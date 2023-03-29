Визит президентши Тайваня мадам Цай в США назвали провокацией: пойдет ли Китай на конфликт? - МК

17:01 30.03.2023 Несанкционированная поездка Цай Инвэнь в Америку может обернуться большими проблемами



Начавшаяся в среду 10-дневная поездка президента Тайваня Цай Инвэнь в Центральную Америку (в Гватемалу и Белиз) привела политика "транзитом" в Нью-Йорк. Несмотря на призывы со стороны КНР не пропускать женщину транзитом через страну, поскольку это будет расценено как провокация, все еще сохраняются ожидания, что Цай встретится со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти в Калифорнии. В США политика встретили по-разному: кто-то был преисполнен оптимизма, а кто-то явно показывал свое презрение. Пресса острова была тоже не в восторге, назвав вояж своего лидера "привязыванием бомбы к самому Тайваню".



Несанкционированная поездка Цай Инвэнь в Америку может обернуться большими проблемами



Цай Инвэнь покинула Тайвань в среду днем и отправилась в 10-дневную поездку, чтобы (как официально заявляется) посетить союзников в Центральной Америке – заехать в Белиз и Гватемалу. По "счастливой случайности" на пути политика оказалось две остановки: в Нью-Йорке на въезде и в Лос-Анджелесе на выезде. Ожидается, что в Калифорнии Цай встретится со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти, хотя официального подтверждения этому не было. Впрочем, этот визит официальными заявлениями не радует в принципе.



Оказавшуюся в Нью-Йорке гостью из Тайбэя встретили с флагами США и Тайваня. Но на фоне радостно машущей своим сторонникам Цай Инвэнь, заходящей в местный отель, контрастом присутствовала впечатляющая своей величиной толпа протестующих, держащая в руках флаги США и КНР. Не обошлось и без плакатов, которые гласили: "В мире есть только один Китай", "У независимости Тайваня нет выхода, независимость Тайваня – это тупик" и "Поддерживаю воссоединение Китая, решительно выступаю против независимости Тайваня".



Тем не менее предприимчивому тайваньскому политику это не помешало в окружении усиленной охраны и в сопровождении представителя острова в США Сяо Би-хим присутствовать на ужине с тайваньцами, живущими за границей. Примечательно, что Цай намеревается выступить на мероприятии в аналитическом центре Гудзоновского института, где ей будет вручена "награда за глобальное лидерство".



В общем, если и делать то, что тебя не просят делать, то на полную. Пока не подтвержденная, но все же возможная встреча Цай Инвэнь с Кевином Маккарти была встречена китайской стороной очень резко. Пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин заявила: "Поездка является не столько "транзитом", сколько попыткой поиска прорывов и пропаганды "независимости Тайваня". Дело не в чрезмерной реакции Китая, а в том, что США вопиюще попустительствуют и поддерживают сепаратистов, выступающих за независимость острова".



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Представитель Управления по делам Тайваня Госсовета Чжу Фенлян в среду предупредила: "Если региональный лидер Тайваня Цай Инвэнь встретится со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти, это будет провокацией, серьезно нарушающей принцип одного Китая, подрывающей суверенитет и территориальную целостность Китая, а также наносящей ущерб миру и стабильности в Тайваньском проливе. Мы примем решительные меры, чтобы противостоять этому".



В целом несвоевременность подобного визита справедливо подчеркивает не только Китай, но еще ряд американских СМИ и даже локальная пресса самого острова. Американские аналитики подчеркивают, что американо-китайские отношения сейчас находятся и так на низком уровне. Причин хватает: в прошлом месяце Соединенные Штаты вопиющим образом сбили якобы китайский воздушный шар, вспоминается и провокационная августовская поездка Нэнси Пелоси на Тайвань (не забыт еще публикой грандиозный полет самолета с тогдашним спикером Палаты представителей под покровом ночи), также Америка делает все возможное для сдерживания развития китайских высоких технологий… То, что необоснованно вменяют КНР, можно перечислять бесконечно. Многое из этого (с легкой американской руки) интенсифицировалось за последние пару месяцев.



Профессор Института тайваньских исследований Пекинского союзного университета Чжу Сунлин в беседе с газетой Global Times отметил: "Отношение США и их уровень приема очень деликатны. Власти ДПП понимают, что такой шаг – игра с огнем, но они должны быть послушны Вашингтону в разыгрывании "тайваньской карты"". Он добавил, что, учитывая общую политическую волю и антикитайскую враждебность внутри правительства США, Вашингтон продолжит разыгрывать эту карту, ​​что не пойдет на пользу китайско-американским отношениям.



