Туркмения назначила первых послов: в Сингапур и Кампучию

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22:55 30.03.2023
Указ Президента Туркменистана О Дурдыеве Б.О.
29.03.2023
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1220
Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Республике Корея Дурдыева Бегенча Оразмырадовича одновременно Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Республике Сингапур (с резиденцией в Сеуле).
Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 29 марта 2023 года.
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Указ Президента Туркменистана О Машалове М.Б.
29.03.2023
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1247
Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Малайзии Машалова Мухамметныяза Бадыевича одновременно Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Королевстве Камбоджа (с резиденцией в Куала-Лумпуре).
Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 29 марта 2023 года.