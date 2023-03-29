Туркмения назначила первых послов: в Сингапур и Кампучию

22:55 30.03.2023

Указ Президента Туркменистана О Дурдыеве Б.О.

29.03.2023

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1220

Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Республике Корея Дурдыева Бегенча Оразмырадовича одновременно Чрезвычайным и Полномочным Пос­лом Туркменистана в Республике Сингапур (с резиденцией в Сеуле).



Президент Туркменистана



Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 29 марта 2023 года.



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Указ Президента Туркменистана О Машалове М.Б.

29.03.2023

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1247

Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Малайзии Машалова Мухамметныяза Бадыевича одновременно Чрезвычайным и Полномочным Пос­лом Туркменистана в Королевстве Камбоджа (с резиденцией в Куала-Лумпуре).



Президент Туркменистана



Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 29 марта 2023 года.