 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 30.03.2023
01:34  Казахстан готовится к информационной обороне, - Максим Крамаренко
00:57  Лидер "Талибана" провозгласил курс на глобальный джихад, - А.Серенко
00:37  Ливийские полевые командиры встретились и попытались хоть о чем-то договориться в калейдоскоп-стране, - Р.Мустафин
00:30  Тень Людовика XVI над Францией. Власть может сгореть в пламени протеста, - В.Бурт
00:27  Еще раз о диверсии на российско-германских газопроводах, - П.Краснов
00:26  Итоги нуротанизма: казахи ищут работу за границей, - Казбек Бейсебаев
Среда, 29.03.2023
21:54  Москва и Тегеран сошлись на безальтернативности "ядерной сделки", - И.Субботин

21:10  Россия рвется покорить мировой рынок СПГ, - О.Самофалова
20:51  Что не так в системе КазОбразования? - Серик Ирсалиев
20:40  В Госмузее Узбекистана установлен бюст поэту-вольнодумцу Рауфу Парфи, - Б.Мусаев
19:56  Ерлан Кошанов переизбран спикером КазПарламента. Вице-спикерами стали Альберт Рау и Дания Еспаева
14:15  Каринэ Геворгян: "Советская элита променяла власть на активы"
11:45  Украина скоро кончится. Без вариантов..., - Ростислав Ищенко
11:44  Кровавый газ. "Газпром" продолжает поставки странам НАТО
11:41  Кому война, а кому – мать родная: как СВО озолотила грузин, армян и киргизов, - Роман Рейнекин
11:37  Американцы: мы сами разрушаем свою страну изнутри, - Wall Street Journal
11:36  Власть народам: США организовали "Саммит за демократию"
08:13  Отмененное в 1999 году звание народного артиста вернут в Казахстане
08:02  Новые граждане РФ (уроженцы Средней Азии) массово вооружаются, - "Завтра"
07:52  "За Семью!" В России создана новая патриотическая партия
07:00  Таджикистанец Ислом Саидмуродов вступил в ЧВК "Вагнер" и пал на фронте борьбы с бандеровщиной
06:48  В Узбекистане ужесточили наказание за эксплуатацию учителей и нападения на врачей
06:45  В Афганистане арестован основатель проекта по развитию школ для афганских девочек Матиулла Виса
06:39  Русский язык в Казахстане: развивается или исчезает? - Данияр Ашимбаев
06:20  Москве пора действовать: Казахстан присоединяется к кампании по изоляции России, - Айнур Курманов
06:08  Потоки гастарбайтеров опять захлестывают Россию, - Е.Трифонова
04:25  40 нукеров Токаева. Правящая партия Казноменклатуры "Аманат" назвала своих списочных депутатов
01:32  Крах доллара грозит США потерей статуса сверхдержавы, - Fox News
01:30  Безработные жетыбайцы (Запад Казахстана) перекрывают автотрассы к нефтепромыслам
01:29  Кыргызстан: реформы с летальным исходом, - Сергей Кожемякин
01:28  Мало кому говорим о предках: прямой потомок Абая работает дворником в Алматы
00:44  Туркменистан откажется от внешнеполитического нейтралитета только в двух случаях..., - Д.Матяшова
00:41  Политические кланы Кыргызстана: история и современность, - Асыл Болпонова
00:26  Для России "Пояс и путь" прикрыты, - В.Скосырев
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00:11  Британского принца Уильяма застукали в гей-ресторане... в Польше. Дунул от Меган
00:04  Россия должна помочь Западу тихо и мирно... сдохнуть, - Дм.Орехов
Вторник, 28.03.2023
23:18  Йеменские паломники не доехали до Мекки. В жуткой аварии на мосту сгорели 20 человек
22:55  Власти Франции запрещают повстанческое эко-движение Soulevements de la Terre ("Восстание земли")
22:29  Распад НАТО начнется с Черногории, - Дм.Бавырин
15:44  В Гвинейском заливе взят на абордаж пиратами датский танкер с нефтью
15:21  Умер один из отцов-основателей казахстанского рока Николай Миклошич
13:51  Казахстанская металлургия: последняя плавка? - Е.Косенко
13:06  Кыргызстанский ("салымбековский") банк "Бай-Тушум" возглавил Улан Базаркулов
11:29  Индия боится укрепления Российско-китайского альянса, - Сатендра Дев Прадхан
11:25  Саудия ставит рекорды: Проект "Черепаха" - самый большой плавучий город в мире
11:16  Белый дом паникует от быстрой модернизация вооруженных сил Китая, - Вл.Овчинский
11:12  Зачем России "Ельцин-центр"? - Вардан Багдасарян
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Итоги нуротанизма: казахи ищут работу за границей, - Казбек Бейсебаев
00:26 30.03.2023

Итоги нуротанизма: казахи ищут работу за границей

Лилия ИГЛИКОВА

Казбек Бейсебаев с обзором главных политических событий в Казахстане

Источник - zonakz.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1680125160


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