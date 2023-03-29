Еще раз о диверсии на российско-германских газопроводах, - П.Краснов

00:27 30.03.2023

ПАВЕЛ КРАСНОВ | 29.03.2023 |



Диверсия на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", осуществленная в сентябре 2022 года, – событие экстраординарное. Все указывает на США.



14 марта 2023 стало известно, что при обследовании акватории недалеко от мест подрыва газопроводов в исключительной экономической зоне Дании был обнаружен предмет, похожий на антенну взрывного устройства. В. Путин раскрыл подробности: ""Газпром" получил разрешение от датских властей, исследовать место взрыва. Но "Газпром" не ограничился исследованием самого места подрыва, а по газопроводу судно, арендованное "Газпромом", пошло дальше и на удалении примерно 30 км от места взрыва был обнаружен "столбик", который стоял на том же месте, где произошел подрыв. А что это за места – это самые уязвимые места в газопроводе, это стык труб... Специалисты считают, что это может быть антенна для приема сигнала на приведение в действие взрывного устройства, которое может быть заложено в эту трубопроводную систему…"



23 марта датское энергетическое агентство (DEA) пригласило компанию-оператора Nord Stream 2 AG принять участие в подъеме со дна моря загадочного предмета. В Кремле на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал новость: "Давайте посмотрим, что за этим дальше будет стоять. Но пока, безусловно, это позитивная новость. Это позитивная новость, когда собственник трубы приглашается к очень важным действиям в рамках расследования… Обнаруженный объект находится рядом со швом труб, а шов, как известно, наиболее уязвимый участок трубопровода. Взрыв также произошел на стыке, на шве. Поэтому очень важно, критически важно в рамках расследования определить, что это за объект, имеет ли он отношение к террористическому акту. А, судя по всему, имеет".



22 марта о своей осведомленности в деле вновь дал знать Сеймур Херш, легенда американской журналистики. Напомним, после первой разоблачающей статьи Херша 8 февраля 2023 американская сторона пребывала в замешательстве. Выдержав паузу, американцы придумали фантастическую версию о "проукраинской группе неизвестных", якобы осуществивших диверсию, используя прогулочную "15-метровую яхту". Тогда Херш выложил еще одну часть своего расследования, показав, как, когда и кем была придумана история с "проукраинской яхтой". Херш пишет: "В начале марта президент Байден принял в Вашингтоне канцлера Германии Олафа Шольца… Канцлер вылетел в Вашингтон без представителей немецкой прессы на борту, официального обеда не было запланировано, и два мировых лидера не собирались проводить пресс-конференцию... Позже сообщалось, что у Байдена и Шольца была 80-минутная встреча, на которой большую часть времени не было помощников…. Некто, имеющий доступ к дипломатической разведке, сказал мне, что было обсуждение разоблачения трубопровод и в результате некоторые фигуры в ЦРУ попросили подготовить в сотрудничестве с немецкой разведкой историю для прикрытия, которая предоставила бы американской и немецкой прессе альтернативную версию разрушения "Северного потока - 2".



И никто не спешит обвинять Херша в клевете. Целью вброса со стороны ЦРУ и немецкой БНД о "проукраинской группе диверсантов" было увести расследование по ложному следу.



При раскрытии тайны полета Шольца в Вашингтон стало ясно и другое: немецкий канцлер выступает в этой истории подельником Джо Байдена, предав интересы своего государства. Ведь Германия была очень заинтересована в прокладке "потоков" из России…



После очередного разоблачение Херша немецкая сторона не стала мешкать с ответом. 25 марта DW со ссылкой на некий t-online опубликовала "журналистский" материал, который кроме смеха ничего не вызывает...



Через 7 месяцев (!) после диверсии на "северных потоках" в Германии решили раскопать… "русский след". И вот "сенсация": "За несколько дней до взрывов на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" в сентябре 2022 года на месте происшествия, возможно, находились российские военные суда… Журналисты издания пришли к такому выводу, проведя расследование, в котором опирались на информацию, полученную от источников в структурах безопасности, а также на открытые данные. По их сведениям, эти корабли были оснащены оборудованием для установки взрывных устройств…"



В такого рода публикациях ключевым словом является слово "возможно". Судите сами. Вдруг обнаружены снимки (через 7 месяцев), на которых – цитата: "...три подозрительных корабля покинули российскую военно-морскую базу в Калининграде… […] Три других корабля ВМФ России, возможно, сопровождали операцию и обеспечивали военное прикрытие…". Еще раз "возможно". Дальше можно не читать. Это, как говорится, оценочное мнение "журналистов из БНД", за такое не судят.



Убого выглядит очередная попытка спецслужб Запада отвести подозрение от Байдена и его подельника Шольца. Причем от Шольца не только в содействии диверсии, но и в предательстве интересов Германии в пользу США.