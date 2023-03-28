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Ерлан Кошанов переизбран спикером КазПарламента. Вице-спикерами стали Альберт Рау и Дания Еспаева
19:56 29.03.2023

Ерлан Кошанов сохранил пост председателя Мажилиса

29 марта спикером Мажилиса РК избрали Ерлана Кошанова на первом заседании палаты нового созыва, сообщает Zakon.kz.
Ерлан Кошанов стал спикером Мажилиса VIII созыва. Его избрали путем тайного голосования единогласно.

"Для меня это высокая честь и огромная ответственность перед народом Казахстана и перед вами. Приложу все свои силы, знания и опыт, чтобы оправдать. Наша общая задача – качественно и своевременно законодательно обеспечить реализацию озвученных инициатив. Главное – доверие народа. Благодарю за поддержку, думаю, что наша работа будет успешной. Думаю, что с первых дней слаженно и открыто приступим к исполнению наших депутатских полномочий".
Ерлан Кошанов

Также на заседании новоизбранные принесли присягу.

29 марта прошло первое заседание Мажилиса Нового Казахстана. На открытии первой сессии Парламента VIII созыва выступил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

28 марта ЦИК зарегистрировала депутатов Мажилиса VIII созыва по партийным спискам. После принятия соответствующего постановления депутатам вручили удостоверения и нагрудные знаки.

"Было предчувствие": Кошанов о своем переизбрании на пост спикера Мажилиса.

Альберт Рау и Дания Еспаева избраны вице-спикерами Мажилиса

29 марта 2023 года вице-спикерами Мажилиса Парламента РК избрали Альберта Рау и Данию Еспаеву на первом заседании палаты нового созыва, сообщает Zakon.kz.
Альберт Рау родился 1 сентября 1960 года в селе Валерьяновка Кустанайской области. Окончил Рудненский индустриальный институт, Российскую академию государственной службы, доктор экономических наук.

Трудовую деятельность начал в 1981 году в Рудненском индустриальном институте председателем профкома. С 1982 по 1995 год прошел службу в рядах Советской Армии, был электромехаником производственного участка, председателем профкома Куржункульского рудника Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного комбината, замначальника по производству исполкома Лисаковского городского Совета народных депутатов, председателем Лисаковского городского Совета народных депутатов, зампредседателя, председателем Лисаковской свободной экономической зоны, главой Лисаковской городской администрации.

С 1995 по 2004 год – аким Лисаковска. 2004-2007 годы – замакима Костанайской области. 2007-2008 годы – председатель правления АО "НК СПК "Сарыарка" в Астане, 2008-2010 годы – аким Акмолинской области, 2010-2014 годы – первый вице-министр индустрии и новых технологий РК, 2014-2017 годы – вице-министр, первый вице-министр по инвестициям и развитию РК, 2017-2021 годы – депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва, член Комитета по финансам и бюджету, член фракции партии Amanat в Мажилисе Парламента РК.

С 15 января 2021 года – депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва, председатель Комитета по экономической реформе и региональному развитию, член фракции партии Amanat в Мажилисе Парламента РК.

Дания Еспаева родилась 5 марта 1961 года в пос. Яйсан Мартукского района Актюбинской области. В 1982 году окончила Алматинский учетно-кредитный техникум, в 1993 году – Казахскую государственную академию управления Алматы по специальности "экономист".

Трудовую деятельность начала в 1982 году экономистом отдела кредитования Актюбинского областного Управления Государственного Банка СССР. С 1986 по 1997 год работала старшим экономистом отдела кредитования Актюбинского областного Управления Государственного Банка СССР, старшим экономистом отдела денежного обращения областного управления Промстройбанка, главным бухгалтером Актюбинского филиала СО "Туран", замдиректора Актюбинского филиала СО "Туран", главным специалистом кредитного отдела Актюбинского областного управления Алем Банк Казахстан, замначальника отдела кредитования, и. о. начальника отдела кредитования.

С 1998 по 2005 год – замдиректора по корпоративному бизнесу АО "БТА Банк". С 2006 года по ноябрь 2014 года – директор Актюбинского филиала АО "БТА Банк". С ноября 2014 года – директор Актюбинского филиала АО "Казкоммерцбанк". С марта 2016 года – депутат Мажилиса Парламента РК от демократической партии "Ак жол", член Комитета по финансам и бюджету.

Также она была секретарем Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента РК VII созыва.

Жадра Жулмухаметова
Динара Халдарова

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1680108960


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