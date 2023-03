Это не бунт, это случайно: в Израиле подозревают вмешательство в бунт США, - А.Кузмак

10:32 30.03.2023 Это не бунт, это случайно: в Израиле подозревают вмешательство США

Американо-израильские отношения переживают не лучшие времена



Андрей Кузмак



Многотысячные протесты, прокатившиеся в марте по Израилю, вновь подняли на поверхность общественной дискуссии вопрос о взаимном политическом влиянии Вашингтона и Западного Иерусалима. Белый дом открыто призывал канцелярию Биньямина Нетаньяху отказаться от проведения судебной реформы. На это глава правительства Израиля ответил, что не принимает решения, основанные на давлении из-за рубежа. В свою очередь министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что "Израиль - независимая страна, а не просто еще одна звезда на американском флаге". Теперь местная пресса пишет о поддержке, которую протестующим якобы оказывал Вашингтон. Национальные особенности американо-израильских отношений изучили "Известия".



Старая история



Американский консервативный ресурс Breitbart со ссылкой на свои источники в израильских правительственных кругах заявил о царящем раздражении в администрации Нетаньяху относительно позиции Белого дома по печально известной судебной реформе. Израильская пресса со ссылкой на источники в правительстве утверждает, что в офисе премьер-министра говорят о том, что развернувшиеся в стране протесты были поддержаны Вашингтоном.



25 марта веб-сайт The Washington Free Beacon опубликовал расследование, в котором указывалось, что еще с 2020 года НКО "Движение за качественное правительство" (MQG) получило $38 тыс. из фондов Государственного департамента США. Кроме того, за это время организация выиграла несколько грантов от агентств, связанных с американским внешнеполитическим ведомством. MQG прославилась резкой критикой в адрес израильских правых и лично Биньямина Нетаньяху и членов его семьи. В ходе протестов движение активно поддерживало манифестации и призывало к отставке правительства.



Это далеко не первый случай, когда демократическую администрацию Белого дома обвиняют в грубом вмешательстве во внутриполитическую жизнь в Израиле. В 2015 году Вашингтон через USAID (агентство, чье руководство назначается напрямую президентом США и входит в Совет национальной безопасности) осуществлял финансирование фонда One Voice, который, кроме прочего, занимался медиаподдержкой противников Нетаньяху.



Отдельного внимания заслуживает деятельность в стране структур Джорджа Сороса. В известном докладе фонда NGO Monitor, в чьи функции входит мониторинг деятельности НКО на территории Израиля, говорится о $9,5 млн, потраченных миллиардером на финансирование 38 различных организаций, многие из которых, как утверждают правоконсерваторы, наносят ущерб национальной безопасности страны.



Клубок проблем



Практически сразу после избрания Нетаньяху в ноябре 2022-го минюст США объявил о возобновлении расследования смерти американо-палестинского репортера телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле во время одной из операций израильской армии на Западном берегу реки Иордан. Следствие, проведенное в сотрудничестве с Госдепартаментом указало на то, что смерть журналистки была трагической случайностью. Однако минюст США с этими выводами внезапно не согласился. Примечательно, что инициатором нового расследования стал генеральный прокурор (в США он же является главой министерства юстиции) Меррик Гарланд. Креатура клана Клинтонов, он был продвинут по карьерной лестнице Бараком Обамой, а затем задвинут обратно Дональдом Трампом. За последний год Гарланд стал одним из главных действующих лиц в деле о секретных документах, обнаруженных в поместье Трампа в Мар-а-Лаго.



В декабре 2022-го Энтони Блинкен выступил на конференции J Street, финансируемой Джорджем Соросом лоббистской группы, объединяющей наиболее либеральные политические силы Израиля. Госсекретарь осторожно предупредил Нетаньяху о неприятии Вашингтоном резких шагов от нового правительства, таких как строительство новых поселений или изменение статус-кво на Храмовой горе.



Однако являющийся выразителем мнений консервативной части израильского общества Нетаньяху от выбранной стратегии не отказался и продолжил односторонние действия. Кнессет (парламент Израиля) отменил одно из положений закона от 2005 года, предписывающего ликвидировать четыре израильских поселения на севере Западного берега и запрещающего строительство новых поселений в этом районе. В ответ, как сообщил NBC, 22 марта в Госдепартамент был неофициально вызван посол Израиля Майкл Херцог. На состоявшейся встрече заместитель госсекретаря Венди Шерман выразила недовольство относительно проведенных Нетаньяху изменений в израильском законодательстве и осуществляемых вследствие этого решений.



