян и киргизов



Роман Рейнекин



Попалась на глаза любопытная цифирь: оказывается, такие страны как Армения, Грузия и Киргизия неплохо экономически поднялись за время российской СВО на Украине. Как говорится, кому война, а кому мать родна. А помогли им в этом наши с вами беглые соотечественники, стаями перелетных птиц полетевшими "на выход" после 24.02. 2022.



Дабы не быть голословным, вот цифры по Армении. В минувшем году физлица перевели из-за рубежа в эту закавказскую страну через банки 5,2 млрд долл. Из них 2/3 – это переводы из России – 3,6 млрд долл. Иначе говоря, имел место четырахкратный рост российских переводов в сравнении с 2021 годом.



Чтобы иметь возможость сделать вывод о том, много это или мало, добавлю, что общие расходы госбюджета Армении а 2022 году составили 4,44 млрд долл.



Таким образом, переводы из России в первом году СВО были сопоставимы с доходной частью бюджета страны.



Понятно, что далеко не каждый доллар из этой суммы в Армению попал из карманов беглых россиян, однако и тут есть проверочное действие. Достаточно сравнить объемы переводов в последнем году до СВО, когда в Ереване не наблюдалось массового наплыва русских релокантов, и деньги высылала на Родину исключительно армянская диаспора в РФ. Так вот, в 2021 году из России в Армению было отправлено лишь 866 млн долл.



Аналогичная картина наблюдается в соседней Грузии, где тоже осели сотни тысяч релокантов. На прошлой неделе Национальный банк Грузии сообщил, что из России в эту закавказскую страну только за январь-февраль 2023 года перевели $455 млн. Для сравнения, в это же время до СВО сумма переводов была в 10 раз меньше (т.е. около $45 млн.). Так что и в этом случае можно с уверенностью утверждать, что перед нами преимущественно это деньги релокантов – россиян, бежавших в Грузию после начала украинской кампании.



Местные экономисты говорят, что такими темпами по итогам нынешнего года в Грузию из России дополнительно придет $2,5 млрд. Для бедной страны с населением 3,8 млн. человек и подушевым ВВП в 2,5 раза меньше, чем в России и в 5 раз меньше, чем в Москве, это – огромные деньги.



В пересчете на одного грузина, это выходит 660 долларов. Это как если бы в Россию вдруг за год пришло $100 млрд. (660х146 млн.). Только вот в Россию такие деньги никто не пришлет. Последние десятилетия деньги из нее только выводят, и пылесос, выкачивающий средства из российской экономики в зарубежные юрисдикции, не перестал работать даже с началом СВО.



Все эти российские деньги идут не в абстрактную "экономику Грузии", а в основном на потребительский рынок – покупка и аренда жилья, продуктов, что служит серьезным подспорьем для грузинского мелкого бизнеса.



В свете указанных цифр, совсем не удивляет, что экономики Грузии и Армении в прошлом году на деньгах российских релокантов выросли как на дрожжах – на 10,1 и 14,2% соответственно – это феноменальные темпы роста, на уровне Поднебесной в восьмидесятые и девяностые. Впору говорить о "закавказском чуде". Правда, оплаченном русскими деньгами.



Второй источник экономического подьема в Закавказье, кроме денежных переводов из РФ – обслуживание "параллельного импорта" западных подсанкционных товаров в Россию. Какие страны увеличили торговлю с Россией после санкций?



Это, опять же, Армения, Белоруссия и Турция. Не зря на Западе их называют "главными хабами для контрабанды" и оказывают давление на местные правительства.



Армения, Грузия и центральноазиатские страны стали также главными хабами для эвакуации из России той части обеспеченного населения, которая не разделяет текущую политику. Неожиданно выяснилось, что уже больше сотни россиян, причем, из верхних страт общества обзавелись киргизскими паспортами. Для них это относительно дешевый (по сравнению с той же Турцией или Дубаем) способ ухода от западных санкций в нейтральные юрисдикции, позволяющий свободно перемещаться по миру и выводить капиталы.



Среди "новых киргизов", например, как следует из указа президента Жапарова, бывший пресс-секретарь лоялистского движения "Наши" и основательница венчурного фонда Day One Ventures Мария Дрокова (после замужества сменившая фамилию на Бухер). Сейчас она, по данным СМИ, живет в Сан-Франциско, но в конце 2022 года американские власти заподозрили ее в связи с подсанкционными российскими олигархами. Так что неудивительно, что даме пришлось подсуетиться, и вот уже 31 декабря прошлого года президент Кыргызстана подписал указ о ее "вступлении в гражданство".



Обзавелся киргизским гражданством и владелец сети "Ароматный мир" Валерий Задорин. Паспорта центральноазиаской страны помимо самого бизнесмена получила и вся его семья.



В указе Жапарова о приеме в гражданство также можно найти полсотни жителей московского региона и еще столько же людей из других областей России. В частности, киргизский паспорт получил Дмитрий Зеленин - полный тезка бывшего губернатора Тверской области. Кроме того, среди получивших гражданство соседней республики оказалась полная тезка Наталии Барщевской, дочери полномочного представителя правителя РФ в высших судебных инстанциях Михаила Барщевского. Ее год рождения совпадает с датой, указанной в документе.



Паспорт Киргизии также получил полный тезка Антона Шкуренка – арестованного в феврале по запросу французских следователей сооснователь криптобиржи Bitzlato.



Бывший московский финансист Михаил Жуховицкий пишет в Facebook, что в Киргизии у него "приятный круг общения" – "местная финансовая элита". По словам Жуховицкого, он лично помог получить киргизский паспорт примерно десяти своим друзьям из России.



Всего в прошлом году гражданство Киргизии получили почти 2 тысячи человек. В ноябре 2022 года в парламенте страны предложили ввести программу "золотых паспортов" - выдавать гражданство за инвестиции. Кроме того, Летом прошлого года Киргизия упростила условия переезда и работы для IT-специалистов из России и других стран СНГ. Им дали возможность получить статус "цифровых кочевников" (Digital nomad), позволяющий жить в стране без регистрации и разрешения на работу. Близкие родственники IT-специалистов также могут получить разрешение на въезд и пребывание в Киргизии.



"Сформировалось уже три поколения (точнее, волны) отьезда россиян в Центральную Азию (точнее, в Казахстан, а также в Кыргызстан, Узбекистан) в 2022. Первое поколение – политически мотивированные мигранты из среднего класса. Пошли сразу, начиная с февраля. Как правило, характеризуются высокой культурой, или культурным капиталом, это интеллигенция.



Второе поколение – релокация бизнесов, плюс более временная "карточная миграция" характеризуются высоким материальным капиталом. Третье поколение сейчас – бегство от мобилизации, это уже простой народ со всеми его мировоззренческими и политическими особенностями.



Объективно, ценность этой третьей волны для принимающего общества ниже, хотя и ей интегрироваться не очень сложно. В целом, русский народ в 2022 году обнаружил совершенно неожиданную для него ценность ЕАЭС, со свободным передвижением через границу и единым рынком труда. А вот для российского правительства, думаю, все это в очередной раз оказалось неожиданным. Где-то выгодным (как параллельный импорт и обход или смягчение эффекта санкций), где-то невыгодным (как бегство от мобилизации, утечка мозгов и капитала)", – отмечает исследовавший новую эмиграцию главный научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, профессор НИУ ВШЭ Андрей Казанцев. Источник - politnavigator.net

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