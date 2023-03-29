Доктрина стратегической конкуренции. Пентагон готовится к затяжным конфликтам, - Л.Савин

14:08 30.03.2023 Доктрина стратегической конкуренции

Пентагон готовится к затяжным конфликтам



Леонид Савин



10 февраля 2023 г. была обнародована Объединенная концепция по конкуренции Вооруженных сил США. Документ вышел под эгидой Объединенного комитета начальников штабов и подписан его председателем, генералом Марком Милли. Он относится к области доктрин и с него снят гриф секретности, то есть, командное звено Пентагона уже с ним ознакомилось, а теперь его спускают для ознакомления в массы.



Основная идея данной концепции состоит в том, чтобы "Объединенные силы расширили свое конкурентное мышление и свои конкурентные подходы. Объединенные силы с конкурентным мышлением будут рассматривать стратегическую конкуренцию как сложный набор взаимодействий, в которых Объединенные силы вносят вклад в более широкие усилия правительства США по получению влияния, преимуществ и рычагов воздействия на других участников и, в конечном счете, для достижения благоприятных стратегических результатов. Совместно со своими межведомственными партнерами Объединенные силы могут создавать конкурентные возможности, используя военный потенциал для упреждающего зондирования систем противника для выявления уязвимостей; устанавливать поведенческие модели, которые объединенные силы могут использовать в условиях кризиса, чтобы скрыть намерения США, пока не станет слишком поздно эффективно реагировать на них; переносить конкуренцию в те области, в которых Соединенные Штаты могут использовать свои преимущества, рычаги воздействия и инициативу; и попытаться отвлечь внимание и ресурсы противников в подобласли, имеющие второстепенное или третичное значение для Соединенных Штатов".



Довольно обоснованное решение в свете того, что в открытом конфликте США вряд ли смогут выдержать войну на два фронта (с Россией и Китаем), о чем предупреждает ряд американских стратегов. Значит они будут прибегать к стратегии обмана и пытаться прощупать слабые места противников, то есть России и Китая.



Для этого необходимо выполнить ряд задач:



"Развивать конкурентное мышление. Конкурентное мышление начинается с признания того, что у наших противников совершенно иная концепция ведения войны; они намерены нанести стратегическое поражение Соединенным Штатам не прибегая к вооруженному конфликту для нанесения поражения Соединенным Штатам в военном отношении.



Конкурентное мышление также означает восприятие стратегической конкуренции как постоянного и непреходящего вызова национальной безопасности; принятие важного, но поддерживающего вклада Объединенных сил в стратегическую конкуренцию; и, где уместно и необходимо, разработку, проектирование и развертывание сил и возможностей, необходимых для поддержки конкурентных усилий других департаментов и агентств правительства США.



Формировать конкурентное пространство. Конкурентное пространство огромно, аморфно и не поддается определению. Разделение его на управляемые и более понятные подобласти для анализа и планирования позволит Объединенным силам разработать комплексные конкурентные стратегии, нацеленные на те подобласли, которые с наибольшей вероятностью приведут к стратегическому успеху. По указанию президента или министра обороны Объединенные силы будут формировать конкурентное пространство для оптимизации своего влияния, преимуществ и рычагов воздействия на противников и, в конечном счете, для достижения благоприятных стратегических результатов.



Там, где и когда интересы США и противника совпадают, Объединенные силы будут выборочно взаимодействовать с противниками и искать возможности сотрудничать с ними для взаимной выгоды в достижении общих или взаимодополняющих стратегических интересов (например, борьба с терроризмом, пиратством).



Продвигать комплексную кампанию. Комплексная кампания основана на понимании того, что Объединенные силы не могут и не должны действовать в одиночку в стратегической конкуренции. Даже при обеспечении преобладания ресурсов Объединенные силы, как правило, проводят кампанию в поддержку других департаментов и агентств правительства США. Объединенные силы определят подходы, которые позволят им применять свой военный потенциал проактивно, а в некоторых случаях и по-другому, чтобы получить влияние, преимущество и рычаги воздействия на противников для создания необходимых условий для достижения стратегических результатов".



Совместная концепция комплексной кампании и формирующаяся доктрина глобальной интеграции (первая такая концепция вышла в марте 2018 г.) и глобально интегрированных операций требуют интеграции действий совместных сил и их согласования с действиями межведомственных и союзнических партнеров на оперативном уровне. Отмечено, что Объединенные силы должны изыскивать возможности для интеграции своих операций во времени, пространстве и целях с деятельностью межведомственных партнеров, прокси и суррогатов.



Эти положения указывают на применение двойных стандартов США, поскольку, когда им необходимо, они готовы работать со своими противниками под любыми предлогами. Кроме того, упоминание прокси и суррогатов говорит о постоянной работе американской системы над формированием своей агентуры за рубежом, которую при необходимости можно задействовать в своих целях.



