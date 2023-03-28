 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 29.03.2023
21:54  Москва и Тегеран сошлись на безальтернативности "ядерной сделки", - И.Субботин
21:10  Россия рвется покорить мировой рынок СПГ, - О.Самофалова
20:51  Что не так в системе КазОбразования? - Серик Ирсалиев
20:40  В Госмузее Узбекистана установлен бюст поэту-вольнодумцу Рауфу Парфи, - Б.Мусаев
19:56  Ерлан Кошанов переизбран спикером КазПарламента. Вице-спикерами стали Альберт Рау и Дания Еспаева
14:15  Каринэ Геворгян: "Советская элита променяла власть на активы"
11:45  Украина скоро кончится. Без вариантов..., - Ростислав Ищенко

11:44  Кровавый газ. "Газпром" продолжает поставки странам НАТО
11:41  Кому война, а кому – мать родная: как СВО озолотила грузин, армян и киргизов, - Роман Рейнекин
11:37  Американцы: мы сами разрушаем свою страну изнутри, - Wall Street Journal
11:36  Власть народам: США организовали "Саммит за демократию"
08:13  Отмененное в 1999 году звание народного артиста вернут в Казахстане
08:02  Новые граждане РФ (уроженцы Средней Азии) массово вооружаются, - "Завтра"
07:52  "За Семью!" В России создана новая патриотическая партия
07:00  Таджикистанец Ислом Саидмуродов вступил в ЧВК "Вагнер" и пал на фронте борьбы с бандеровщиной
06:48  В Узбекистане ужесточили наказание за эксплуатацию учителей и нападения на врачей
06:45  В Афганистане арестован основатель проекта по развитию школ для афганских девочек Матиулла Виса
06:39  Русский язык в Казахстане: развивается или исчезает? - Данияр Ашимбаев
06:20  Москве пора действовать: Казахстан присоединяется к кампании по изоляции России, - Айнур Курманов
06:08  Потоки гастарбайтеров опять захлестывают Россию, - Е.Трифонова
04:25  40 нукеров Токаева. Правящая партия Казноменклатуры "Аманат" назвала своих списочных депутатов
01:32  Крах доллара грозит США потерей статуса сверхдержавы, - Fox News
01:30  Безработные жетыбайцы (Запад Казахстана) перекрывают автотрассы к нефтепромыслам
01:29  Кыргызстан: реформы с летальным исходом, - Сергей Кожемякин
01:28  Мало кому говорим о предках: прямой потомок Абая работает дворником в Алматы
00:44  Туркменистан откажется от внешнеполитического нейтралитета только в двух случаях..., - Д.Матяшова
00:41  Политические кланы Кыргызстана: история и современность, - Асыл Болпонова
00:26  Для России "Пояс и путь" прикрыты, - В.Скосырев
00:24  Садыр Жапаров преобразовал ФУГИ в Госагентство управления госимуществом
00:11  Британского принца Уильяма застукали в гей-ресторане... в Польше. Дунул от Меган
00:04  Россия должна помочь Западу тихо и мирно... сдохнуть, - Дм.Орехов
Вторник, 28.03.2023
23:18  Йеменские паломники не доехали до Мекки. В жуткой аварии на мосту сгорели 20 человек
22:55  Власти Франции запрещают повстанческое эко-движение Soulevements de la Terre ("Восстание земли")
22:29  Распад НАТО начнется с Черногории, - Дм.Бавырин
15:44  В Гвинейском заливе взят на абордаж пиратами датский танкер с нефтью
15:21  Умер один из отцов-основателей казахстанского рока Николай Миклошич
13:51  Казахстанская металлургия: последняя плавка? - Е.Косенко
13:06  Кыргызстанский ("салымбековский") банк "Бай-Тушум" возглавил Улан Базаркулов
11:29  Индия боится укрепления Российско-китайского альянса, - Сатендра Дев Прадхан
11:25  Саудия ставит рекорды: Проект "Черепаха" - самый большой плавучий город в мире
11:16  Белый дом паникует от быстрой модернизация вооруженных сил Китая, - Вл.Овчинский
11:12  Зачем России "Ельцин-центр"? - Вардан Багдасарян
11:09  КазСелебритиз Кайрат Нуртас отличился в авто-хулиганстве
11:07  Гибель генерала Гришина-Алмазова. Каспий, май 1919 (история), - Максим Ивлев
11:06  Фарси-такси: в России начнутся продажи автомобилей Saipa
10:56  В КазПарламент избрана Динара Наумова - девушка безграничных возможностей
10:47  В кыргызском Караколе (экс-Пржевальске) отреставрировали Дом русского уездного начальника и здание гимназии
10:35  Соперниками Эрдогана на выборах будут: Кылычдароглу, Индже и Оган
09:43  У драчуна и хулигана Абирова отобрали мандат депутата КырПарламента
09:19  Кто возглавит новый Кабмин в Казахстане? Мнение экспертов
08:37  Евгений Сатановский: протесты в Израиле могут привести к развалу государственности
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Россия рвется покорить мировой рынок СПГ, - О.Самофалова
21:10 29.03.2023

