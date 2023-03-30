Почему полыхает Израиль, - А.Игнатьев

10:06 30.03.2023

АРТЕМ ИГНАТЬЕВ | 30.03.2023



В кнессете представлен законопроект, согласно которому за распространение Христова Евангелия грозит тюрьма до 2-х лет!



Израиль взорвался из-за законодательных и кадровых инициатив властей. По данным израильского Channal 12 и издания "Хаарец", в акциях протеста участвуют от 600 000 до 700 000 жителей страны (около 10% взрослого населения). В Иерусалиме протестующие строят баррикады. Ожесточенные столкновения происходят между полицией и протестующими возле резиденции премьер-министра в Иерусалиме. Полиция оттесняла протестующих водометами. Все основные магистрали Тель-Авива перекрыты протестующими. Демонстранты под флагами Израиля и ЛГБТ* собрались у кнессета. По оценке израильской полиции, на демонстрацию перед кнессетом вышли около 80 000 человек. На шоссе Аялон в Тель-Авиве начали жечь покрышки.



"Мы разве банановая республика?" – заявил председатель Конфедерации профсоюзов "Гистадрут" Арнон Бар-Давид. Генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Асаф Замир осудил действия "крайне правого" правительства Нетаньяху и ушел в отставку.



О всеобщей забастовке объявили ректоры израильских университетов. Медиа сообщают о готовности десятков мэров и глав региональных советов Израиля объявить голодовку. По данным The Times of Israel, мэры городов Кфар-Саба и Герцлия, а также главы региональных советов Верхняя Галилея и Шаар ха-Негев уже объявили голодовку в знак протеста против политики Нетаньяху. Ожидается и новая волна крупных протестов, которые примут еще более радикальные и масштабные формы.



Бывший премьер-министр Нафтали Беннет говорит: "Израиль находится в величайшей опасности со времен войны Судного дня". Беннет призывает власти отложить судебную реформу на фоне протестов, которые продолжаются более двух месяцев (немедленно остановить принятие судебной реформы призвал правительство и президент Израиля).



Судебная реформа предполагает передачу контроля парламентскому большинству над процессом выбора судей Верховного суда, а также отказ от законодательного принципа, позволяющего Верховному суду отменять решения правительства.



Из-за отсутствия в Израиле конституции, а значит и конституционного суда, контроль над действиями правительства до сих пор осуществлял Верховный суд. Нововведения грозят резким ограничением полномочий Верховного суда Израиля по судебному надзору и закреплением политического контроля над назначением судей.



Другими словами, правительство намерено ограничить полномочия Верховного суда и лишить судебную власть возможности влиять на решения законодательных и исполнительных инстанций. Это приведет к тому, что Верховный суд больше не сможет блокировать принятие законов, которые сочтет неконституционными. Законы больше не будут обсуждаться в Верховном суде. В случае необходимости внести поправки или отменить закон предлагается другая процедура, в рамках которой решения будут приниматься не большинством голосов, а "особым порядком".



Все это значимо для такой страны, как Израиль. И все же одной судебной реформы для протестов такого масштаба было бы мало. Вероятно, причины происходящего лежат много глубже. Тем более что законодательные инициативы властей в судебной сфере – далеко не единственные юридические новации последних дней: израильские законодатели представили законопроект, согласно которому за распространение Христова Евангелия грозит тюрьма до 2-х лет!



Протесты до недавнего времени не мешали ВВС Израиля наносить ракетные удары по аэропорту в сирийском Алеппо и другим целям на северо-востоке Сирии. Однако в последние дни за израильскую авиацию работали ВВС США. Совет национальной безопасности США уже выпустил заявление: "Мы очень обеспокоены событиями в Израиле и их возможным влиянием на боеготовность израильской армии". Подобную точку зрения разделяют и некоторые члены коалиции Нетаньяху, считающие, что он совершил стратегическую ошибку, уволив министра обороны Йоава Галанта, который предложил остановить реформу, так как она ставит под угрозу безопасность Израиля. Сразу после его отставки тысячи протестующих прорвали полицейский кордон у президентской резиденции в Иерусалиме.



В акциях протеста активно участвуют резервисты Армии обороны Израиля, отказавшиеся являться на службу до тех пор, пока власти не откажутся от судебной реформы. Сама армия повысила уровень боеготовности в связи с началом утраты контроля властей над территорией страны.



27 марта Нетаньяху объявил о приостановке судебной реформы. Иначе прекратить протесты он и его правительство не могли. Однако "приостановка" – решение временное. О завершении кризиса в Израиле говорить не приходится.



30.03.23