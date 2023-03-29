Американский Дантон. Вашингтон может ждать судьба Джесси Вашингтона, - Илья Титов

08:48 30.03.2023 Американский Дантон.

Вашингтон может ждать судьба Джесси Вашингтона

Илья Титов

29 марта 23



История Европы полна тихих государственных переворотов, едва заметных войн и скромных сломов эпох, которые доходят до всех остальных только спустя долгое время. Такова основа европейского образа действия, отражающегося в континентальной политике. Американская же политика, напротив, полна пустой шумихи - вокруг каждого мало-мальски значимого события эти люди, стремящиеся и умеющие создавать шоу из всего на свете, лепят грандиозную драму. Эта черта американцев, как и тот факт, что черные корни глобальной Империи лжи вырываются на свет божий светлыми стенами Капитолия, Пентагона и Белого дома, заставляет весь мир следить за американскими драмами и пытаться извлечь из них какие-то выводы и прогнозы. Иллюстрацией этих слов служит начало предвыборной кампании Дональда Трампа, в которой уже - а до выборов, напоминаю, еще год и семь месяцев - смешались в кучу кони, люди.



В середине марта было объявлено о том, что офис окружного прокурора Манхэттена готовится выдвинуть обвинения против Трампа. Причиной для преследования бывшего президента стала давняя история вокруг Стефани Клиффорд. Эта самая Стефани, известная ценителям кинематографа как порноактриса Сторми Дэниелс, по данным из статьи The Wall Street Journal от 2018 года, в 2006 году имела отношения с Трампом, за молчание о чем адвокат Трампа Майкл Коэн якобы заплатил Стефани 130 тысяч долларов в последние недели избирательной кампании 2016 года. В чем же состав преступления? В том, что сокрытие подобной информации товарищ прокурор посчитал нарушением избирательного права: такое могло бы стать бомбой на финише президентской гонки и отвернуть от Трампа (хотя тут как посмотреть) массу его консервативных избирателей.



Сомнительный состав преступления, принципиальная невозможность доказать инициативу самого Трампа (деньги даже по версии обвинения передавал Коэн), мутные показания самой "жертвы" и крайняя своевременность происходящего привели к интересному исходу. Видите ли, американцы - все без исключения, а не только политики или пропагандисты - действительно свято верят в свое превосходство. Одним из признаков этого превосходства, отделяющих сияющую американскую цивилизацию от диких банановых республик, является четкое ограничение политики работой на улучшение жизни граждан, по крайней мере, в слюнявых мечтах американских патриотов. Так вот, в соответствии с этим принципом действует неписанное правило о запрете преследования политических оппонентов. Оставим за скобками тот факт, что это правило - как и везде в мире - куда чаще нарушалось, нежели соблюдалось; гораздо важнее то, что за преступления - порой доказанные и совершенно явные - не преследовали бывших президентов. Ни Обаму, ни Буша-младшего, ни даже Клинтона или Джимми Картера - все они на пенсии были как бы выше закона и могли без опасений гулять по вашингтонским улицам, словно Луций Корнелий Сулла Везучий. В обмен на свободу от любых претензий - еще одно неписанное правило - они выключались из большой политики, лишь время от времени читая какие-нибудь лекции, издавая мемуары или, как Билл Клинтон, встревая в скандалы. Обе эти традиции оказались нарушены Трампом. Он первым за много лет не сумел переизбраться, первым вместо тихого уползания на пенсию полез брать реванш, первым оказался объектом судебного преследования.



Параллельно с этим с начала минувшего ноября - как раз с выдвижения Трампа в президенты - ведется расследование о роли конкретной личности в истории неудавшейся революции: современная американская догматика не считает события 6 января 2021 года в Вашингтоне чем-то иным, кроме как страшным покушением на демократию. На расследование этой "попытки революции" в Вашингтоне выписали из Гааги специального прокурора Смита. Тот факт, что его не просто нашли праздношатающимся по улицам нидерландского города, а - что намного хуже - вытащили из глобалистской помойки под названием МУС, недавно прославившейся ордером на арест президента Путина, красноречиво характеризует как обвинение, так и обвинителя.



Тем не менее расследованию спецпрокурора Джека Смита еще далеко до кульминации в виде предъявления обвинений, а вот избравшийся на деньги Сороса* манхэттенский окружной прокурор Элвин Брэгг подошел к этому вплотную. Недавно Трамп написал на своей странице в социальной сети TRUTH (чья социальность под большим вопросом, так как кроме Трампа там никто не сидит), что его собираются арестовать во вторник 21 марта и что долг каждого порядочного американца - выйти на протест во имя справедливости.



На месте Дональда Трампа, ожидавшего ареста в преддверии назначенной даты, я снял бы трубку и позвонил в офис мистера Брэгга. "Здравствуйте, товарищ прокурор", - сказал бы я. "Арестуйте меня в самом центре Нью-Йорка, закуйте в блестящие наручники и чугунные кандалы и проведите под камерами, чтобы фото унизительного шествия поверженного, но очень гордого рыжего старика вскоре оказались на первых полосах газет по всему миру". Яркий образ жертвы политических преследований вкупе с нескончаемым потоком трамповских речей о безумии, которым заразил Америку Байден, обеспечил бы Дональду почти гарантированное переизбрание.



