Ливийские полевые командиры встретились и попытались хоть о чем-то договориться в калейдоскоп-стране, - Р.Мустафин

00:37 30.03.2023

29.03.2023 19:19:00



Ливийские силовики временно объединились



Командиры из трех регионов страны впервые за десятилетие встретились не на поле боя

Равиль Мустафин

Не исключено, что после встречи в отеле Rixos фельдмаршал Халифа Хафтар решит баллотироваться в президенты Ливии. Фото Reuters

В Ливии совместная военная комиссия (СВК), работающая в формате "5+5", организовала встречу командиров воинских частей и руководителей структур безопасности западных, восточных и южных регионов страны. Ее участники сосредоточили обсуждение на роли и задачах вооруженных сил и органов безопасности "в обеспечении благоприятных условий для продвижения политического процесса и проведения свободных и справедливых выборов в 2023 году". Встреча прошла на фоне обвинений, выдвинутых комиссией ООН. Она заявила, что участники гражданской войны совершили множество военных преступлений.

По сообщениям проправительственных СМИ Триполитании (западного региона Ливии, где базируется правительство премьер-министра Абдель Хамида Дбейбы), это была "первая за последние 10 лет инклюзивная встреча руководителей ливийских силовиков". На встречу в гостинице Rixos из Бенгази прилетел Абдерраззак ан-Надури, начальник штаба Ливийской национальной армии (ЛНА). Не исключено, что именно ему престарелый фельдмаршал Халифа Хафтар поручит командование ЛНА, чтобы удовлетворить условиям участия в предстоящих выборах, если таковые будут предъявлены, а сам он изъявит желание баллотироваться в президенты.



Одной из основных интриг прошедшего мероприятия стало прибытие в составе прилетевшей из Бенгази делегации Фараджа Гаима, заместителя министра внутренних дел в правительстве Фатхи Башаги. Это еще одно, второе, конкурирующее с кабинетом Дбейбы правительство, возникшее на волне протестов после того, как Дбейба, по сути, торпедировал мирный процесс и саботировал всеобщие выборы в конце 2021 года.



Вооруженные силы правительства Дбейбы на западе страны представлял начальник их Генштаба Мухаммед аль-Хаддад. Кроме того, во встрече принимали участие руководители структур безопасности всех трех регионов страны, а также специальный представитель генерального секретаря ООН по Ливии Абдалла Батили, сменивший на этом посту поначалу бодро взявшуюся за ливийский пазл, но в конце концов окончательно запутавшуюся и запутавшую урегулирование американку Стефани Уильямс.



На встрече в Триполи было подчеркнуто, что диалог должен быть ливийско-ливийским, отвергнув любое иностранное вмешательство. Была отмечена необходимость формирования единого правительства для всех ливийских государственных учреждений в дополнение к активизации усилий по решению проблем, с которыми сталкиваются перемещенные лица и те, кто пострадал от военных действий. Участники встречи подтвердили неприятие боевых действий и всех форм насилия на всей территории Ливии, а также приверженность проведению выборов. Следующую встречу, по сообщению СМИ, участники договорились провести в течение только что начавшегося месяца Рамадана в Бенгази.



На самом деле совместная военная комиссия в формате "5+5" была сформирована вскоре после неудачного похода ЛНА Хафтара на Триполи, предпринятого в апреле 2019 года. Результатом авантюры стал полный разгром сил Хафтара, которые были отброшены от Триполи к Сирту совместными ударами вооруженных отрядов правительства Фаиза Сараджа, поддержанных турецкими силами. В конце 2020 года представители ЛНА и отрядов правительства Сараджа сумели договориться о прекращении огня, открытии сквозного автомобильного движения от Триполи до Сирта, начале переговоров об объединении вооруженных отрядов враждующих сторон в единую организацию. Однако после того как в конце 2021 года были сорваны всеобщие парламентские и президентские выборы, все достигнутые договоренности в формате СВК "5+5" ушли в песок. Сумеют ли ливийцы возродить прежние договоренности и даже продвинуться дальше, большой вопрос.



Нынешняя встреча силовиков прошла на фоне серьезных обвинений со стороны следователей ООН в адрес сотрудников и руководителей органов безопасности и вооруженных группировок. Их обвиняют в совершении массовых преступлений, которые можно квалифицировать как в качестве военных преступлений, так и преступлений против человечности. Состоящая из трех человек независимая комиссия ООН по установлению фактов совершения таких преступлений в Ливии представила окончательный отчет о том, что они назвали "ухудшением ситуации с правами человека" в стране с начала 2016 года.



Следователи тщательно задокументировали многочисленные случаи таких преступлений, как задержания, убийства, изнасилования, обращения в рабство, внесудебные казни, исчезновения и др. Жертвами таких преступлений бывают как простые граждане, так и мигранты, стремящиеся попасть из стран южнее Сахары в Европу. В июне 2020 года их насчитывалось около 670 тыс. человек. Однако почти все опрошенные следователями пострадавшие, как правило, воздерживались от подачи официальных жалоб из-за страха расправ, ареста, мести и недоверия к системе правосудия.



Достаточно сказать, что даже среди участников встречи силовиков есть имена тех, кто не только известны своими связями с криминальным миром, но и сами играют в нем далеко не последнюю роль. Вместе с тем их должности, звучат, например, как "начальник аппарата обеспечения стабильности" или "командир подразделения антитеррористических сил".