Президент-пустышка Байден перекраивает мировой порядок - к худшему, - Шон Флитвуд

14:07 30.03.2023

The Federalist

США



Президент-пустышка Байден перекраивает мировой порядок - к худшему

The Federalist: президентство Байдена положило начало ослаблению США



Президентство Байдена подрывает экономику и оборону США, пишет TheFederalist. Его бездарная политика привела к тому, что теперь "враги Америки" – Россия и Китай – открыто пытаются разрушить мировой порядок под руководством США, чтобы создать свой собственный "многополярный мир".



Шон Флитвуд (Shawn Fleetwood)



На прошлой неделе китайский диктатор Си Цзиньпин отправился в Москву на встречу с президентом Владимиром Путиным. В ходе визита лидеры наметили планы по укреплению двусторонних связей по таким вопросам как торговля, энергетика и военное сотрудничество. Кроме того, Си и Путин договорились поддерживать "основополагающие интересы" обеих стран, особенно в том, что касается "суверенитета, территориальной целостности, безопасности и развития".



Однако наиболее примечательной в совместном заявлении Пекина и Москвы представляется заявленная цель создать "многополярный мировой порядок". Стороны также подтвердили готовность противостоять всем формам гегемонии, односторонности и силовой политики, менталитету времен холодной войны, конфронтации и узкоформатным блокам против определенных стран.



Это серьезный вызов США, которые с момента окончания холодной войны были единственной мировой сверхдержавой. В рамках этой однополярной системы США воспользовались своей экономической, военной и культурной мощью и сформировали глобальное сообщество на основе западных ценностей.



Трехдневная встреча Си и Путина прошла на фоне продолжающейся российской спецоперации на Украине. В прошлом месяце Пекин изложил свое нашумевшее предложение по прекращению огня. В рамках своего мирного плана из двенадцати пунктов Китай призвал все вовлеченные стороны отказаться от "менталитета холодной войны" и "прекратить односторонние санкции". Как отмечает газета The Wall Street Journal, верхи Коммунистической партии Китая (КПК) "регулярно используют аналогичные формулировки", критикуя США и другие западные державы за их отклик на российские боевые действия - в частности, поставки Киеву оружия и экономическое давление на Москву.



Но китайское правительство намерено выполнять роль посредника не только в Восточной Европе. Две недели назад Пекин помог заключить мирное соглашение между Ираном и Саудовской Аравией, смягчив их историческую враждебность. Так, Тегеран и Эр-Рияд договорились "восстановить дипломатические отношения" после семи лет отчуждения и обязались вновь открыть посольства и дипломатические миссии на территории друг друга в течение двух месяцев. Сделка заключена на фоне разрыва американо-саудовских отношений, в котором повинен Байден.



Глобальное влияние Пекина крепнет и в Латинской Америке. В воскресенье Гондурас (давний союзник Тайваня) переключил дипломатическое признание с Тайбэя на Пекин. Ради установления дипломатических отношений Китай требует, чтобы другие страны разорвали отношения с Тайванем. Это часть курса КПК на политическую изоляцию Тайваня на мировой арене.



Байден калечит Америку



Стремление красного Китая стать мировой державой неудивительно. С момента восхождения Си в лидеры партии в 2012 году он крепит экономическую и военную мощь страны ради расширения мирового влияния.



Президентство Байдена ознаменовало эру американской слабости, которой Пекин не преминет воспользоваться. Его администрация выбросила в мусорное ведро прочную репутацию США как буфера против глобальных амбиций КПК. И вместо того, чтобы крепить экономическую безопасность и боеготовность Америки, Байден и его администрация принимают меры прямо противоположные.



На экономическом фронте денежно-кредитная политика Байдена привела к трилионным тратам казенных долларов на столь полюбившиеся демократам пустяки и десятилетиями невиданной инфляции, из-за которой обычные американцы не могут себе позволить такие предметы первой необходимости как бензин и продукты. И вместо того, чтобы попытаться ограничить федеральные расходы или нарастить внутреннюю добычу энергии, администрация Байдена тратит время на рекламу дорогих электромобилей с китайскими аккумуляторами.



Не лучше обстоят дела и с национальной безопасностью. Вплоть до января администрация ослабляла вооруженные силы, увольняя военнослужащих за отказ от экспериментальной вакцины от коронавируса. Хотя эта прививка не остановила передачу вируса и не уберегла от сопутствующих рисков, министерство обороны отвергло подавляющее большинство религиозных и медицинских исключений для непривитых военнослужащих. А вкупе с обязательными и глубоко расистскими курсами "разнообразия, справедливости и инклюзивности" неудивительно, что желающих служить становится все меньше.



Байденовская политика открытых границ также усугубляет проблемы национальной безопасности. В частности, на границе с Мексикой сотрудники пограничной службы столкнулись с беспрецедентным уровнем нелегальной иммиграции. С января 2021 года по октябрь 2022 года таможенно-пограничная служба задержала порядка 5,5 миллиона нелегалов. Причем сюда не вошли миллионы беглецов, избежавших ареста.



Но не беспокойтесь. Уж во внешней-то политике байденовская команда "экспертов" на первое место точно ставит "противодействие растущей угрозе КПК". Ведь так?



Китай почуял запах крови



Будь у США психически здоровый президент, который превыше всего ставил бы успех собственной державы, то было бы логично предположить, что КПК была бы менее решительна в своих глобальных амбициях. Однако при президенте-пустышке Байдене Си Цзиньпин почуял возможности.



Байден подрывает экономическую и военную готовность США изнутри, и Китай волен методично расширять свое влияние по всему миру, практически не встречая сопротивления. Будь то посредничество между соперничающими державами или укрепление связей с ключевыми странами, КПК не сбавляет оборотов в своем стремлении установить мировой порядок, свободный от американской гегемонии.



Если бы Байден и компания хоть немного были заинтересованы в том, чтобы остановить влияние красного Китая и сберечь мировое господство США, то они сменили бы курс и проводили политику, способствующую успеху Америки. Это пошло бы на пользу всему американскому народу.



Шон Флитвуд - штатный автор The Federalist и выпускник Университета Мэри Вашингтон. Один из авторов проекта "Соглашение о действиях штатов", публиковался в изданиях RealClearPolitics, RealClearHealth и The Conservative Review