В июле прошлого года случилась курьезная история. Конгрессвумен (простите мне либеральный новояз) из того же Нью-Йорка, Александрия Окасио-Кортес, потащилась к Верховному суду протестовать за право на аборты. Полицейские, сторожившие политически активных дам, желающих убивать детей, увидели, что Александрия перекрыла движение на улице, и мягко сопроводили конгрессвумен под смуглы рученьки подальше от места манифестации. По ходу сопровождения Окасио-Кортес свела свои эти самые рученьки у себя за спиной характерным образом, так что многочисленные фоторепортеры (более многочисленные, чем протестующие) засняли жуткие кадры политических репрессий против храбрых женщин, доблестно защищающих право на дето­убийство. Последовавшие за этим объяснения, что-де никто не заковывал никакую Окасио-Кортес ни в какие наручники, никого не заинтересовали: рейтинги Александрии хоть ненадолго, но выросли. О ней нужно понимать то, что ни харизмы, ни яркости, ни удивительного умения притягивать к себе мемы и не оставлять людей равнодушными у нее нет - чего нельзя сказать о Трампе. Тот сделал бы из своего ареста такое шоу, что Линкольн и Кеннеди на том свете пожалели бы, что недостаточно правдоподобно умерли.



Это вовремя поняли и в окружной прокуратуре Нью-Йорка, так что ареста во вторник не произошло. Не произошло его и в среду, и в четверг, и даже в пятницу.



Трамп выбрал беспроигрышную стратегию: когда прокуратура дала заднюю, что-то промямлив про необходимость допроса новых свидетелей, он объявил это своей победой и поражением испугавшегося народного гнева Вашингтона. Стоит сказать, что никакого особого гнева не было: да, в Нью-Йорке понаставили на каждом углу полицейских и заграждений, но в пасмурный день на защиту Трампа вышло не более пары десятков человек. Конкретно те митинги не закончились ничем интересным: дежурно побухтели какие-то непонятные республиканцы, некая масса консерваторов пошаталась туда-сюда с какими-то лозунгами, да бесноватая женщина Марджори Тейлор Грин, одна из самых одиозных сторонниц Трампа в Конгрессе, призвала арестовать окружного прокурора за политические преследования оппонентов. Ах, ирония…



Куда интереснее была общенациональная реакция. Трамп понимал, что вся возня с нью-йоркской прокуратурой дает ему моральное превосходство не только над Вашингтоном и лично товарищем Байденом, но и над оппонентами внутри Республиканской партии. Еще в начале года главным кандидатом на пост президента назывался губернатор Флориды Рональд Десантис. Но этот то ли латинос, то ли итальянец, прославившийся своей (тихо проигранной) борьбой с либеральной пропагандой в культуре и образовании, не обладает важнейшим качеством противника глобальной машины этой самой пропаганды: умением оставаться чистым под дождем из грязи. Ряд скандалов: о введении во Флориде наказания за антисемитизм (что понравилось республиканским политикам, но не понравилось избирателям), о работе в Гуантанамо (Десантис, бывший на той базе юристом в нулевых, как-то сболтнул, что сам выбирал наказания заключенным), о неясности позиции по многим важным вопросам, включая Украину, - серьезно понизил рейтинг Рона как в глазах массового избирателя, так и в глазах лидеров республиканских мнений, особенно на фоне драмы вокруг ареста Трампа. Единственные верные союзники Рона сейчас заседают в Вашингтоне. Владимир Овчинский в своем материале от 24 марта на сайте нашей газеты zavtra.ru утверждает, что республиканская верхушка и в целом структура глубинного государства решила делать ставку именно на него, а не на трудноуправляемого Трампа, обещающего своим сторонникам масштабные чистки в Вашингтоне.



Перспективы Десантиса и веру в него Вашингтона покажет время: пока он даже не объявил о выдвижении в президенты, отметился всего одним осуждением в адрес Трампа и, похоже, потерял своего главного соратника. Конгрессмен Мэтт Гетц, бывший главой избирательной кампании Десантиса на выборах губернатора Флориды, считавшийся самым надежным выразителем тех же чаяний республиканского электората, что должны были лечь в основу программы Рона, выступил на предвыборном митинге Дона, где призвал своего флоридского друга отказаться от участия в праймериз и поддержать Трампа. На примере Гетца можно отслеживать колебания линии условной партии консерватизма, не всегда своими очертаниями совпадающей с Республиканской партией. Гетц продвигает изоляционизм, борьбу с нашествием через южную границу и отказ от внешнеполитических авантюр. Тот факт, что такой чуткий к популистским веяниям человек переметнулся в лагерь Трампа, говорит, что за Дональдом куда больше силы.



Трамповский митинг проходил в городе Уэйко, что в штате Техас. В этом городе за всю его полуторавековую историю произошли (помимо митинга Трампа) ровно два события. Первым стало линчевание черного подростка Джесси Вашингтона, убившего свою работодательницу в 1916 году. Из зала суда, где Джесси приговорили к смерти, толпа вытащила его на улицу и истязала несколько часов: фотографии кошмарных зверств продавались как сувениры, а городок в те дикие времена обрел славу цитадели народного правосудия. Вторым событием в Уэйко стало уничтожение федералами ранчо "Маунт Кармел". ФБР прицепилось к жившей в изоляции секте, спровоцировало перестрелку и осаду, а в ходе штурма, которым закончилась осада, было убито 86 человек, включая 20 детей. Общепринятой считается точка зрения о необоснованности претензий ФБР и Бюро алкоголя и табака к сектантам и о безумной и неоправданной жестокости, проявленной федералами в ходе штурма. Может статься, такое место выбрано для митинга Трампа в подобный момент не без причины: напоминая о том, к чему может привес­ти злоупотребление репрессивными механизмами, Трамп огромной толпой взбешенных сторонников намекает на то, что Вашингтон может ждать судьба Джесси Вашингтона.



* Фонды Сороса нежелательны в РФ Источник - завтра

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