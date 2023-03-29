Разгром Церкви на Украине: Что будет дальше, - Владимир Гладков

00:38 30.03.2023

Разгром Церкви на Украине: Что будет дальше

Владимир Гладков. 29.03.2023



Нынешний погром Православной Церкви на Украине – продолжение истории, которая тянется уже несколько столетий. Часть исторических русских земель удалось обратить в греко-католики, что со временем превратило их в русофобов – именно униаты окормляли дивизию СС "Галичина" в годы Великой Отечественной и формирования нацистов-карателей на Донбассе в 2014.



Запад продолжает проект по стравливанию между собой раздробленных частей некогда единого народа. И теперь этой цели следует создание раскольнических структур на Украине, значительная часть которых в перспективе также вольются в униаты и подчинятся Риму. Об этом рассказал православный обозреватель Владимир Добровольский, которому удалось покинуть территорию Украины в декабре 2022 года, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



"По Украине есть проект перетягивания православного народа в греко-католическую унию. Этот проект был давно еще, еще при поляках, при запорожских казаках, которые были православными и с этой унией боролись.



А в данное время проект имеет государственную подоплеку. В связи с тем, что люди мало соображают о духовности, и что им уже тридцать лет навязывают, их будет очень легко переформатировать под Ватикан…



Это продолжение плана Даллеса. Запад нас с самого начала рассматривает как единое советское пространство. Поэтому, когда мы воюем друг с другом, они смотрят как на то, что они сделали внутренний конфликт в постсоветском государстве.



Но если мы станем греко-католиками, мы не станем друзьями Запада. Нас просто еще лучше вооружат, и забьют еще более широкий клин между восточными славянами", – сказал Добровольский.



По его словам, многие храмы, которые были восстановлены или построены на пожертвования прихожан УПЦ Московского Патриархата, теперь, после разгрома канонической Церкви, достанутся раскольникам или униатам – так уже происходит в ряде регионов Западной Украины, где на днях захвачены последние храмы УПЦ МП.



"Православные христиане Московского Патриархата, жертвуя для православных храмов, на самом деле готовили материальную базу для греко-католиков.



В данное время этот проект подходит к концу, потому что Зеленский в феврале этого года подписал указ, что в учебных заведениях духовные дисциплины будут преподавать католики", – также напомнил публицист.



Он с сожалением отметил, что и верхушка УПЦ МП, долгие годы, идя на соглашательство с бандеровским режимом, постепенно допускала националистический крен для обоснования отречения от Москвы и обособления от общерусского единства.



"Я лично мониторил "дипломные работы", которые пишутся по Украине. История искажается в Киево-Печерской академии, в различных семинариях. Будущим выпускникам выдают задачи для дипломных, чтобы они искали разницу между развитием украинского Православия и всех остальных восточных славян.



Это насаждение идет от Европы, со всеми остальными "общеевропейскими ценностями", и от Ватикана в том числе", – добавил Добровольский.



Он отметил, что многие в УПЦ МП выполняли указания бандеровского режима не по доброй воле.



"Чтобы переформатировать народ, священникам не дают говорить правду. Кого-то запугивают силой, вызывают в СБУ, кого-то ликвидируют физически", – напомнил обозреватель.