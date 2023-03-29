Байден обещает дать $690 миллионов "на борьбу с авторитаризмом во всем мире и поддержку иностранных СМИ"

11:45 30.03.2023

Байден пообещал направить $690 миллионов на борьбу с авторитаризмом и поддержку иностранных СМИ



Президент США Джо Байден объявил, что его правительство потратит $690 млн на продвижение демократии и борьбу с распространением авторитаризма в мире. Глава Белого дома сказал об этом на международном Саммите демократий в среду, 29 марта.



В рамках финансирования президентской инициативы по демократическому обновлению, Байден пообещал вложить эти средства в борьбу с коррупцией, поддержку свободных выборов и развитие технологий, необходимых для работы демократических правительств по всему миру, на поддержку независимых СМИ, передает Би-би-си



При этом он выразил уверенность, что демократия становится сильнее по всему миру.



"Я уверен, что это основной вызов нашей эпохи, и сегодня мы можем с гордостью сказать, что демократии по всему миру становятся сильнее, а не слабее. Автократии в мире становятся слабее, а не сильнее", - заявил президент США.



В саммите, основная часть которого проходит виртуально, принимают участие 120 стран, а возглавляют его в этом году США, Коста Рика, Нидерланды, Южная Корея и Замбия.



Байден уже не впервые повторяет тезис о том, что в последнее время демократии в мире укрепляются, а автократии ослабевают.



Но многие ставят это утверждение под сомнение это утверждение - на фоне значительных проблем с демократическими процедурами во многих странах мира.



Независимые организации, отслеживающие состояние демократии в мире, не разделяют оптимизм Байдена по поводу усиления ее позиций в последнее время.



Отдел расследований при влиятельном британском журнале Economist публикует свой индекс демократии. По его оценкам, в 2021 году уровень демократии в мире резко падал, а в 2022 году находился в состоянии стагнации.



"Главным вызовом демократии в 2022-м году стало вторжение России в Украину, нарушение ее территориальной целостности, шоковые волны от которого разошлись по всему миру. Падение уровня демократии в России из-за преследований инакомыслия и репрессий внутри страны было самым резким из всех стран мира", - говорится в обзоре доклада Economist Intelligence Unit.

По данным неправительственной организации Freedom House, базирующейся в Вашингтоне, уровень свобод в мире продолжает падать уже 17-й год.



Наблюдатели отмечают, что упадок демократических принципов происходит повсеместно - его можно отследить по новостям.



Это уже второй Саммит демократий - первый прошел в 2021 году и тогда Байден анонсировал выделение $400 млн на поддержку верховенства права и демократии в мире. Как отмечают наблюдатели, из-за неформального формата мероприятия, отследить, насколько эффективно были потрачены эти деньги, представляется проблематичным.



Байден и его соратники решили учредить саммит во время избирательной кампании 2020 года. Его задачей должно было стать отслеживание авторитарных тенденций в мире и поиск способов им противостоять.