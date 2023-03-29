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Москва и Тегеран сошлись на безальтернативности "ядерной сделки", - И.Субботин
21:54 29.03.2023

От США потребовали выполнения обязательств перед иранскими властями
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
29.03.23

Глава МИД Ирана в Москве обсуждает судьбу "ядерной сделки", а Меджлис в Тегеране готовится ее похоронить.
Меняющийся политический контекст на Ближнем Востоке в условиях заключенного в марте ирано-саудовского соглашения стал одной из тем переговоров в Москве между главами МИД России и Ирана Сергея Лаврова и Хосейна Амира Абдоллахияна. Зарубежные новостные агентства представили в этот день новые подробности подписанной при посредничестве Китая сделки, по условиям которой Тегеран и Эр-Рияд взяли на себя обязательства сотрудничать по сирийскому урегулированию и восстановлению многосторонних договоренностей об иранском атоме.
Лавров подчеркнул, что Тегеран и Москва в настоящий момент сходятся на "безальтернативности" оригинальной "ядерной сделки", переговоры о восстановлении которой опосредованно шли с США с 2021 года. "Мы выступаем за скорейшее возобновление полноценной реализации этой резолюции (имеется в виду резолюция Совета Безопасности ООН 2231. – "НГ") и выступаем против действий, которые этому мешают", – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства. Он обратил внимание на то, что международное сообщество по-прежнему ждет выполнения американской стороной своих обязательств "в рамках "ядерной сделки", подчеркнув необходимость отмены "всех незаконных санкций в отношении Ирана".

"Мы наблюдаем за контактами, которые проходят между иранскими коллегами с европейцами, между иранскими коллегами и американцами. Исходим из того, что в результате этих контактов будет достигнут именно тот результат, о котором все говорят: возобновление полноценной реализации договоренностей по иранской ядерной программе", – в то же время отметил Лавров, подчеркнув, однако, что окончательное решение по поводу полной реставрации "ядерной сделки" должны принять абсолютно все ее подписанты, включая Россию и Китай.

Как ни парадоксально, но на днях законопроект о выходе Тегерана из переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, "ядерной сделки") был официально внесен в Меджлис (парламент) Исламской Республики. "В парламенте находится законопроект о прекращении переговоров по "ядерной сделке", поэтому дверь для диалога может закрыться", – отметил в этой связи шеф иранского внешнеполитического ведомства. При этом Абдоллахиян подчеркнул, что его страна все так же привержена сотрудничеству с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в рамках договоренностей между генеральным директором организации Рафаэлем Гросси и властями республики, достигнутых в начале марта.

Это несмотря на то, что в тексте заключенных в марте исторических соглашений о восстановлении дипломатических отношений Ирана с Саудовской Аравией говорится о готовности аравийской монархии оказать посредническую помощь в восстановлении СВПД. Такие подробности сделки опубликовало 29 марта японское агентство "Киодо", уточнив, что речь идет о политической поддержке со стороны королевства. Еще в феврале, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан отмечал, что его страну беспокоит то, что "переговоры о возвращении к СВПД фактически прекратились". Он подчеркивал, что это создает "огромный риск для региональной стабильности".

В свою очередь, американская сторона, от которой во многом зависит продолжение переговоров о восстановлении "ядерной сделки", дает понять, что не готова к продолжению диалога о СВПД из-за глобальной повестки. Так, администрация президента Джозефа Байдена апеллирует к темам антиправительственных выступлений в Тегеране и расширения военно-технического сотрудничества между ним и Москвой в условиях разгорающегося в Украине кризиса. "Возвращение к СВПД не находится в нашей повестке, и ситуация обстоит таким образом уже какое-то время, – заявил, выступая в этом месяце, руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс. – В нашей повестке – репрессии иранского руководства против собственного народа, поставки беспилотников России и удерживаемые в Иране американские граждане".

В этой связи Абдоллахиян отмечал по прибытии в Москву, что сотрудничество его страны с Россией в оборонной сфере – "одна из тем повестки дня", однако при этом сама координация двух государств "не направлена против какой-либо третьей страны".

Тем не менее на администрацию Байдена оказывает давление часть вашингтонского истеблишмента, полагающая, что с Исламской Республикой следует прекратить всякий диалог. Она обвиняет иранскую сторону не только в поддержке России вооружениями, но и в создании прямой угрозы американскому контингенту на Ближнем Востоке. Так, к списку претензий к Тегерану теперь добавился и вопрос уязвимости американских военных баз в Сирии, которые регулярно подвергаются обстрелам шиитских военизированных формирований, как считается, подконтрольных Ирану.

Выступая в Москве, Абдоллахиян отверг в этой связи все обвинения, выдвигаемые в адрес Исламской Республики, однако вряд ли эти доводы способны кого-то убедить.

Источник - НГ
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