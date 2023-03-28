Кровавый газ. "Газпром" продолжает поставки странам НАТО

11:44 29.03.2023

ИноСМИ

Россия



Правительство России: Москва продолжит дополнительные поставки газа в Венгрию по просьбе Будапешта



В правительстве России уведомили, что Москва по просьбе Будапешта не только продолжает поставлять газ в Венгрию по ранее заключенным договорам, но и осуществляет дополнительные поставки. Сообщение об этом появилось на сайте российского кабмина 28 марта после телефонной беседы вице-премьера России Александра Новака с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.



"Россия продолжает осуществлять поставки газа в Венгрию в соответствии с договорными обязательствами, а также дополнительные поставки по просьбе венгерской стороны", - указано в сообщении.



Кроме того, Новак отметил важную роль Венгрии в сфере поставок нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба".



"В 2022 году она получила 4,63 миллиарда кубометров нефти по системе "Транснефти", - говорится на сайте российского кабмина.