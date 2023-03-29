Киевская Лавра отказалась выселяться. Верующие поднялись на защиту монастыря

12:43 30.03.2023

Игорь Шкапа



Несмотря на распоряжение киевского режима, УПЦ проводит богослужение в Киево-Печерской лавре.



Об этом, передает корреспондент "ПолитНавигатора", свидетельствует трансляция богослужения, которую в соцсетях ведет УПЦ.



