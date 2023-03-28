Итоги нуротанизма: казахи ищут работу за границей, - Казбек Бейсебаев

00:26 30.03.2023

Итоги нуротанизма: казахи ищут работу за границей



Лилия ИГЛИКОВА



Казбек Бейсебаев с обзором главных политических событий в Казахстане



