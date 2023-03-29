Высший суд ООН отказался вернуть Ирану активы, "замороженные" в банках США

19:36 30.03.2023

Высший суд ООН отклонил заявку Ирана на освобождение активов, замороженных США



Высший суд ООН отклонил юридическую попытку Тегерана освободить около 2 млрд долларов в активах иранского ЦБ, замороженных властями США для выплаты компенсации жертвам взрыва в Ливане в 1983 году и других терактов, связанных с Ираном, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Bloomberg, решения суда являются окончательными и юридически обязательными.



"Самая большая часть дела касалась ЦБ Ирана и его замороженных активов в размере 1,75 млрд долларов в облигациях плюс накопленные проценты, которые хранятся на счету Citibank в Нью-Йорке. Суд заявил, что у него нет юрисдикции на основании Договора о дружбе 1955 года", – говорится в сообщении.



Согласно информации издания, мировой суд постановил, что некоторые другие действия США по аресту активов Ирана и иранцев в США нарушают договор 1955 года между странами, и заявил, что они должны провести переговоры о компенсации. Если они не смогут прийти к определенному числу, им придется вернуться в Гаагский суд для вынесения решения.



Иран обратился в мировой суд в 2016 году после того, как Верховный суд США постановил, что деньги, принадлежащие ЦБ Ирана, могут быть использованы в качестве компенсации за 241 американского военнослужащего, погибшего в результате взрыва 1983 года, к которому, как считается, причастен Тегеран.



Ранее в Министерстве иностранных дел поприветствовали возобновление дипломатических связей между Саудовской Аравией и Ираном.



Елена Беляева