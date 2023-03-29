Брюссель хочет наказать Киргизию за помощь России в обходе санкций, - Виктория Панфилова

12:22 30.03.2023

Брюссель взял Киргизию на заметку



Против Бишкека могут быть задействованы вторичные санкции

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



29.03.23



Дэвид О’Салливан сообщил в Бишкеке, что ЕС пришлет в Киргизию миссию по вопросу санкций в отношении РФ.

Специальный представитель Евросоюза по соблюдению санкций Дэвид О’Салливан начал свое турне по постсоветским странам с Киргизии, где провел переговоры с руководством республики. На брифинге в Бишкеке он сообщил о планах посетить Узбекистан, Казахстан, Грузию и Армению, к которым есть вопросы, связанные с обходом антироссийских санкций. ЕС намерен установить контроль за их соблюдением этими государствами.



"Мы уважаем мнение стран, которые не поддерживают санкции против России. Но мы не хотим, чтобы они становились платформой для обхода санкций", – заявил О’Салливан на брифинге в Бишкеке 28 марта. "Наша задача – обеспечить эффективную имплементацию санкций. После анализа торговых потоков мы отмечаем значительный рост, которого раньше не было. Кыргызстан – одно из таких государств.



Но отмечу, что не единственная страна. Я посетил ОАЭ, Турцию. Намерен посетить Казахстан, Узбекистан, Грузию и Армению", – цитирует посланника ЕС 24.kg.



Европейский чиновник сообщил, что по итогам 2022 года экспорт товаров из Евросоюза в Киргизию вырос на 300%, а по некоторым позициям – передовые технологии и товары двойного назначения – на 700%. В Евросоюзе недоумевают: это так выросли запросы у Киргизии или же товары реэкспортируются в Россию? Спецпосланник предупредил, что нарушение санкционного режима повлечет проблемы. По словам О’Салливана, санкции не должны стать причиной ухудшения отношений с Киргизией. Он сообщил, что ЕС намерен осенью отправить в республику миссию для контроля за товарными потоками.



Евросоюзу важно установить каналы коммуникации с властями стран, не присоединившихся к санкциям. При этом ЕС понимает, что каждое государство имеет свой экономический и политический контекст. "ЕС готов предоставить помощь, чтобы повысить потенциал контролирующих органов. Они должны лучше понимать природу и характер санкций", – отметил О’Салливан. Европейские чиновники планируют провести переговоры по дипломатическим каналам со странами Центральной Азии, чтобы предупредить их о последствиях.



"Рано или поздно вопрос вторичных санкций вышел бы на первый план. Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Астану, где он затрагивал этот вопрос на встрече с министрами стран Центральной Азии, показал, что разговор на эту тему будет продолжен в ближайшее время. Визит О’Салливана в Бишкек – это конкретный шаг в том алгоритме действий, который у США отработан досконально. Закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" системный и четко работает. Мы должны понимать, что некоторые неаккуратные действия определенных игроков приведут ко вторичным санкциям", – сказал "НГ" экс-советник премьер-министра Киргизии, исполнительный директор Центра стратегических решений "Аппликата" Кубатбек Рахимов.



Эксперт напомнил, что у Узбекистана уже открыт "кейс вторичных санкций". Зарегистрированная в республике компания некоего гражданина РФ попала под вторичные санкции США "за поддержку военных усилий России". В отношении Казахстана, как отметил Рахимов, "накоплены многотомные материалы, которые постоянно обновляются". "И то, что Казахстан принял меры по превентивному контролю над движением товаров с использованием электронных накладных, которые вводятся с 1 апреля, это паллиативное решение. Проконтролировать казахско-российскую границу, самую протяженную сухопутную границу в мире, очень сложно", – считает Рахимов.



Напомним, что Казахстан с 1 апреля запустит онлайн-систему, которая будет отслеживать все товары, пересекающие границу республики. С помощью этого нововведения Астана продемонстрирует, что будут соблюдены введенные США и ЕС ограничения против России. Новая информационная система призвана пресекать случаи реэкспорта подсанкционных товаров в РФ.



Тем не менее Россия остается крупнейшим торговым партнером Казахстана. Экспорт в 2022 году вырос на четверть, до 8,8 млрд долл., сообщило Reuters. Едва ли не главной позицией экспорта стали товары бытовой техники. Например, экспорт телевизоров, мониторов и проекторов увеличился в 312 раз, компьютеров – в 215 раз, а телефонов – в 88 раз. В то же время Казахстан и Киргизия стали одними из крупнейших поставщиков древесины в ЕC. Импорт сырья из двух центральноазиатских республик увеличился с 445 тыс. евро в 2021 году до более чем 30 млн евро за 10 месяцев 2022 года. При этом президент Касым-Жомарт Токаев убеждает Запад в том, что Казахстан, сотрудничая с Россией, не нарушает санкций, поскольку: "...последуют так называемые вторичные санкции со стороны Запада в отношении нашей экономики". "Идет очень сложная, деликатная работа, которую я мог бы назвать прохождением между Сциллой и Харибдой", – отметил Токаев.



Кубатбек Рахимов считает, что реализовать механизм контроля по товарным потокам внутри стран ЕАЭС будет сложно. "Мы же находимся в Таможенном союзе. Каким образом будут подвергаться американскому контролю накладные, которые идут от киргизских компаний в адрес российских? Это ведь территории суверенных стран. Вопрос сложный, если не сказать щепетильный. И потом, никто не отменял воздушной логистики", – отметил эксперт. По его мнению, усиливается роль аэрокарго. Электронные накладные будут составляться на усмотрение таможенных служб стран, которые принимают груз, и авиационных властей конкретных государств Азии, которые будут дальше этот груз отправлять.



Если США и ЕС перейдут от угроз к действиям, то первый удар, по мнению Рахимова, придется по Казахстану. Киргизия, находясь в логистическом тупике, стоит третьей в очереди – после Казахстана и Узбекистана. "Санкционный меч" занесен, и ближе к лету будет ясно, каким окажется механизм вторичных санкций", – подчеркнул эксперт.



Однако все может измениться после того, как Москва реализует в Киргизии 40 крупных проектов на сумму 2 млрд долл. Об этом сообщил прибывший в Бишкек замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вольвач. Этот вопрос обсуждался на состоявшемся 29 марта заседании российско-киргизской межправкомиссии. Как сказал глава кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров, киргизская сторона заинтересована в приходе российских инвесторов. Он пообещал им максимальную помощь и защиту их интересов. "Cегодня особую актуальность приобретает вопрос участия российской стороны в локализации отдельных производственных мощностей из Российской Федерации в Кыргызстан", – заявил Жапаров, отметив, что есть потенциал во взаимном расширении присутствия бизнеса на рынках обеих стран.