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И действительно: как бы администрация Джо Байдена ни пыталась обелить себя – мол, поездка неофициальная, а поэтому Цай Инвэнь не будет встречаться ни с кем из приближенных к американскому президенту, явное оправдывание тайваньского политика скрыть невозможно. Например, перед ее отъездом высокопоставленные официальные лица США заявили в СМИ, что такие транзиты являются обычным делом, и китайская сторона не должна "чрезмерно реагировать". Ради пущего эффекта было перечислено шесть предыдущих транзитов Цай через США в период с 2016 по 2019 год, а высокопоставленный американский чиновник заявил, что в ходе прошлых транзитов был проведен ряд мероприятий, включая встречи с членами Конгресса.



Поразительно, что после таких признаний Америка продолжает настаивать на том, что во всем почему-то виноват Пекин. Global Times приводит в этом контексте слова Мао Цзэдуна, который сказал, что проблемы и провокации создают не Китай, а США и сепаратисты, выступающие за "независимость Тайваня".



В редакционной статье Global Times по теме визита регионального лидера в Соединенные Штаты утверждается, что на пути к независимости при поддержке США Цай и власти Демократической прогрессивной партии (ДПП) вели себя как "потерявшие рассудок отчаянные игроки". Ставки, на которые они играют, – это не только их собственные активы или активы их партии, но средства к существованию и благополучие людей на Тайване и даже судьба острова. Местная пресса Тайваня высказывает опасения по поводу размытых перспектив результатов визита – неизвестно, "какие новые инструкции привезет Цай от своего американского босса".



СМИ охарактеризовали эту поездку как "привязывание бомбы к самому Тайваню и обливание себя бензином". Цель рискованного шага тоже определена. Согласно сообщениям тайваньских СМИ, ДПП надеялась добиться "крупного прорыва" и даже "занять историческую позицию" благодаря транзиту своего лидера через США. Однако Вашингтон "намеренно преуменьшил значение визита", сделав его довольно пресным. К грусти для ДПП, она оказалась "всего лишь пешкой на шахматной доске США", и Вашингтон решает, куда ее поставить, исходя из собственных геополитических потребностей.



И действительно: на фоне уже фактического присутствия тайваньского политика на американской земле, США официально не объявляют о конкретном маршруте, предварительная информация (и та довольно скудная) распространяется лишь через СМИ. Получается, знаем, что нарушаем, но все равно это делаем. Это ли не провокационные действия?



Но на любую "шалость" Америки у Китая есть свой конкретный ответ. Как подмечает Global Times, форма и степень контратаки будут зависеть от конкретных обстоятельств: "Окончательный итог, несомненно, будет заключаться в том, что на каждую провокацию Вашингтона будет встречаться решительный ответ китайской стороны, а каждый акт "независимости Тайваня" со стороны Цай и властей ДПП приведет к ужесточению их ограничений".



Китайская пресса обрисовала довольно пугающую, но вполне конкретную перспективу: "Есть одна вещь, которую можно сказать Цай заранее: когда она вернется после транзита через США, ее обязательно ждет более сложная ситуация. Ее ждут не только точные контрмеры с материка, но и растущая бдительность и сопротивление со стороны жителей острова против ее стремления к независимости при поддержке США. Она также столкнется с полным пренебрежением к своим политическим манипуляциям, игнорируя средства к существованию и благополучие людей на острове".



Здесь надо учитывать еще один факт. В мае 2024 года на Тайване пройдут президентские выборы. Действующий лидер от ДПП Цай Инвэнь (была переизбрана на этот пост в 2020 году) не имеет права баллотироваться на третий срок. Не сложно догадаться, что поскольку подходит к концу ее пребывание на посту регионального лидера, она хочет напоследок разыграть последнюю большую шахматную партию. Тем более по настроению жителей острова видно, что победу может одержать кандидат от "Гоминьдана" (партия, которая выступает за воссоединение Китая). И вернемся к тем протестам, с которыми встретил Цай Инвэнь Нью-Йорк и лозунгам "против продажи Тайваня США и сговора между США и Тайванем, который нанесет ущерб острову". Это символичное напоминание, что войти в историю можно и с печальной судьбой. Главное – вовремя это понять.



Авторы: ПОЛИНА КОНОПЛЯНКО Источник - МК

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