Руководство Таласской мэрии задержано КырГКНБ. Тащили все

10:30 30.03.2023

Turmush - Спикер Таласского городского кенеша Адылбек Жусупбеков написал заявление о сложении полномочий.



В мэрии города Талас информацию подтвердили. Заявление было подано 29 марта.



Жусупбеков Адылбек Доолотбекович был избран в Таласский городской кенеш от политической партии "Республика".



Жусупбеков стал фигурантом уголовного дела, возбужденного ГКНБ по факту коррупции при выделении земельных участков.



В пресс-службе ГКНБ сообщали, что управлением ГКНБ КР по Таласской области в рамках уголовного дела установлена коррупционная схема сговора в УМС мэрии города Талас при предоставлении в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.



Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей УК КР "Злоупотребление должностным положением, совершенное с целью извлечения выгод и преимуществ для себя либо других лиц или из иной личной заинтересованности".



"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что первый вице-мэр Таласа Б.М.М., спикер Таласского городского кенеша Ж.А.Д., вице-спикер К.А.С. и начальник УМС Д.М.С. вступив в предварительный преступный сговор за определенные денежные вознаграждения предоставляли в аренду муниципальные земельные участки отдельным субъектам частного предпринимательства", - говорилось в сообщении.



Как пояснили в ведомстве, указанные лица "незаконно и самостоятельно определив тарификацию стоимости арендной платы за земельный участок, то есть занизив стоимость арендной платы, получали определенное вознаграждение от предпринимателей. Тем самым они нанесли особо крупный ущерб местному бюджету, присваивая при этом определенную часть поступающих средств.



"По заключению Аудиторской проверки Службы внутреннего аудита при Министерстве финансов КР впоследствии вышеуказанной коррупционной схемы нанесенный ущерб в бюджет государства, в виде неуплаты арендной платы за использование муниципальных земельных участков в период с 2020 по 2022 годы, составил более 30 млн сомов", - сообщили в ГКНБ.



По материалам уголовного дела задержаны первый вице-мэр Б.М.М., спикер Таласского городского кенеша Ж.А.Д., вице-спикер К.А.С. и экс-начальник УМС Д.М.С.







Первый вице-мэр города Талас - Максат Байжигитов.

Спикер Таласского городского кенеша - Адылбек Жусупбеков.

Вице-спикер Таласского городского кенеша - Азис Курамаев.

Экс-начальник Управления муниципальной собственности мэрии города Талас - Марат Долдоев.



Позже все фигуранты дела были отпущены из-под стражи.



Как сообщила пресс-служба ГКНБ, в рамках уголовного дела обвиняемые лица дополнительно возместили 3 млн сомов в доход государства. Ранее в доход государства было возмещено 5 млн сомов.



В отношении фигурантов уголовного дела предъявлено обвинение, и уголовное дело будет направлено в судебные органы для дальнейшего разбирательства.



Продолжаются соответствующие оперативно-следственные мероприятия в рамках уголовного дела, направленные на установление других лиц, причастных к совершению преступления.