Поскольку о стратегической конкуренции говорят уже давно и ряд аналитических центров США, такие как RAND и CSIS, уже выпустившие свои исследования и доклады по этой теме, можно предположить, что данный феномен принят как императив для внешней политики США, включая применение вооруженных сил.



В документе стратегическая конкуренция определяется как "упорная и долгосрочная борьба, которая происходит между двумя или более противниками, стремящимися преследовать несовместимые интересы, не обязательно вступая в вооруженный конфликт друг с другом. Нормальная и мирная конкуренция между союзниками, стратегическими партнерами и другими международными субъектами, которые потенциально не являются враждебными, выходит за рамки этой концепции".



И это также подтверждает интересы и готовность Вашингтона играть в долгую на поражение своих обозначенных противников, а официально это Китай, Россия, Иран и КНДР.



Читаем далее. "В стратегической конкуренции успех означает сохранение свободы действий для реализации национальных интересов с приемлемым риском и приемлемыми затратами и избежание вооруженного конфликта с противниками.



Конкурентное преимущество может быть достигнуто путем переноса конкуренции в области, где Соединенные Штаты обладают устойчивыми относительными преимуществами по сравнению с нашими противниками, так что наши действия удерживают наших противников в стратегической обороне или вынуждают их принимать ответные меры, которые являются относительно дорогостоящими или контрпродуктивными для них в свете их стратегических целей. Например, одной из долговременных относительных сильных сторон США является их способность создавать широкие коалиции союзников и партнеров и руководить ими. Такие области могут рассматриваться как позиции или условия конкурентной асимметрии, конкурентные рычаги или конкурентная инициатива. Конкурентная асимметрия между субъектами существует везде, где существуют различия - включая интересы, политическую волю, стратегии, позиции, возможности, взаимодействие и взаимоотношения, - и эти различия порождают явные преимущества и недостатки в зависимости от контекста".



Действительно, исторически США создавали военно-политические союзы, которыми управляли в своих интересах. От НАТО до АНЗЮС и относительно новых КВАД и АУКУС - во всех них лидирующую роль имеет Вашингтон.



К примерам стратегической конкуренции в документе отнесены борьба между Афинами и Спартой, эпоха борющихся царств в Китае, Большая игра между Британией и Российской Империей с 1830 по 1907 гг., противоборство Германии и Франции за доминирование в Европе, которое началось с 1870 г., а также Холодная война между СССР и США, включая локальные войны в разных регионах.



Документ выдержан в духе политического реализма, поскольку постоянно говорится о национальных интересах и балансе сил.



Сказано, что "по определению, стратегическая конкуренция связана с преследованием национальных интересов. Когда такие интересы считаются критическими или фундаментальными, нации будут платить высокую цену, выражающуюся в крови и ценных активах, за защиту или продвижение этих интересов, вплоть до вооруженного конфликта. Однако разрушительная сила современного вооруженного конфликта такова, что, если рассматривать его в контексте непреходящего характера стратегической конкуренции, его применение в конечном итоге может оказаться в лучшем случае слишком дорогостоящим, а в худшем - совершенно контрпродуктивным. Чтобы избежать этого, акторы должны верить, что они могут осуществить продвижение к своим стратегическим результатам, не подвергаясь неприемлемому риску для своих национальных интересов.



Поддержание такого равновесия и избежание эскалации требует взаимоприемлемого баланса сил, при котором все стороны оценивают, что конкурентные преимущества их противников не представляют неприемлемого риска для их собственных интересов".



Однако есть одно вкрапление, которое относится к теории либерализма в международных отношениях.



Говорится, что "хотя не существует суверенного органа или "судьи" для стратегической конкуренции, все еще существуют общепринятые международные законы, соглашения и нормы (далее "правила"), которые определяют, как международные субъекты должны конкурировать. Эти правила оказывают значительное влияние на то, как протекают взаимодействия в стратегической конкуренции. Государства обычно интерпретируют правила в своих интересах, но стабильная и открытая международная система смягчает и ограничивает международное поведение в целом успешных усилиях по ограничению международного конфликта. В результате страны конкурируют за повышение своей способности влиять на международную систему и правила, регулирующие международные взаимодействия. ОКК исходит из того, что сохранение лидерства США в стабильной и открытой международной системе останется приоритетной целью национальной безопасности. Участвуя в информационной среде и других видах конкурентной деятельности, Объединенные силы могут поддерживать вспомогательную роль в формировании международных норм и установлении принципов ответственного поведения на международной арене".



