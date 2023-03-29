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Юаньский дождь: ОФЗ начнут выпускать в дружественных валютах
13:01 30.03.2023

Проработкой вопроса займется правительство

Софья Смирнова

В России начнут прорабатывать вопрос о выпуске облигаций федерального займа (ОФЗ) в валютах дружественных стран. Об этом на стратегической сессии по вопросам обеспечения финансового суверенитета страны заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Какие последствия для экономики может иметь это решение и какие валюты в списке основных претендентов - в материале "Известий".

Риски и благо

Страны Запада пытаются отсечь Россию от глобальных финансовых ресурсов, отметил Мишустин. В ответ на это правительство принимает меры для достижения экономической независимости. Так, в 2022 году в рамках политики ухода от доллара и евро операций в валютах дружественных стран стало значительно больше.

По словам премьер-министра, для поддержки финансовой независимости российской экономики необходимы длинные деньги - для финансирования сложных, времязатратных проектов, в том числе высокотехнологичных. Одно из возможных решений - проработка выпуска облигаций федерального займа в валютах дружественных стран. Например, в китайских юанях. Это также упростит вход иностранного капитала на российский рынок.

Оборот пары юань/рубль на торгах Московской биржи уже превышает оборот доллар/рубль, объясняет директор департамента корпоративных финансов ИК "ИВА Партнерс" Артем Тузов. По состоянию на 28 марта торги в паре юань/рубль составили 1,7 трлн рублей против торгов доллар/рубль - 1,4 трлн рублей. В итоге, по мнению собеседника "Известий", наблюдается высокий профицит юаневой ликвидности в экономике РФ.

- Поэтому на рынок выходят корпоративные эмитенты с юаневыми облигациями. Так, недавно размещал юаневые облигации "Совкомфлот" и скоро будет размещать ЮГК, - отметил он.

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При этом не все экспортеры готовы брать на себя коммерческие кредитные риски и предпочли бы занять средства Российской Федерации под юаневые ОФЗ, отмечает он.

- Это пойдет на пользу российской экономике и позволит Минфину получить ликвидность в юанях, которую можно будет направить на финансирование международных расчетов, - резюмирует Артем Тузов.

Хит продаж

Речь прежде всего идет о возможности выпуска ОФЗ в юанях, утверждает аналитик ФГ "Финам" Алексей Ковалев.

- Надо сказать, что юаневый сектор российского долгового рынка провел I квартал 2023 года неактивно - только в марте эмитенты немного оживились. Хороший импульс этому процессу мог бы придать выход с юаневым размещением Минфина РФ, - замечает эксперт.

По мнению спикера, размещение юаневых ОФЗ создаст бенчмарк и послужит дополнительным толчком для новых корпоративных и банковских размещений.

- Инвесторы же получат доходный инструмент с минимально возможным в условиях России кредитным риском, - добавил он.

Кроме того, есть два способа получать "чистую" инвалютную доходность, то есть не платить НДФЛ на валютную переоценку: либо инвестировать в инвалютные облигации Минфина РФ, либо покупать корпоративные бумаги со сроком погашения свыше трех лет. Это нужно для того, чтобы претендовать на получение налоговых льгот за долгосрочное владение.

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Однако не каждый инвестор захочет открывать позицию в "длинной" бумаге, поэтому юаневый выпуск Минфина имеет все шансы стать настоящим бестселлером на рынке, считает Алексей Ковалев.

Заявка на сотрудничество

ОФЗ в иностранных валютах - заявка на долгосрочные отношения с этими странами, считает заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

- Это и взаимные гарантии. С одной стороны, Россия обязуется выкупать, держать и использовать валюту страны-контрагента. С другой - страна-партнер понимает, что отношения стабильные. Это важно в условиях санкций. Тот же Иран может осторожничать в отношениях с Россией и ждать подвоха - на случай ослаблений санкций. С такими гарантиями шаги навстречу друг другу могут быть более смелыми, - дополняет она.

По словам финансиста, есть ряд стран, с которыми выпуск таких ОФЗ напрашивается.

- Во-первых, Китай и юань. На сегодняшний день самая перспективная валюта для эмиссии в инвалюте. Во-вторых, страны СНГ, в частности Белоруссия. Это привлечет взаимные инвестиции. В-третьих, это Иран и иранский риал. Выпуск ОФЗ в риалах снизит дисбаланс в торговых отношениях, который пока существует примерно 3 к 1 в пользу России, - перечисляет Юлия Макаренко.

Поле для инвесторов

Целью выпуска ОФЗ в валютах дружественных стран может стать расширение пула инвесторов, которые хотели бы стать держателями российского долга, вложив средства не только в рублевые, но и в валютные активы, считает к.э.н., доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев.

- Сейчас вложения в активы, номинированные в долларах и евро, для резидентов России небезопасны, рассматриваются варианты в валютах других стран, - говорит он. - Дефицит бюджета выражен в рублях, и Минфину отдавать долги в рублях куда проще, чем в иностранной валюте.

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В связке со льготами

Раньше на российском рынке ОФЗ присутствовала значительная доля нерезидентов, напоминает заместитель заведующего базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков НИУ ВШЭ Андрей Столяров.

- Был момент, когда эта доля достигла почти 30% в общем объеме, но начиная с осени 2021 года снижалась. После февраля 2022 года активы нерезидентов в ответ на блокировку российских активов были заблокированы. В то же время у государства остается высокая потребность в заимствованиях для покрытия дефицита бюджета. В этих обстоятельствах логично смотреть в сторону дружественных нерезидентов. которые были бы заинтересованы в таких инструментах, - поясняет специалист.

По мнению эксперта, вопрос в том, как к этому относятся дружественные страны и насколько такой инструмент им будет интересен.

- В принципе, у них нет ограничений на покупки на рынке российских государственных бумаг, - продолжает он. - Другое дело, если такой выпуск будет содержать дополнительные льготы для инвесторов из дружественных стран, связанных с особым налоговым режимом, возможность льгот при инвестировании в отдельные проекты и т.п. То есть такой вопрос необходимо определенным образом структурировать. Тогда, возможно, это вызовет дополнительный спрос.

Столяров напоминает, что уже существует ряд организаций, где выдаются кредиты на инфраструктурные цели - к примеру, Новый банк развития БРИКС.

Источник - Известия
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