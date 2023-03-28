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|Каринэ Геворгян: "Советская элита променяла власть на активы"
14:15 29.03.2023
Каринэ Геворгян: "Советская элита променяла власть на активы"
Лилия ИГЛИКОВА
О полной трансформации мироустройства и "стратегическом одиночестве" Казахстана