Цель России – увеличить производство СПГ в три раза
29 марта 2023, Ольга Самофалова
Россия ставит амбициозную цель – выйти к 2030 году на производство не менее 100 млн тонн СПГ в год, несмотря на западные санкции. Это означает в три раза нарастить поставки СПГ взамен пострадавшему трубопроводному экспорту в Европу. Какие сложности стоят на этом пути у Москвы? И как США могут оказать большую услугу России в этом плане?

Ключевая задача России в нынешних условиях, когда инфраструктура в Европу пострадала, и мы потеряли достаточно большой объем экспорта трубопроводного газа – это расширение уровня производства и экспорта сжиженного природного газа (СПГ). Такое заявление сделал вице-премьер РФ Александр Новак на итоговой коллегии Минэнерго РФ.

По его словам, кроме развития поставок трубопроводного газа в восточные страны, активно развивается и рынок СПГ. "У нас есть несколько проектов, которые реализованы, есть ряд в стадии реализации, такие как "Арктик СПГ 2", Усть-Луга. Над ними надо работать и помогать их реализовывать", – говорит Новак.

Задача России выйти к 2030 году на производство не менее 100 млн тонн СПГ в год. Для этого нужно, с одной стороны, обеспечить соответствующие проекты ресурсной базой, а с другой – обеспечить независимость с точки зрения технологий производства и оборудования. Работа над этим уже идет, сказал Новак.

Цель – за семь лет нарастить производство СПГ с чуть более 30 млн тонн СПГ в 2022 году до 100 млн тонн СПГ к 2030 году – выглядит крайне амбициозной. Речь идет об увеличении выпуска СПГ в три раза, а это немало, говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets. Для сравнения: сейчас лидерами мирового рынка СПГ являются Австралия и США, которые производят по 80 млн тонн СПГ в год. Австралия поставляет СПГ в основном в Азию, а США – в Азию и Европу. Штатам потребовалось десять лет, чтобы увеличить производство СПГ в несколько раз.

"По объемам 100 млн тонн СПГ замещают порядка 140 млрд кубометров трубопроводного газа. Это две трети прежних поставок газа в Европу из России. В лучшие годы наша страна поставляла в ЕС 200 млрд кубометров в год", – говорит Деев.

Если исходить из поставок в 2021 году, когда Россия экспортировала в ЕС 145 млрд кубов трубопроводного газа (без учета СПГ), то получается, что 100 млн тонн СПГ (или 140 млрд кубов обычного газа) как раз могут покрыть потери на европейском рынке.

"России будет крайне непросто войти в тройку лидеров – производителей СПГ, учитывая санкционные ограничения на поставку технологий со стороны Запада. Не будем списывать со счетов и деньги: на развитие отрасли требуются огромные инвестиции, что в текущих условиях тоже под большим вопросом", – считает Деев.

То есть с ресурсами природного газа у России дела обстоят как раз таки хорошо, а вот с технологиями и доставкой СПГ есть вопросы.