Вот опять мы видим те "правила", о которых постоянно говорят из Вашингтона, при этом не скрывая, что они нужны, поскольку помогают сохранить лидерство США.



Далее говорится, что "конкурентное пространство отличается от конкурирующих субъектов или деятельности. Это "игровое поле", на котором соревнуются международные актеры. Совокупность конкурентного пространства слишком велика и сложна, чтобы ее можно было рассматривать непосредственно в рамках единого стратегического подхода. Необходимо разбить конкурентное пространство на управляемые подобласти, которые более поддаются анализу и планированию и которые позволяют сосредоточить усилия на областях стратегической конкуренции, соответствующих приоритетам США.



Выбор подобласлей на основе оценки влияния конкурентной среды на национальные интересы США позволит устранить конфликты, синхронизировать и интегрировать совместные операции, мероприятия и инвестиции внутри подобласлей и между ними".



На стр. 13 доктрины представлена интересная схема, показывающая эти подобласти и их взаимосвязи. Существует четыре основных сферы, которые накладываются друг на друга - когнитивная, географическая, зональная и тематическая. К когнитивной относятся идеология, образование, информация и инновации. Географическая представляет регионы планеты - сами США, Латинскую Америку, Европу, Африку, Южную Азию с Индийским океаном, Арктику, Центральную Азию, Ближний Восток и Восточную Азию с Тихим океаном. Зональная - это компоненты, связанные с видами вооруженных сил, то есть области суши, моря, киберпространства, воздуха и космоса. Тематическая включает в себя международный порядок, глобальные рынки, климат, безопасность, медицину, технологии и насильственный экстремизм. Со всем этим американские военные имеют дело. Поэтому религии, СМИ, вопросы социологии и этнографии, как и многое другое находятся в фокусе интересов Пентагона.



На примере Китая рассмотрено как стратегическая конкуренция работает на практике. В общем акцентирован интерес Китая к арктическому региону и усилия Пекина к выходу в Арктику и получение соответствующего статуса (определение Китаем себя как около арктической державы).



Среди инструментов национальной власти, которые можно использовать, указаны:

- дипломатический;

- информационный;

- военный;

- экономический;

- финансовый;

- разведывательный;

- юридический;

- социо-культурный;

- технологический;

- коммерчески-промышленный;

- геофизический (окружающая среда);

- идеологическо-теологический;

- общественное здоровье.



Опять же, это достаточно широкая категория. И американские военные готовятся интенсивно работать в этой сложной системе взаимоотношений.



Хотя в области конфликтов с применением военной силы говорится о традиционном сдерживании, далее идет речь об ограниченных возможностях этих инструментов сдерживания, для чего и нужно развивать стратегическую конкуренцию.



Вывод, казалось бы банален. "Чем более конкурентоспособны Соединенные Штаты с точки зрения обеспечения доступа, базирования и полетов; развития оборонно-промышленной базы; укрепления альянсов и партнерств; и стимулирования технологического развития; тем в лучшем положении окажутся Соединенные Штаты для борьбы с вооруженным конфликтом и победы в нем".



То есть, в итоге, все-таки война и стремление одержать в ней победу.



Интересно, что на 34 стр. цитируется "Дао де цзин" китайского философа Лао Цзы, а в библиографии можно обнаружить упоминание Сунь Цзы, как и более современные китайские концепции ведения войны (теория неограниченной войны). Однако цитирование "Географической оси истории" Хэлфорда Макиндера, работ Генри Киссинджера, Джозефа Ная-младшего и др. указывают на то, что американские военные так же твердо следуют заветам своих идеологических и геополитических ориентиров.



В приложении даны рекомендации как определять угрозы и риски, акторов, которые могут являться конкурентами или друзьями для США, получать стратегическое преимущество. Также указано на важность выявления инструментов власти и подобластей, которые относятся к сфере конкуренции, включая альтернативные стратегии. А в итоге развивать интегрированную теорию успеха.



Как минимум, документ должен дать понимание, что США настроены на применении всего спектра возможностей для подавления конкурентов. Хотя, в основном, упоминается Китай, не нужно питать иллюзий, что подразумевается и Россия, которую Вашингтон хочет сокрушить, не вступая в прямой конфликт. Не случайно упомянуты прокси и суррогаты, одним из которых выступает ВСУ на Украине, а другим - террористы в Сирии.



Эта доктрина заслуживает серьезного внимания и проработки мер, направленных на противодействие при ее реализации со стороны США.



Явно, что часть обозначенных действий уже применяется против России, а другие будут использованы при первой же возможности. Следует помнить и о заявлении "скрывать намерения США, пока не станет слишком поздно", усилив разведывательную активность и не доверяя ни одному слову представителям американского истеблишмента.



Публикация: Katehon Источник - Завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1680174480





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