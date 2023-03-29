Тень Людовика XVI над Францией. Власть может сгореть в пламени протеста, - В.Бурт

00:30 30.03.2023

ВАЛЕРИЙ БУРТ | 29.03.2023



Сказать, что Франция охвачена протестами против пенсионной реформы, значит, ничего не сказать. Французы поглощены протестами. Дым от горящих шин и мусорных баков стелется по улицам французских городов, но президент Макрон делает вид, что ничего особенного не происходит.



"Политическая ситуация во Франции крайне тревожная, – говорит бывший президент Франсуа Олланд. – Крупные партии, которые управляли страной на протяжении многих лет, значительно ослаблены, если не сказать развалились".



По мнению лидера партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, пенсионной реформой Макрон толкает страну к "социальному взрыву". Ле Пен призывает провести референдум по пенсионной реформе, но, если такое всенародное голосование состоится, президент его безусловно проиграет.



Бездействием же Эмманюэль Макрон только вредит себе. Чего он ждет? Что французы вдруг перестанут бастовать, жечь мусор и сражаться с полицией? Предпосылок для этого не видно.



Власть действует жестко, даже жестоко. Правительство распорядилось принудительно возвращать бастующих на свои рабочие места, но разве так заставишь людей работать? Президент окрестил всех участников протеста "нелегитимным сборищем", но это только разожгло страсти. Полиция не справляется с манифестантами и Макрону остается только привлечь на борьбу с населением армию.



Оппозиция обещает Макрону новые, более мощные акции протеста, 28 марта по призыву профсоюзов состоялся очередной, десятый по счету общенациональный протест. Снова громко заявляет о себе себя скандальный сатирический журнал Charlie Hebdo, напомнивший Макрону об одном из главных событий Французской революции – казни свергнутого народом короля Людовика XVI.



…Наверное, Франция могла бы обойтись без пенсионной реформы, вопреки утверждениям Макрона. Тем более сейчас, когда во всей Европе падает уровень жизни. Но Макрон – заложник обстоятельств, созданных экономическим кризисом, который возник после введения антироссийских санкций. К тому же Европе по воле Вашингтона приходится содержать Украину и украинских беженцев. В 2022 году Франция израсходовала на военную помощь Киеву более 600 миллионов евро. Еще 500 миллионов евро ушли на обустройство украинских мигрантов. Скорее всего, в текущем году затраты вырастут еще больше.



Даже сейчас, игнорируя взрывоопасную ситуацию, французские верхи продолжают нагнетать обстановку. Официальный представитель правительства Оливье Веран сообщил, что впереди "непопулярные, но необходимые для будущего страны" изменения.



"Кое-кто все еще надеется, что законопроект удастся остановить, – пишет New York Times. – В конце концов, прецеденты есть: в 2006 году правительство Франции уже отзывало непопулярные законы, столкнувшись с массовыми протестами. Кроме того, реформу еще должен проанализировать Конституционный суд, высшая судебная инстанция страны, а он может задать немало вопросов о тех сомнительных методах, которыми ее проталкивали".



Есть и другой вариант отмены реформы: это может сделать тот, кто на гребне волнений придет на смену Макрону.



Так или иначе, будущее Франции и французской демократии все больше погружается в туман. И пусть напоминание Charlie Hebdo о бесславном конце Людовика XVI – только символ, зловещий ореол этой исторической аналогии, только распаляет французов. Власть может сгореть в пламени всенародного протеста.