Эксперт напоминает, что Россия неоднократно достигала рекордного уровня поставок природного газа в Европу – порядка 200 млрд кубометров газа – именно потому, что существовала развитая система доставки: в Европу шло сразу несколько газопроводов, некоторые из них были построены еще в период СССР. А СПГ доставляется в другие страны только морским транспортом – специальными СПГ-танкерами, которых сейчас дефицит во всем мире. "Потребление СПГ растет, а мировые мощности по постройке СПГ-танкеров не успевают за спросом. Собственных мощностей для строительства таких судов большого объема в России нет, после санкций ряд компаний (например, из Южной Кореи) отказались от сотрудничества. Завод "Звезда" производил такие корабли, но с помощью иностранных специалистов, которых сейчас в РФ нет. Конечно, есть свои танкеры у "Новатэка", но их недостаточно", – указывает на первую проблему Деев.

Вторая проблема состоит в том, что для производства СПГ требуется строить специальные заводы. "Россия научилась строить самостоятельно только малотоннажные заводы по производству СПГ. А крупнотоннажные заводы строились при помощи иностранных компаний, которые также вышли из проектов, в частности из "Арктик-СПГ". Собственных технологий такого объема в России нет, для постройки этих заводов нужен импорт и западные специалисты", – указывает Артем Деев.

Поэтому задача достичь производства 100 млн тонн СПГ в год упирается в отсутствие собственного флота для перевозки сырья клиентам и в недостаточные возможности по постройке новых заводов по выпуску СПГ в больших объемах, заключает эксперт.

Еще один вопрос: будет ли у Китая потребность поглотить столько газа из России? Сейчас российский СПГ идет в основном в Европу, так как санкций нет, логистика туда проще и дешевле, особенно в зимний период, чем в Китай по Севморпути. Однако Евросоюз хочет найти способ блокировать импорт российского СПГ без необходимости вводить новые санкции. И при желании они такой механизм изобретут. Тогда весь российский СПГ потечет в Китай (куда изначально и должен был идти).

Но вопрос спроса именно со стороны Китая не столь очевиден, считает Евгений Миронюк, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций". По его словам, если ориентироваться на данные CNPC, то за пять лет – с 2025 по 2030 год – Китай увеличит потребление газа только в два раза. Тогда как Россия планирует нарастить поставки СПГ в Китай в 15 раз: с 6,6 млн тонн сейчас до 100 млн тонн. Кроме того, газ играет относительно небольшую роль в его энергопотреблении, и к 2030 году природный газ будет обеспечивать только 15% энергоснабжения страны. При этом Китай продолжает использовать уголь, строить атомные электростанции и развивать альтернативную энергетику. А это все энергия, которая может заместить газовую генерацию.

Впрочем, не стоит сбрасывать со счетов геополитическое и экономическое противостояние США с Китаем, которое может сыграть на руку России, в том числе российскому СПГ. Если США запретят поставки своего СПГ в Китай, то это, с одной стороны, поставит под угрозу рабочие места в Америке, а с другой – у России, третьего по величине поставщика природного газа в Китай, есть все карты, чтобы заполнить эту брешь, считает издание The National Interest. Если ЕС заблокирует поставки российского СПГ, то получится следующая картина: американский газ заместит российский в Евросоюзе, а российский газ займет долю в том числе американского. То есть может произойти обмен рынками сбыта, как это уже происходит на рынках нефти и нефтепродуктов.

Источник - vz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1680113400


Новости Казахстана
- Президент подписал поправки в законы по совершенствованию судебной системы
- Центральная избирательная комиссия зарегистрировала депутатов Мажилиса Парламента VIII-го созыва
- Казахстан и Китай подписали коммерческие контракты на более $565 млн
- Кадровые перестановки
- Комплексное исследование начато в мавзолее Ходжи Ахмета Яссауи
- Русский язык в Казахстане: развивается или исчезает?
- Результаты работы по предотвращению распространения религиозного экстремизма обсудили в Сенате
- Почему голосовали за партию "Ауыл"?
- Агентством по финансовому мониторингу Республики Казахстан продолжается системная работа по ликвидации финансовых пирамид
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  