Между тем до сих пор не состоялась традиционная для любого израильского лидера после избрания встреча с президентом США. Как отметил в интервью Times of Israel высокопоставленный чиновник администрации Нетаньяху, соответствующее приглашение из Белого дома не поступило "по ряду причин".



Очевидно, некоторую роль также сыграл отказ главы израильского правительства от поставок оружия Украине. Еще в феврале Нетаньяху собирался "рассмотреть" такую возможность, но 16 марта на совместной пресс-конференции с Олафом Шольцем в Берлине он заявил, что помощь будет ограничена гуманитарной сферой. "…мы заключили соглашение с российским правительством, с российскими военно-воздушными силами и российской армией в Сирии о том, что мы не будем сбивать самолеты друг друга. Думаю, что такой ситуации нет ни у одной европейской страны, когда речь идет о тех, кто поддерживает Украину", - сказал он.



Ранее Нетаньяху неоднократно говорил о комплексном характере отношений с Россией и подчеркивал, что их осложнение нанесет ущерб национальной безопасности и интересам страны на Ближнем Востоке. Это касается и взаимодействия с ВС РФ на границе с Сирией, и проблематики иранской ядерной программы.



Имеет значение и недавнее восстановление дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном, проведенное без какого-либо участия Вашингтона. Это двойной удар по израильским интересам в регионе. Как заявил Times of Israel высокопоставленный дипломат из канцелярии Нетаньяху, соглашение стало возможным из-за "переключения Эр-Рияда на другие каналы вследствие слабости США и Израиля".



Ответственность за негативные тенденции в двусторонних отношениях в равной степени лежит и на администрации Байдена, и на пришедших к власти консерваторов из "Ликуд", подчеркнул в интервью "Известиям" старший преподаватель кафедры стран Ближнего Востока Восточного факультета ГАУГН Григорий Лукьянов.



- Политика Байдена на Ближнем Востоке претерпевает постоянные изменения, - отмечает эксперт. - В первую очередь это касается его изначального стремления в возобновлении ядерной сделки с Ираном, что было для Израиля неприемлемо. Но фактически это начинание провалилось. Выработать новую повестку не получилось, и Белый дом продолжил двигаться по следам достижений администрации Трампа. В то же время крайне правые, пришедшие к власти в Израиле, сделали немало, чтобы отношение к их стране изменилось в негативную сторону. В итоге по целому ряду направлений американо-израильские отношения заходят в тупик, так как не позволяют реализовать ни одно серьезное начинание, будь то иранский или сирийский вопрос, или проблема палестино-израильского урегулирования.



Демократы традиционно занимают более мягкую позицию в палестино-израильском конфликте, что не может не раздражать ультраконсерваторов из лагеря Нетаньяху, отмечает востоковед, публицист Андрей Онтиков.



- Демпартия в любом случае занимает произраильскую позицию, но гораздо менее однозначную, нежели республиканцы. Кроме того, Западный Иерусалим не устраивает подход демократов к вопросу СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий. - Ред.) и санкционного режима в отношении Ирана, - полагает собеседник.



Нетаньяху ждет республиканцев



Тем временем два основных кандидата от Республиканской партии, Дональд Трамп и Рон Десантис, пытаются добиться расположения израильского лобби в Вашингтоне. 47-й президент США неоднократно заявлял, что является "лучшим другом" еврейского государства. Его конкурент, в свою очередь, презентовал себя как "самого произраильского губернатора в Америке". Ранее Десантис выступал за оказание давления на компании, ограничивающие свою работу в Израиле, и поддерживал государственное финансирование для улучшения безопасности в еврейских школах Флориды.



28 марта он заявил, что через месяц лично посетит страну и выступит на мероприятии "Лица Израиля". 120 из заявленных 400 участников встречи - американские филантропы еврейского происхождения.



Сразу же после того, как республиканцы получили контроль над палатой представителей, они добились исключения из престижного комитета по иностранным делам представительницы Демпартии Ильхам Омар. Поводом к тому послужили отдельные твиты конгрессвумен. В частности, Израиль она охарактеризовала как "страну апартеида".



Что же касается недавних протестов, то республиканцы грозятся запустить еще одно расследование. Они подозревают администрацию Байдена в попытке смены власти в Израиле. Несмотря на то что затея обречена на провал, ее, как и другие обвинения в адрес Белого дома, вполне могут припомнить ближе к выборам в 2024 году. Источник - Известия

