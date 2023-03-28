Каринэ Геворгян: "Советская элита променяла власть на активы"

14:15 29.03.2023

Каринэ Геворгян: "Советская элита променяла власть на активы"



Лилия ИГЛИКОВА



О полной трансформации мироустройства и "стратегическом одиночестве" Казахстана



