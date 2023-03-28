Украина скоро кончится. Без вариантов..., - Ростислав Ищенко

11:45 29.03.2023

Ростислав Ищенко настаивает: Украина уже вот-вот потерпит крах



Любовь Смирнова



Известный своими прогнозами о неминуемом крахе Украины политолог Ростислав Ищенко настаивает, что предстоящее наступление ВСУ приобретет катастрофический характер для правящего в Киеве режима, передает корреспондент "ПолитНавигатора".







"Я думаю, что в принципе Зеленского все равно заставят наступать, потому что наступление надо не только и не столько украинцам, им оно вообще не надо, им оборону бы держать.



Наступление нужно американцам. Им надо показать своим европейским друзьям: Украина может, она же в выступление перешла. Либо, если Украина ничего не сможет, то хотя бы вздохнуть и сказать – "ну, видите, мы их вооружали, вооружали, а они так ничего не смогли и просто погибли смертью храбрых". А раз погибли, значит теперь уже списываем их тогда, чтобы хоть как-то попытаться вырваться из этого украинского капкана, в который они сами себя загнали.



Потому что воевать вместо Украины они не могут, воевать вместе с Украиной они не могут, а украинский потенциал, на который они рассчитывали, уже исчерпался, и сейчас Зеленский пытается договориться с Восточной Европой, что оттуда будут массово высылать украинских беженцев, чтобы было кого мобилизовать. Ну, попробуйте еще поймайте, и вышлите. Это же сколько визгу то будет", – обрисовал ситуацию Ищенко в комментарии каналу "СРЗП".



Он скептически отнесся и к известиям о поставках танков НАТО для Украины.



"Совсем недавно НАТОвцы обещали тысячу танков, и вот уже не обещают, и хорошо, если приехало 50 на Украину. Если также будет с миллионом снарядов, тогда, в лучшем случае, Украина может рассчитывать на 200 тысяч, и если стрелять даже по 5000 снарядов в день, то это на 40 дней.



А если Россия при этом выпускает по 15 тысяч снарядов в день, то тогда каким образом выравнивать это соотношение? Взять их опять-таки негде. Поэтому, да, у них есть большая проблема с расходными материалами, и с техникой, и с вооружением, с людьми. Теряют они больше, чем получают", – заверил Ищенко.



К тому же, на днях Польша пошла на попятную и заявила, что не отдаст Украине все имеющиеся в ее распоряжении истребители МИГ-29. Без авиации танковое наступление бессмысленно.



"У Польши много самолетов, а будет еще больше. Они собираются закупить американские истребители. 33 единицы МИГ-29, которые у них были на вооружении, вместе со Словакией, существенной роли не играют. Я подозреваю, что далеко не все эти самолеты в состоянии взлететь. Они все-таки давно находились на хранении в Польше, и вполне возможно, что их свое время тоже разукомплектовывали, чтобы использовать детали для других самолетов, в том числе на Украине. И когда поляки это обнаружили, они просто сократили свою поставку, сколько смогут, столько поставят", – считает Ищенко.



В таких условиях полномасштабного контрнаступления, возможно, и не будет. Но, по словам эксперта, для США это абсолютно не важно.



"Им не важен характер наступления, хотя бы на два-три дня, хоть какой-нибудь маленький прорывчик. Если не прорывчик, ну ладно, пусть уже просто разобьются тогда о российские укрепления.



Американцам надо ускорить процесс. Им надо или туда, или туда. Им очень дискомфортно находиться в состоянии непонятно чего, когда их европейские партнеры говорят: вы же обещали, что мы победим за полгода, наша экономика не рассчитана, не выдерживает два года санкций. Поэтому, пожалуйста, давайте подводить какой-то итог, либо вы нам показываете, что Украина таки побеждает, либо давайте мы будем сбрасывать ее с корабля истории.



Он просто полностью добивает свою армию уничтожает ее о российские оборонительные линии. Тогда американцы пожимают плечами – Зеленский, мы чем могли, тебе помогли. А тут, ты уже извини, сам не сумел воспользоваться нашей помощью".